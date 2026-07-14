বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে পেঙেৰীত প্ৰতিবাদত নামিল ডাম্পাৰ মালিক সন্থা
"আমি চাকৰিৰ বাবে চৰকাৰক আমনি নকৰি বৈধ ব্যৱসায় কৰিছো ৷ আমাৰ প্ৰতিখন ডাম্পাৰৰ সৈতে দুজনকৈ লোক তথা দুটাকৈ পৰিয়াল চলি আছে ৷" প্ৰতিবাদকাৰীৰ ক্ষোভ ৷
Published : July 14, 2026 at 4:07 PM IST
তিনিচুকীয়া: বন বিভাগে অতিৰিক্ত কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম ডাম্পাৰ মালিক সন্থাই ৷ বন বিভাগৰ স্বেচ্ছাচাৰী নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সদৌ অসম ডাম্পাৰ মালিক সন্থাৰ সদস্যসকলে পেঙেৰী–বৰডুমচা পথ অৱৰোধ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰতি কিউবিক শিল-বালিৰ ওপৰত ১০০ টকা ৰয়েল্টি আৰু ১৮ শতাংশ জিএছটি পৰিশোধ কৰাৰ পিছতো অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে বন বিভাগে প্ৰতি কিউবিক মিটাৰ শিল-বালিৰ বাবে অতিৰিক্ত ২০০ টকাকৈ কৰ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে । যাৰ বাবে ডাম্পাৰ মালিক, চালক আৰু স্থানীয় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল আৰ্থিকভাবে সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । ফলত বহু স্থানীয় যুৱকৰ জীৱিকা বিপদাপন্ন হোৱাৰ আশংকাও প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।
প্ৰতিবাদস্থলীত সন্থাৰ নেতৃত্বই চৰকাৰ আৰু বন বিভাগক এই সিদ্ধান্ত অতি সোনকালে বাতিল কৰাৰ দাবী জনায় । অন্যথা, আগন্তুক দিনত অধিক তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে সন্থাই । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়,"আমি অবৈধভাবে কোনো কাম কৰা নাই ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰতি কিউবিক শিল-বালিৰ ওপৰত ১০০ টকা ৰয়েল্টি আৰু ১৮ শতাংশ জিএছটি পৰিশোধ কৰো ৷ কিন্তু অসমত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দৰে আমাক আচৰণ কৰে বন বিভাগে ৷"
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়,"আমি চাকৰিৰ বাবে চৰকাৰক আমনি নকৰি বৈধ ব্যৱসায় কৰিছো ৷ আমাৰ প্ৰতিখন ডাম্পাৰত দুজনকৈ লোক তথা দুটাকৈ পৰিয়াল চলি আছে ৷ কিন্তু চৰকাৰ চলাবলৈ আমাৰ পৰা বন বিভাগে অতিৰিক্ত ২০০ টকাকৈ কৰ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ৷ যাৰ বাবে ডাম্পাৰ চালকসকল দৰমহা দিব পৰা নাই ৷ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ ডাম্পাৰে অবৈধভাবে শিল-বালি কঢ়িয়ালেও বন বিভাগে একো নকয় ৷ কিন্তু পঢ়া-শুনা কৰি বৈধভাবে ব্যৱসায় কৰা লোকক টেটুচেপা দিছে ৷"
লগতে পঢ়ক : এনপিএছ-অ'পিএছ বিতৰ্ক অৰ্কিড পাৰ্ক পালেগৈ: বিধানসভাত বাকযুদ্ধ দুই নেতাৰ