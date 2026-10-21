শুভ বিজয়া দশমী : ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা

শুভ বিজয়া দশমী : ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশা - ‘‘মা দুৰ্গাই আমাক সুবুদ্ধি দিয়ক, আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সুখ কঢ়িয়াই আনক আৰু আগুৱাই যোৱাৰ সাহস দিয়ক । শুভ বিজয়া দশমী !’’
Published : October 21, 2026 at 11:59 PM IST
গুৱাহাটী: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অন্ত পৰিল ৷ দুৰ্গা পূজাৰ অন্তিমটো দিনত ৰাজ্যবাসীয়ে দুখমনেৰে হ’লেও দেৱী দুৰ্গাক বিদায় দিছে ৷ মনত এমুঠি দুখ লৈ, ওঁঠত এমোকোৰা হাঁহি লৈ মা দুৰ্গাক আগন্তুক বছৰটোলৈ নিমন্ত্ৰণ দি ভক্তসকলে বুধবাৰে বিদায় দিয়ে ৷
বহু ঠাইত দেৱী দুৰ্গাৰ বিসৰ্জনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সেন্দুৰ খেল অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিশেষকৈ বিবাহিতা মহিলাসকলে এই সেন্দুৰ খেল খেলি ৰং-ৰহইচ কৰে আৰু দেৱী মাক বিদায় দিয়ে ৷ আন কিছু ঠাইত ইজনে-সিজনক মিঠাই খুৱাই আনন্দ কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ৰাজ্যবাসীক বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে অসমবাসীক এই শুভেচ্ছা জনায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজয়া দশমী উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘বিজয়া দশমী উদযাপনৰ এই সময়তে আহক আমি অশুভৰ বিৰুদ্ধে শুভ শক্তিৰ জয়ৰ পৰা প্ৰেৰণা লওঁ আৰু আভ্যন্তৰীণ শক্তিৰে সবল, এক উমৈহতীয়া উদ্দেশ্যেৰে একত্ৰিত আৰু ইয়াৰ প্ৰগতিৰ পথত সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়াৰ সংকল্পক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰোঁ ।’’
As we celebrate Vijaya Dashami, let the triumph of good over evil strengthen our resolve to build an Assam that is stronger in spirit, united in purpose and prosperous in its journey. May Maa Durga guide us with wisdom, bless our people with happiness and give us the courage to keep moving forward. শুভ বিজয়া দশমী!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 21, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মা দুৰ্গাই আমাক সুবুদ্ধি দিয়ক, আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সুখ কঢ়িয়াই আনক আৰু আগুৱাই যোৱাৰ সাহস দিয়ক । শুভ বিজয়া দশমী !’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পোষ্টটোৰ সৈতে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু ঘাটৰ দেৱী বিসৰ্জনস্থলীৰ এটা পোন্ধৰ ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ’ও সংলগ্ন কৰে ৷
আনহাতে, ফেচবুকতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা যাঁচে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘তুমি নুবুজিবা সখি ! কিনো বেদনাত ষষ্ঠীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক বিসৰ্জো আমি বিজয়াৰ বিফল সন্ধ্যাত ৷ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বিজয়া দশমীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত শান্তি আৰু আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত অগণন ভক্তিপ্ৰাণ লোকৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু ঘাটৰ দেৱী বিসৰ্জনস্থলীত উপস্থিত থকাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰোঁ । মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদে প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ জীৱনলৈ শান্তি, সমৃদ্ধি, শক্তি আৰু মংগল কঢ়িয়াই আনক । ভক্তি, সম্প্ৰীতি আৰু ঐক্যৰ এনাজৰীৰে আমাৰ সমাজ সদায় সমৃদ্ধ হৈ থাকক এয়াই অন্ত:কৰণেৰে কামনা কৰোঁ । মা-- আকৌ আহিবা ।’’
উল্লেখ্য যে, এইবেলি ছদিনীয়াকৈ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ মা দুৰ্গাই ঘোঁৰাত আহি নাৱত প্ৰস্থান কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: গালে-মুখে সেন্দূৰ সানি বছৰটোলৈ দেৱীক বিদায় : বিজয়াৰ বিষাদৰ মাজতো প্ৰাণভৰা সুখৰ অনুভৱ