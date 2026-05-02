শ্ৰমিক দিৱসৰ বিড়ম্বনা: কামলৈ নোযোৱাৰ বাবে শ্ৰমিকক মজুৰি নিদিয়ে মেনেজাৰ সুৰেন্দ্ৰই

শ্ৰমিক দিৱসৰ বিড়ম্বনা: কামলৈ নোযোৱাৰ বাবে শ্ৰমিকক মজুৰি নিদিয়ে মেনেজাৰ সুৰেন্দ্ৰই
"আমাৰ সমস্যাৰ কথা ক’লে আমাক মেনেজাৰে ইংৰাজীত গালি পাৰে, আমি একো বুজি নাপাওঁ ৷" প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ গৰ্জন ৷
Published : May 2, 2026 at 6:03 PM IST
যোৰহাট : আজিও চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই ৷ প্ৰাপ্য বিচাৰি প্ৰতিমুহূৰ্তে যুঁজ দিব লগাত পৰিছে তেওঁলোক ৷ শেহতীয়াকৈ তেনে এক পৰিস্থিত দেখা গ’ল যোৰহাটৰ তিতাবৰত ৷
অভিযোগ অনুসৰি, তিতাবৰৰ ডফলাটিং চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই দীৰ্ঘদিন ধৰি শ্ৰমিকৰ ওপৰত শোষণ আৰু বঞ্চনা কৰি আহিছে ৷ 1 মে’, শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনাও বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰমিকৰ মজুৰি কৰ্তন কৰে ৷ ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰে শ্ৰমিকসকল ৷ শনিবাৰে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকে নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ লগতে চাহ বাগিচাখনৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰী চাহ শ্ৰমিকে নিজৰ প্ৰাপ্য আৰু সা-সুবিধাসমূহ বিচৰাৰ লগতে উক্ত বাগিচাখনৰ পৰিচালক সুৰেন্দ্ৰ তিৱাৰীক বদলি কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ লগতে তেওঁলোকে শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনটোৰ কৰ্তন কৰা মজুৰি প্ৰদান কৰিবলৈও বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনায় ।
এগৰাকী প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকে কয়, ‘‘আমাক শোষণ কৰি আহিছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই ৷ আমি বাগানলৈ আহো, কিন্তু পইচা নাপাওঁ ৷ যদিহে আমাক পইচাই নিদিয়ে, তেন্তে বাগানলৈ আমি অহাৰ অৰ্থই নাই ৷’’
আন এগৰাকী শ্ৰমিকে কয়, ‘‘আমাৰ বেমাৰৰ বাবেও একো সুবিধা নাপাওঁ ৷ আমাৰ হাতত জমা ধন নাথাকে, কাৰণ আমাক বহু কম মজুৰি দিয়ে, তেনেস্থলত আমি বেমাৰ হ’লে চিকিৎসা কৰোৱাৰ লগতে ল’ৰা-ছোৱালীক কেনেকৈ পঢ়ুৱাম ৷ এইবোৰ কথা ক’লে আমাক ইংৰাজীত গালি পাৰে, আমি একো বুজি নাপাওঁ ৷’’
প্ৰতিবাদকাৰী আন এজন শ্ৰমিকে কয়, ‘‘12 দিন কাম কৰিলে 3কেজি ৰেচন আমাক দিয়ে, 1 কেজি আটা আৰু 2 কেজি চাউল দিয়ে ৷ সেই ৰেচনেৰে আমি কেনেকৈ চলিম ৷ ৰেচনত দিয়া আটাত বালি মিহলি হৈ থাকে ৷ আমাৰ হাতত উপায় নাই ৷ আমি সেই বালি আটায়ে খাব লগা হয় ৷’’
এই সন্দৰ্ভত সদৌ আদিবাসী ছাত্র সন্থা তিতাবৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, ‘‘আজি হাজাৰ হাজাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ডফলাটিং চাহ বাগিচা কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে । কাৰণ শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনা শ্ৰমিকসকল পৰা তেওঁলোকৰ হাজিৰা কৰ্তন কৰা হ’ল ৷ এইখন চাহ বাগিচাই বিগত সময়ত ১২৫ টকাটো শ্ৰমিকক কাম কৰোৱাৰ নজিৰ আছে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মুখ্য পৰিচালকলৈ আমাৰ দাবী- পৰিচালক সুৰেন্দ্ৰ তিৱাৰীক অহা কালি পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বাগিচালৈ অহা বন্ধ কৰিব লাগে ৷ শ্ৰমিক দিৱসৰ লগতে যিসমূহ বন্ধ আছে, সেই বন্ধবিলাকত মজুৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, অস্থায়ী-স্থায়ী সকলো চাহ শ্ৰমিকে পাবলগীয়া সুবিধাসমূহ অতি সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ৷’’