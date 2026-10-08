শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ হাতৰ পৰশত উজ্জীৱিত বানৰ সেনাৰ কিষ্কিন্ধা ৰাজ্য
গুৱাহাটীৰ বিষ্ণুপুৰৰ বিমলানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গাপূজা কমিটীয়ে প্ৰতিবছৰে নিৰ্দিষ্ট ‘থীমে’ৰে দুৰ্গাপূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷ তেওঁলোকৰ পূজাৰ এইবাৰৰ আকৰ্ষণ 'কিষ্কিন্ধা' ৷
Published : October 8, 2026 at 2:50 PM IST
গুৱাহাটী: কঁহুৱা ফুলিল ৷ প্ৰতিবছৰে নৈৰ পাৰত হালি-জালি ফুলি থকা কঁহুৱাই শৰৎ অহাৰ বতৰা দিয়ে ৷ শৰত মানেই যেন শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ সমাগত ৷ এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ’ল ৷ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিনহে বাকী ৷
গুৱাহাটী মহানগৰীতো শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে ৷ মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে এতিয়া কাৰিকৰৰ সীমাহীন ব্যস্ততা ৷ সকলো ব্যস্ত মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তিক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ৷ মহানগৰীৰ অধিকাংশ পূজা কমিটীয়ে নিৰ্দিষ্ট থীম লৈ পূজা পাতিবলৈ সাজু হৈছে ৷
তেনে এখন পূজা মণ্ডপ হৈছে গুৱাহাটীৰ বিষ্ণুপুৰৰ বিমলানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গাপূজা ৷ এই পূজাৰ উদ্যোক্তা হৈছে চানফ্লাৱাৰ ক্লাৱ । তেওঁলোকৰ পূজাৰ এইবাৰৰ আকৰ্ষণ হৈছে 'কিষ্কিন্ধা' ৷
উল্লেখ্য যে, ৰামায়ণৰ যুগৰ এখন ঐতিহাসিক নগৰী হৈছে কিষ্কিন্ধা । মহাকাব্য ৰামায়ণৰ মতে কিষ্কিন্ধা আছিল বানৰসকলৰ ৰজা বালি আৰু তেওঁৰ ভাতৃ সুগ্ৰীৱৰ ৰাজধানী তথা ঐতিহাসিক নগৰী ।
ত্ৰেতাযুগত দণ্ডকাৰণ্যৰ মাজত অৱস্থিত এই ৰাজ্যখন বানৰ সেনাৰ মূলকেন্দ্ৰ আছিল । বালি আছিল দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ পুত্ৰ আৰু অপৰাজেয় আছিল । মহাপৰাক্ৰমী বালিয়ে এক ভুল বুজাবুজিৰ বাবে নিজৰ সৰু ভাতৃ সুগ্ৰীৱক কিষ্কিন্ধাৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল আৰু সুগ্ৰীৱৰ পত্নীক বলপূৰ্বক নিজৰ কৰি লৈছিল । ইয়াৰ পিছত সুগ্ৰীৱে ঋষ্যমূক পৰ্বতত আশ্ৰয় লৈছিল । সীতাক বিচাৰি অহা শ্ৰীৰাম আৰু লক্ষ্মণৰ সৈতে ঋষ্যমূক পৰ্বতত হনুমানৰ জৰিয়তে সুগ্ৰীৱৰ মিত্ৰতা হৈছিল ।
শ্ৰীৰামে বালিক বধ কৰাৰ পিছত সুগ্ৰীৱ কিষ্কিন্ধাৰ ৰজা হৈছিল আৰু বালিৰ পুত্ৰ অংগদক যুৱৰাজ পতা হৈছিল । মহাপ্ৰতাপী ৰাৱণৰ পৰা সীতাক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্রত বানৰ সেনাই বিশেষভাৱে সহায় কৰিছিল । ৰামায়ণৰ এই উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ক গুৱাহাটীৰ বিষ্ণুপুৰৰ বিমলানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গাপূজা কমিটীয়ে এইবাৰ 'থীম' হিচাপে লৈছে ।
গুৱাহাটীৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় বিষ্ণুপুৰ বিমলানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গাপূজা কমিটীৰ এইবাৰৰ আকৰ্ষণ হৈছে 'কিষ্কিন্ধা' ৷ ৰামায়ণৰ যুগৰ এই ঐতিহাসিক কিষ্কিন্ধা নগৰীক বিশিষ্ট ভাস্কৰ্যশিল্পী পদ্মশ্ৰী নুৰুদ্দিন আহমেদে বৰ্তমান বিমলানগৰত সাজু কৰি আছে । শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ তত্বাৱধানত প্ৰায় ৪০ জন লোকে এই কিষ্কিন্ধা নগৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে ।
এই সন্দৰ্ভত শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে ইটিভি ভাৰত অসমৰ আগত কয়, ‘‘বিমলানগৰৰ এইবাৰৰ থীমটো হৈছে কিষ্কিন্ধা নগৰী আৰু ৰজা বালি । ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালি । ৰামায়ণৰ কাহিনীৰ আধাৰত ইয়াক কৰা হৈছে । বালিৰ কাহিনী দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াসক কৰা হৈছে । গুহাৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দৃশ্যপট উপস্থাপন কৰা হৈছে, ভিতৰত সুৰংগ কৰা হৈছে । য'ত বালি আৰু সুগ্ৰীৱৰ কাহিনী দেখিবলৈ পোৱা যাব । বাহিৰৰ পৰা কিষ্কিন্ধা ৰাজ্যখন দেখিবলৈ পাব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সামগ্ৰী হিচাপে পেৰিছ আৰু ফাইভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । মাটিৰো কাম হৈছে । প্লাইব’ৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰা হৈছে । প্ৰায় ৪০ জন লোকে ইয়াত কাম কৰি আছে । পূজাৰ আগে আগে আমাৰ কাম শেষ হৈ যাব । এই থীমটো নতুন । ৰামায়ণত বান্দৰ সেনাৰ ভূমিকা ইয়াত দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব । গুহাৰ ভিতৰত ৰাজপ্ৰসাদ থাকিব । বাহিৰত গছ-গছনিৰে ভৰা এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব । দৰ্শকে এক অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছো ।’’
আনহাতে, পূজা কমিটীৰ উপদেষ্টা নাৰায়ণ মালাকাৰে কয়, ‘‘আমাৰ এই পূজাৰ ৬০ বছৰ হৈছে । আমি প্ৰত্যেকবাৰে নতুন নতুন থীম লও । এইবাৰৰ থীম হৈছে কিষ্কিন্ধা নগৰী । ৰামায়ণৰ অংশ আছিল এই নগৰী । যিখন নগৰত বান্দৰৰ শাসন আছিল আৰু ৰামায়ণত বান্দৰৰ বিশেষ ভূমিকা আছিল । ৰাৱণ বধৰ বাবে ৰামৰ লগত বহি বান্দৰসকলে যি বৈঠক কৰিছিল, সেই বৈঠকক আমি ইয়াত দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছো । বালি, সুগ্ৰীৱ, হনুমানকে ধৰি বিভিন্ন চৰিত্রক ইয়াত উপস্থাপন কৰা হ'ব ।’’
দুৰ্গাপূজাৰ বাজেট সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘বাজেট আমি ৩৫-৪০ লাখ টকাৰ ভিতৰত ৰাখিম বুলি ভাবিছো । বাজেটৰ সিংহভাগ পেণ্ডেলতে খৰচ হ'ব । আমাৰ ইয়াত পূজা চাবলৈ অভাৱনীয় সমাগম হয় । এক কথাত নিয়ন্ত্রণ কৰাটো আমাৰ বাবে সমস্যা হয় । আমাৰ ইয়াত দৈনিক দুইৰ পৰা তিনি লাখ লোকৰ সমাগম হয় ।’’
লগতে পঢ়ক: অসমত বিৰল প্ৰজাতিৰ ঘঁৰিয়াল : লোহিত-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংগমস্থলীত আশাৰ ছবি