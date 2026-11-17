ঘাতক ভাৰাতীয়া ! দুলীয়াজানৰ চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ পৰিয়াল নিঃশেষকাৰী ৰাজু দাস আৰক্ষীৰ জালত
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লালগড় অভিমুখী নামনিমুৱা অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছেৰে আহি থকাৰ সময়তেই শিমলুগুৰি জংচনত ৰাজু দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷
Published : November 17, 2026 at 3:25 PM IST
মৰাণ: সোমবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত দুলীয়াজানৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰাজু দাস আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৷ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ শিমলুগুৰি ৰে’ল জংচনত অভিযুক্তজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লালগড় অভিমুখী নামনিমুৱা অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছেৰে আহি থকাৰ সময়তেই শিমলুগুৰি জংচনত ৰাজু দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ ৰাজুৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমিৰ দাস নামৰ আন এজন অভিযুক্তক ৷
উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে সন্ধিয়া দুলীয়াজানৰ কমলাবাৰী অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড । একেটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকীকৈ সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল বাসগৃহ ভিতৰত ।
জানিব পৰা মতে ৰাজু আৰু আমিৰে অতি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত ভূঞা, তেওঁৰ পত্নী এলিজা ভূঞা আৰু তেওঁলোকৰ কন্যা নীহাৰিকা ভূঞাক ৷ তিনিওকে হত্যা কৰাৰ পাছত ঘৰৰ দুৱাৰত তলা লগাই অভিযুক্তই অতি সংগোপনে পলায়ন কৰিছিল ৷ পাছত চুবুৰীয়াই ঘৰৰ কোঠাৰ ভিতৰত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷
আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি চুবুৰীয়াৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত ৰাজু দাস তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অহাৰ কথা জানিব পাৰে ৷ সেই সূত্ৰে আৰক্ষীয়ে ৰাজু দাসৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে যদিও ৰাজুৱে সহযোগী আমিৰৰ সৈতে ৰে’লযোগে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ কিন্তু আৰক্ষীয়ে শিমলুগুৰি জংচনৰ পৰা দুয়োকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
উল্লেখ্য যে, মৃত চন্দ্ৰকান্ত ভূঞা অইলৰ উৎপাদন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল । হত্যাৰ অভিযুক্ত ৰাজু দাসে কেইবা বছৰ ধৰি মৃত চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ ঘৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে বাস কৰিছিল । ভাৰাতীয়া হোৱাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি অতি পৰিকল্পিতভাৱে ৰাজু দাসে সহযোগী আমিৰ দাসৰ সৈতে মিলি চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ পৰিয়ালটো নিঃশেষ কৰে ৷
চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ মৃতদেহটো তেওঁলোকৰ ড্ৰয়িং ৰূমত, তেওঁৰ পত্নী এলিজা ভূঞাৰ মৃতদেহ পাকঘৰৰ মজিয়াত আৰু কন্যা নীহাৰিকাৰ মৃতদেহ অন্য এটা কোঠাত উদ্ধাৰ হয় ৷ ৰড আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি তিনিওকে হত্যা কৰে ৰাজু আৰু আমিৰে । ইতিমধ্যে এই হত্যাকাণ্ডৰ অধিক তথ্য লাভৰ বাবে ৰাজু আৰু আমিৰক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ তেজেৰে তুমৰলি পিতৃ-মাতৃ-কন্যাৰ মৃতদেহ, হত্যা নে চৰমপন্থা ?