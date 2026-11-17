ধনৰ লালসাত এটা পৰিয়ালক নিঃশেষ; আৰক্ষীৰ জেৰাত দুলীয়াজানৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ কথা স্বীকাৰ অভিযুক্তৰ
দুলীয়াজানৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ দুই অভিযুক্তক মৰাণৰ আৰক্ষী থানা ৩ ঘটনা ধৰি মাৰাথন জেৰা ৷ আৰক্ষীৰ জেৰাত দুই অভিযুক্তই স্বীকাৰ কৰিছে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ কথা ৷
Published : November 17, 2026 at 8:55 PM IST
ডিব্ৰুগড় : দুলীয়াজানৰ চাঞ্চল্যকৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ নহওঁতেই মঙলবাৰে ঘটনাৰ দুই মূল অভিযুক্তক আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীৰ জেৰাত দুই অভিযুক্তই চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ পৰিয়ালক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে ৷ আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই এই কথা সদৰী কৰে ৷
অভিযুক্তই প্ৰথমে চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ পত্নী এলিজা ভূঞা, তাৰ পাছতে কন্যা নিহাৰিকা আৰু শেষত চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাক অতি নিৰ্মমভাৱে লোৰ ৰ'ড আৰু হাতুৰীৰে মৰিয়াই হত্যা কৰে বুলি আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷ ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ ব্যক্ত কৰে ৷ কিয়নো গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত দুই অভিযুক্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ১৫ হাজাৰ টকা নগদ ধন, প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ টকা মূল্যৰ সোণ-ৰূপৰ গহনা আৰু তিনিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে ।
মৰাণ আৰক্ষী থানাত প্ৰায় ৩ ঘণ্টাৰো অধিক সময় জেৰা চলোৱাৰ অন্তত দুই অভিযুক্তক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱা হয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দান্তেজিৎ দেউৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে সোণাৰি আৰক্ষীৰ সহযোগত শিমলুগুৰি ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা দুই অভিযুক্ত ৰাজু দাস আৰু অমিৰ দাসক কৰায়ত্ত কৰিছল । তাৰ পাছত দুয়োকে পোনে পোনে মৰাণ আৰক্ষী থানালৈ নিয়া হয় ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিৰ্মল ঘোষসহ কেইবাগৰাকীও উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই দুই অভিযুক্তক জেৰা চলায় ।আৰক্ষীৰ জেৰাত দুই অভিযুক্তই উক্ত হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে ৷
মৃত চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ পৰিয়ালে বিছাৰিছে ৰাজু দাসক :
ৰাজ্য কঁপাই যোৱা দুলীয়াজানৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে চকুলোৰে বাট নেদেখা হৈছে সম্পৰ্কীয় তথা আত্মীয় স্বজন ৷ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তক বিচাৰি মৃত চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ পৰিয়ালে কয়, "কাবৌ কৰিছোঁ, পাৰিলে ৰাজু দাসক এবাৰ আমাৰ কাষলৈ আনি দিয়ক ৷ সি কিয় এই কাম কৰিলে আমি জানিব লাগিব । তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰে বা বেলেগ কিবা কৰে কৰক ৷’’
এফালে থানাত অভিযুক্তক জেৰা, আনফালে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ দুলীয়াজানৰ বাসগৃহতো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ।
৫ বছৰৰ পূৰ্বে ৰাজু দাসে কাৰাবাসো খাটিছিল :
আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে মূল অভিযুক্ত ৰাজু দাস বিগত কেইবা বছৰ ধৰি চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া আৰু কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিল । সেই সূত্ৰে তেওঁ ঘৰখনৰ সকলো খুঁটি-নাটি জানিছিল ৷ যাৰ সুবিধা লৈ ৰাজু দাসে সহযোগী অমিৰ দাসৰ সৈতে মিলি অতি নৃশংসভাৱে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰে ।
দুই অভিযুক্তই চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাক ড্ৰয়িং ৰুমত, পত্নী এলিজাক পাকঘৰৰ মজিয়াত আৰু কন্যা নীহাৰিকাক আন এটা কোঠাত লোহাৰ ৰ'ড আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে । হত্যাকাণ্ডৰ পাছত ৰাজু দাসে চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ হাতৰ সোণৰ আঙুঠি খুলি নিয়াৰ লগতে আলমাৰি ভাঙি নগদ ধন আৰু সোণৰ আ-অলংকাৰ লুট কৰি নিছিল ।
দুলীয়াজানৰ ত্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ দুই মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ। শিমলুগুৰি ৰে’ল ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত ৰাজু দাস আৰু আমিৰ দাস। ‘অৱধ অসম’ এক্সপ্ৰেছযোগে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই চৰাইদেউ আৰক্ষী, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী আৰু জিআৰপি (GRP)ৰ এক যৌথ অভিযানত দুয়োগৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। #Duliajan #duliajanincident @assampolice #Charaideo #AkashvaniPics: Nabul— AIR News Guwahati (@airnews_ghy) November 17, 2026
হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে যদিও পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি কেয়াৰটেকাৰ ৰাজু দাসে চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাক প্ৰায় ৬০ হাজাৰ টকা দিবলৈ বাকী আছিল । আনহাতে, অভিযুক্ত ৰাজু দাসৰ ভগ্নীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে, ২০২০ চনতো ৰাজু দাস এটা অপহৰণৰ গোচৰত জড়িত হৈ প্ৰায় ৩ মাহ কাৰাগাৰত আছিল ।