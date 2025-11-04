জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰৰ তদন্ত: ন্যায়িক আয়োগত ভাষ্য দিলে দুলু আহমেদ-লুইত কুমাৰ বৰ্মনে

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰৰ তদন্ত: ন্যায়িক আয়োগত ভাষ্য দিলে দুলু আহমেদ-লুইত কুমাৰ বৰ্মনে
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত ন্যায়িক আয়োগত সাক্ষ্য গ্রহণৰ দ্বিতীয় দিনটোত সাক্ষ্য দিবলৈ আহে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা দুলু আহমেদ আৰু ছবি নিৰ্মাতা লুইত কুমাৰ বৰ্মন ।
গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত চানমাৰিৰ খাদী আৰু গ্রামোদ্যোগ বিভাগৰ চৌহদত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্ৰিয়া । আৰম্ভণিৰ দিনটোত এজনো লোক সাক্ষ্য দিবলৈ নাহিল যদিও মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনটোত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সৌমিত্র শইকীয়াৰ ন্যায়িক আয়োগত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত কেইবাগৰাকীও লোক উপস্থিত হয় ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা দুলু আহমেদ, ব্যৱসায়ী তথা ছবি নিৰ্মাতা লুইত কুমাৰ বৰ্মন ,শ্বাহিদ চান হক নামৰ এজন অধিবক্তাই ন্যায়িক আয়োগৰ আগত তেওঁলোকৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰে । ন্যায়িক আয়োগৰ আগত প্ৰথমে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে লুইত কুমাৰ বৰ্মনে । তাত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰে লুইত কুমাৰ বৰ্মনে ।
তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "চিকিৎসকে বাৰে বাৰে কৈ আছে তেওঁৰ বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন । তাৰ পিছতো তেওঁক ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা হ’ল । এইখিনি কথাই শপতনামা আকাৰে দাখিল কৰিলোঁ । এছ আই টিয়ে কেৱল চাহ খোৱা আৰু পুৰি খোৱা মানুহৰ সাক্ষ্য লৈ আছে । যদি মোৰ সাক্ষ্য ল’বলৈ এছ আই টিয়ে মাতে তেতিয়াহ’লে যাম ৷ সঞ্জীৱ নাৰায়ণক কিয় এবাৰহে এছ আই টিয়ে মাতিলে ৷ সঞ্জীৱ নাৰায়ণক এছ আই টিয়ে আকৌ মাতিব লাগে ।"
আনহাতে, চানমাৰিৰ ন্যায়িক আয়োগত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা দুলু আহমেদে । ছিংগাপুৰত ১৫ অক্টোবৰত জুবিন গাৰ্গৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল দুলু আহমেদে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু জুবিনৰ মৃত্যু হত্যাকাণ্ড বুলি স্পষ্ট কৰিছে, সেয়েহে দুলু আহমেদেও হত্যাকাণ্ড বুলি গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে যদি হত্যা হৈছে তেন্তে হত্যাকাৰীও আছে । ছিংগাপুৰত লাভ কৰা তথ্য-প্ৰমাণ দিবলৈ মই ন্যায়িক আয়োগৰ কাষ চাপিছোঁ । ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা তথ্য-প্ৰমাণ ল'বলৈ ন্যায়িক আয়োগক অনুৰোধ জনাম ।"
উল্লেখ্য যে ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ এজনীয়া আয়োগে সোমবাৰৰ পৰা ২১ নৱেম্বৰলৈ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব । চানমাৰিৰ খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বিভাগৰ চৌহদত থকা কাৰ্যালয়ত পুৱা ১০.৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ গ্ৰহণ কৰিব জবানবন্দী । সাক্ষ্য গ্রহণৰ প্ৰথমদিনা ন্যায়িক আয়োগত সাক্ষ্য দিবলৈ এজনো লোক উপস্থিত নোহোৱাত ৰাইজৰ মাজত তীব্র প্রতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
ইপিনে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে আয়োগৰ কাৰ্যবিধিত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় । তেওঁ উল্লেখ কছে, "আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমান কাৰ্যৰত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত ন্যায়িক আয়োগ গঠন কৰাৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটো সত্য আৰু ন্যায় বিচাৰৰ প্ৰতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । সকলো সত্য উন্মোচিত হোৱাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিৰপেক্ষভাৱে ন্যায় প্ৰদান নিশ্চিত কৰিবলৈ আয়োগৰ কাম-কাজত আমি সকলোৱে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব আৰু আয়োগৰ কাৰ্যবিধিত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।"