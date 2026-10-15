দুৰ্গা পূজা ২০২৬: প্ৰায় ৩০০ বছৰ অতিক্ৰম কৰা এখন ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গা পূজা

দুৰ্গা পূজা ২০২৬: প্ৰায় ৩০০ বছৰ অতিক্ৰম কৰা এখন ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গা পূজা
৩২৩ বছৰীয়া ঐতিহ্যৰে উজলি আছে এখন দুৰ্গা পূজা ৷ আধ্যাত্মিকতাক প্ৰাধান্য দি অনুষ্ঠিত কৰা এই ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গোৎসৱৰ বিষয়ে জানো আহক ।
Published : October 15, 2026 at 9:57 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 10:03 PM IST
বঙাইগাঁও: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে চৌদিশে এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । কোনোফালে যদি জাকজমকতাৰে আৰম্বৰপূৰ্ণভাৱে পূজাৰ আয়োজন চলিছে, আন বহু প্ৰাচীন পূজাস্থলীত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আয়োজন চলিছে ।
ঠিক তেনেদৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ বইটামাৰীৰ ৰঘূনন্দনপুৰত ৩২৩ বছৰীয়া পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যৰে এখন ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গা পূজা আজিও উজলি আছে । সময়ৰ সোঁতত সলনি হৈছে সমাজ, মানুহৰ জীৱনশৈলী সলনি হৈছে । আধুনিকতাৰ পৰশত দুৰ্গোৎসৱৰ উদযাপনতো নানা পৰিৱৰ্তন আহিছে । কিন্তু এই সকলো পৰিৱৰ্তনৰ মাজতো ৰঘূনন্দনপুৰৰ দুৰ্গা পূজাই আজিও নিজৰ স্বকীয়তা, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি ধৰি ৰাখিছে ৷
ৰঘূনন্দনপুৰৰ এই দুৰ্গোৎসৱ কেৱল পূজা-অৰ্চনা অথবা উৎসৱ উদযাপনতে সীমাবদ্ধ নহয় । গাঁওখনৰ ৰাইজৰ বাবে এয়া বিশ্বাস, ভক্তি, সংযম আৰু আধ্যাত্মিক চেতনাৰ এক বিশেষ উপলক্ষ । দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰাৰে চলি অহা এই পূজাখনে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধি ৰাখিছে ৷
এই পূজাৰ অন্যতম বিশেষত্ব হ’ল আধ্যাত্মিকতাক দিয়া প্ৰাধান্য । পূজাৰ কেইদিন গাঁওখনৰ সমগ্ৰ ৰাইজে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে । ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰি গাঁওবাসীয়ে এই নিয়ম পালন কৰি আহিছে । দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰ সময়ছোৱাত সংযম আৰু পৱিত্ৰতা বজাই ৰখাৰ এই পৰম্পৰাই পূজাখনক অন্য বহু পূজাৰ তুলনাত ব্যতিক্ৰমী কৰি তুলিছে ।
বিশেষকৈ, এই পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি গাঁওবাসীৰ মাজত থকা গভীৰ বিশ্বাস আৰু ভক্তি সঁচাকৈয়ে লক্ষণীয় । উল্লেখ্য যে ২০৬০ চনলৈকে পূজাৰ প্ৰতিমা দানৰ দায়িত্ব আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে । অৰ্থাৎ, বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মৰ লগতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবেও এই পূজাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ এক পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা গঢ় লৈ উঠিছে ।
এয়া কেৱল আৰ্থিক সহযোগিতাৰ বিষয় নহয়, বৰঞ্চ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতি থকা অগাধ বিশ্বাস আৰু পূজাৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰো এক অনন্য নিদৰ্শন । সাধাৰণতে বহু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰম্পৰা সময়ৰ লগে লগে হেৰাই যায় অথবা সীমিত পৰিসৰতে আবদ্ধ হৈ পৰে । কিন্তু ৰঘূনন্দনপুৰৰ এই ৩২৩ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাই দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ এক বিশেষ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ।
পূজাখনক কেন্দ্ৰ কৰি গাঁওবাসীৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা ঐক্য, সহযোগিতা আৰু ভক্তিৰ মনোভাৱে এই ঐতিহ্যক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । দুৰ্গা পূজা মানেই কেৱল আড়ম্বৰ, আলোকসজ্জা আৰু আনন্দ-উল্লাস নহয় । ইয়াৰ সৈতে বিশ্বাস, সাধনা, সংযম আৰু মানৱীয় সম্পৰ্কৰ গভীৰতা জড়িত হৈ আছে । ৰঘূনন্দনপুৰৰ দুৰ্গা পূজাই যেন এই কথাকে প্ৰতিফলিত কৰি আহিছে ।
আধুনিকতাৰ যুগতো আধ্যাত্মিকতাক প্ৰাধান্য দি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা এই পূজাই ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । বঙাইগাঁও জিলাৰ বইটামাৰীৰ ৰঘূনন্দনপুৰৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত দুৰ্গা পূজা সেয়ে কেৱল এখন গাঁৱৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ শতিকাজোৰা বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰে সমৃদ্ধ এক জীৱন্ত পৰম্পৰা ।
৩২৩ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো যি পূজাৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা অটুট আছে, যিখন পূজাৰ প্ৰতিমা দানৰ দায়িত্ব ২০৬০ চনলৈকে নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে, সেই পূজাই নিশ্চিতভাৱে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবেও এক বিশেষ বাৰ্তা বহন কৰিছে—পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ’লে বিশ্বাস, ঐক্য আৰু দায়বদ্ধতাৰ এনাজৰীডাল শক্তিশালী কৰি ৰাখিব লাগিব ।
সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "এই পূজাখন যথেষ্ট পুৰণি ৷ এই পূজাখনৰ মাহাত্ম্য আছে ৷ জাকজমকতাতকৈ এই পূজাখনত আধ্যাত্মিক দিশত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ৷ এইখন ৩২৩ বছৰীয়া পুৰণি পূজা ৷ ইয়াত ২০৬০ চনলৈকে প্ৰতিমাৰ দাতা ঠিক হৈ আছে ।"