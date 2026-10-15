ETV Bharat / state

বহুতে নকৰা কাম কৰি দেখুৱাইছে মঙলদৈৰ সংগীতাই : প্ৰাণ পাইছে দুৰ্গা-গণেশ-সৰস্বতী-কালীৰ প্ৰতিমাই

উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । ককাক-আইতাকৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আগুৱাইছে জীৱনৰ বাটত ।

A College girl in Mangaldoi busy with final touch on Durga idol
বহুতে নকৰা কাম কৰি দেখুৱাইছে মঙলদৈৰ সংগীতাই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2026 at 7:51 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: চৌদিশে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । সাধাৰণতে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা খনিকৰসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় । মাটি, বাঁহ, খেৰ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে অতি নিপুণতাৰে দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে । খনিকৰসকলৰ হাতৰ পৰশত মাটিৰ মূৰ্তিয়ে লাভ কৰে এক মনোমোহা ৰূপ ।

এই শিল্পকৰ্মৰ সৈতে জড়িত অধিকাংশ লোক পুৰুষ হোৱা দেখা যায় যদিও মঙলদৈৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে এইক্ষেত্ৰত এক ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । যিটো সময়ত ঠায়ে ঠায়ে একাংশ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্য-কলাপত লিপ্ত থকাৰ বাতৰি সঘনাই প্ৰকাশ পায় আহিছে, সেই সময়তে যুৱতীগৰাকীয়ে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে তেওঁ নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ যাৱতীয় খৰচ উলিওৱাৰ উপৰি পৰিয়ালৰ ঘৰুৱা খৰচতো সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ।

উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)

সৰুকালতে মাক দেউতাকক হেৰুৱাই মোমায়েক কৃষ্ণ দাসৰ লগত থকা মঙলদৈৰ সংগীতা দাস নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে জনা হোৱাৰে পৰা ককাকে কৰা মূৰ্তিৰ কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ ধৰে । ককাক আৰু মোমায়েক কৃষ্ণ দাসে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি থকা সময়ত সংগীতাই ইটো-সিটো সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ।

A College girl in Mangaldoi busy with final touch on Durga idol
দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত সংগীতা দাস (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান সংগীতাই মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত স্নাতক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বছৰৰ প্ৰতিটো পূজাৰ সময়তে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে । সংগীতাই বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি, গণেশৰ মূৰ্তি, দুৰ্গা মূৰ্তি, সৰস্বতী মূৰ্তি, কালী মূৰ্তি আদি সকলো দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে ।

মূৰ্তিৰ জুমুঠি নিৰ্মাণ কৰাৰে পৰা, সাজ-পোচাক পৰিধান কৰোৱা, অলংকাৰ পৰিধান কৰোৱা আদি কাম হেলাৰঙে কৰিব পাৰে । অৱশ্যে মোমায়েক কৃষ্ণ দাসে সংগীতাক প্ৰতিটো কামত সহায় কৰে ।

ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত সংগীতাই কয়, "মই মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ, মই পঞ্চম ষান্মাষিকৰ ছাত্ৰী । দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিৰ লগতে কালী মাৰ মূৰ্তি, সৰস্বতীৰ মূৰ্তি, লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি, মনসা মূৰ্তি আদি মই নিৰ্মাণ কৰোঁ । বছৰৰ বাৰমাহেই মূৰ্তি বনোৱা কাম চলি থাকে । মই সৰুৰে পৰা মামা, আইতাৰ ঘৰত আছোঁ ।"

তেওঁ কয়,"সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ ককা-আইতাই মূৰ্তি বনোৱা কাম কৰি থাকে, তেওঁলোকে কৰি থাকিলে মোৰ ভাল লাগে । তেওঁলোকৰ লগতে মূৰ্তি বনোৱা চাই চাই শিকিছোঁ । মই পঢ়া-শুনাৰ লগতে মূৰ্তি বনোৱা কাম কৰি মোৰ পঢ়া-শুনা খৰচৰ উপৰিও ঘৰুৱা খৰচো উলিয়াব পাৰিছোঁ । মোৰ এই কামত ককা, আইতা, মামাই মোক সহায় কৰে ।"

A College girl in Mangaldoi busy with final touch on Durga idol
পৰিয়ালটোৱে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমা (ETV Bharat Assam)

এই কামৰ প্ৰতি তেওঁ কিয় আগ্ৰহী, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ ভাল লাগে কাৰণে পঢ়া-শুনাৰ লগতে মূৰ্তি বনোৱা কামটো কৰি আছোঁ । প্ৰত্যেক লোকৰে বেলেগ বেলেগ সপোন থাকে, মই এই কামটো কৰি ভাল পাওঁ । মূৰ্তিসমূহৰ সাজ-পাৰ, অংগসজ্জা ক্ৰেতাৰ মতেও কৰোঁ বা নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কৰোঁ, এই কামসমূহত মোৰ ককা, আইতা আৰু মামাই সহায় কৰে ।"

পঢ়া-শুনাৰ সমান্তৰালভাৱে মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ দৰে সৃষ্টিশীল কামত নিজকে নিয়োজিত কৰি সংগীতাই নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে । বৰ্তমানৰ সময়ত শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন খৰচৰ লগতে পৰিয়ালৰ দৈনন্দিন ব্যয় বহন কৰাটো বহু পৰিয়ালৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান । এনে পৰিস্থিতিত সংগীতাই নিজৰ প্ৰতিভাক কামত লগাই উপাৰ্জনৰ পথ বাচি লোৱাটো নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয় ।

A College girl in Mangaldoi busy with final touch on Durga idol
প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে পঢ়া-শুনাৰ খৰচ (ETV Bharat Assam)

দুৰ্গা গোঁসানীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাটো কেৱল এটা উপাৰ্জনৰ মাধ্যমেই নহয়, ই এক সৃষ্টিশীল শিল্পকৰ্মও । এই কামৰ বাবে যথেষ্ট ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, পৰিশ্ৰম আৰু শিল্পবোধৰ প্ৰয়োজন হয় । মাটিৰে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি তাক সুন্দৰ ৰূপ দিয়ালৈকে প্ৰতিটো স্তৰতে বিশেষ দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন । এই পূজাৰ সময়ত সংগীতাই মোমায়েকৰ সৈতে মিলি প্ৰায় চল্লিশখন দুৰ্গা প্ৰতিমা বনাইছে ।

সংগীতাই জনোৱা অনুসৰি এই মূৰ্তিসমূহ দৰং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ওদালগুৰি আৰু গুৱাহাটীলৈও প্ৰেৰণ কৰিছে । আকাৰ অনুসৰি চল্লিশ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ বিশ হাজাৰ পৰ্যন্ত দৰত বিক্ৰী কৰিছে এই প্ৰতিমাসমূহ ।

সংগীতাই এই কামৰ জৰিয়তে নিজৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । বিশেষকৈ এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে পঢ়া-শুনাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি লোৱাটো আন যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবেও অনুপ্ৰেৰণাদায়ক ।

A College girl in Mangaldoi busy with final touch on Durga idol
ককাক-আইতাক, মোমায়েকৰ সৈতে সংগীতাই নিৰ্মাণ কৰে প্ৰতিমা (ETV Bharat Assam)

নিজৰ প্ৰতিভা আৰু পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ মানসিকতাই সংগীতাক এক সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে । বৰ্তমান সময়ত যুৱ প্ৰজন্মৰ বহুতে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ।

কিন্তু সংগীতা দাসৰ দৰে যুৱতীসকলে নিজৰ দক্ষতাক কামত লগাই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে । এনে প্ৰচেষ্টাই যুৱ প্ৰজন্মক কেৱল উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাই নহয়, পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধৰো পৰিচয় দিয়ে ।

মুঠতে, মঙলদৈৰ প্ৰফুল্ল নগৰৰ সংগীতা দাসে দুৰ্গা গোঁসানীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ উলিওৱাৰ লগতে পৰিয়ালৰ ঘৰুৱা খৰচতো সহায় কৰি এক প্ৰশংসনীয় নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । নিজৰ প্ৰতিভা, পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাসক সাৰথি কৰি আগবাঢ়ি যোৱা সংগীতাৰ এই প্ৰচেষ্টাই সমাজত নাৰী সবলীকৰণ আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ এক ইতিবাচক বাৰ্তা বহন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: পূজাৰ বতৰতো সুস্থ আৰু সতেজ হৈ থাকিব কেনেকৈ ? জানক এইকেইটা টিপছ

যন্ত্ৰৰ মায়াজাল ! ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু আইটিআই পূজা কমিটী

TAGGED:

মঙলদৈৰ সংগীতা দাস
মৃৎশিল্পী
দুৰ্গা পূজা
মহিলা মৃৎশিল্পী
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.