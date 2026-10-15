বহুতে নকৰা কাম কৰি দেখুৱাইছে মঙলদৈৰ সংগীতাই : প্ৰাণ পাইছে দুৰ্গা-গণেশ-সৰস্বতী-কালীৰ প্ৰতিমাই
উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । ককাক-আইতাকৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আগুৱাইছে জীৱনৰ বাটত ।
Published : October 15, 2026 at 7:51 AM IST
মঙলদৈ: চৌদিশে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । সাধাৰণতে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা খনিকৰসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় । মাটি, বাঁহ, খেৰ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে অতি নিপুণতাৰে দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে । খনিকৰসকলৰ হাতৰ পৰশত মাটিৰ মূৰ্তিয়ে লাভ কৰে এক মনোমোহা ৰূপ ।
এই শিল্পকৰ্মৰ সৈতে জড়িত অধিকাংশ লোক পুৰুষ হোৱা দেখা যায় যদিও মঙলদৈৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে এইক্ষেত্ৰত এক ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । যিটো সময়ত ঠায়ে ঠায়ে একাংশ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্য-কলাপত লিপ্ত থকাৰ বাতৰি সঘনাই প্ৰকাশ পায় আহিছে, সেই সময়তে যুৱতীগৰাকীয়ে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে তেওঁ নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ যাৱতীয় খৰচ উলিওৱাৰ উপৰি পৰিয়ালৰ ঘৰুৱা খৰচতো সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ।
সৰুকালতে মাক দেউতাকক হেৰুৱাই মোমায়েক কৃষ্ণ দাসৰ লগত থকা মঙলদৈৰ সংগীতা দাস নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে জনা হোৱাৰে পৰা ককাকে কৰা মূৰ্তিৰ কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ ধৰে । ককাক আৰু মোমায়েক কৃষ্ণ দাসে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি থকা সময়ত সংগীতাই ইটো-সিটো সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ।
বৰ্তমান সংগীতাই মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত স্নাতক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বছৰৰ প্ৰতিটো পূজাৰ সময়তে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে । সংগীতাই বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি, গণেশৰ মূৰ্তি, দুৰ্গা মূৰ্তি, সৰস্বতী মূৰ্তি, কালী মূৰ্তি আদি সকলো দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে ।
মূৰ্তিৰ জুমুঠি নিৰ্মাণ কৰাৰে পৰা, সাজ-পোচাক পৰিধান কৰোৱা, অলংকাৰ পৰিধান কৰোৱা আদি কাম হেলাৰঙে কৰিব পাৰে । অৱশ্যে মোমায়েক কৃষ্ণ দাসে সংগীতাক প্ৰতিটো কামত সহায় কৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত সংগীতাই কয়, "মই মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ, মই পঞ্চম ষান্মাষিকৰ ছাত্ৰী । দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিৰ লগতে কালী মাৰ মূৰ্তি, সৰস্বতীৰ মূৰ্তি, লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি, মনসা মূৰ্তি আদি মই নিৰ্মাণ কৰোঁ । বছৰৰ বাৰমাহেই মূৰ্তি বনোৱা কাম চলি থাকে । মই সৰুৰে পৰা মামা, আইতাৰ ঘৰত আছোঁ ।"
তেওঁ কয়,"সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ ককা-আইতাই মূৰ্তি বনোৱা কাম কৰি থাকে, তেওঁলোকে কৰি থাকিলে মোৰ ভাল লাগে । তেওঁলোকৰ লগতে মূৰ্তি বনোৱা চাই চাই শিকিছোঁ । মই পঢ়া-শুনাৰ লগতে মূৰ্তি বনোৱা কাম কৰি মোৰ পঢ়া-শুনা খৰচৰ উপৰিও ঘৰুৱা খৰচো উলিয়াব পাৰিছোঁ । মোৰ এই কামত ককা, আইতা, মামাই মোক সহায় কৰে ।"
এই কামৰ প্ৰতি তেওঁ কিয় আগ্ৰহী, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ ভাল লাগে কাৰণে পঢ়া-শুনাৰ লগতে মূৰ্তি বনোৱা কামটো কৰি আছোঁ । প্ৰত্যেক লোকৰে বেলেগ বেলেগ সপোন থাকে, মই এই কামটো কৰি ভাল পাওঁ । মূৰ্তিসমূহৰ সাজ-পাৰ, অংগসজ্জা ক্ৰেতাৰ মতেও কৰোঁ বা নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কৰোঁ, এই কামসমূহত মোৰ ককা, আইতা আৰু মামাই সহায় কৰে ।"
পঢ়া-শুনাৰ সমান্তৰালভাৱে মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ দৰে সৃষ্টিশীল কামত নিজকে নিয়োজিত কৰি সংগীতাই নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে । বৰ্তমানৰ সময়ত শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন খৰচৰ লগতে পৰিয়ালৰ দৈনন্দিন ব্যয় বহন কৰাটো বহু পৰিয়ালৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান । এনে পৰিস্থিতিত সংগীতাই নিজৰ প্ৰতিভাক কামত লগাই উপাৰ্জনৰ পথ বাচি লোৱাটো নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয় ।
দুৰ্গা গোঁসানীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাটো কেৱল এটা উপাৰ্জনৰ মাধ্যমেই নহয়, ই এক সৃষ্টিশীল শিল্পকৰ্মও । এই কামৰ বাবে যথেষ্ট ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, পৰিশ্ৰম আৰু শিল্পবোধৰ প্ৰয়োজন হয় । মাটিৰে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি তাক সুন্দৰ ৰূপ দিয়ালৈকে প্ৰতিটো স্তৰতে বিশেষ দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন । এই পূজাৰ সময়ত সংগীতাই মোমায়েকৰ সৈতে মিলি প্ৰায় চল্লিশখন দুৰ্গা প্ৰতিমা বনাইছে ।
সংগীতাই জনোৱা অনুসৰি এই মূৰ্তিসমূহ দৰং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ওদালগুৰি আৰু গুৱাহাটীলৈও প্ৰেৰণ কৰিছে । আকাৰ অনুসৰি চল্লিশ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ বিশ হাজাৰ পৰ্যন্ত দৰত বিক্ৰী কৰিছে এই প্ৰতিমাসমূহ ।
সংগীতাই এই কামৰ জৰিয়তে নিজৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । বিশেষকৈ এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে পঢ়া-শুনাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি লোৱাটো আন যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবেও অনুপ্ৰেৰণাদায়ক ।
নিজৰ প্ৰতিভা আৰু পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ মানসিকতাই সংগীতাক এক সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে । বৰ্তমান সময়ত যুৱ প্ৰজন্মৰ বহুতে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ।
কিন্তু সংগীতা দাসৰ দৰে যুৱতীসকলে নিজৰ দক্ষতাক কামত লগাই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে । এনে প্ৰচেষ্টাই যুৱ প্ৰজন্মক কেৱল উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাই নহয়, পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধৰো পৰিচয় দিয়ে ।
মুঠতে, মঙলদৈৰ প্ৰফুল্ল নগৰৰ সংগীতা দাসে দুৰ্গা গোঁসানীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ উলিওৱাৰ লগতে পৰিয়ালৰ ঘৰুৱা খৰচতো সহায় কৰি এক প্ৰশংসনীয় নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । নিজৰ প্ৰতিভা, পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাসক সাৰথি কৰি আগবাঢ়ি যোৱা সংগীতাৰ এই প্ৰচেষ্টাই সমাজত নাৰী সবলীকৰণ আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ এক ইতিবাচক বাৰ্তা বহন কৰিছে ।