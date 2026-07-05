গৰমৰ বাবে চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ কামৰ সময় সাল-সলনিৰ দাবী আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ
প্ৰচণ্ড গৰমে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজ্যৰ বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকলৈ ৷
Published : July 5, 2026 at 5:59 PM IST
যোৰহাট : বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনে ৰাজ্যৰবাসীৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৷ বিশেষকৈ কৃষক আৰু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে ভবুকি কঢ়িয়াই আনিছে খৰাং বতৰে ৷ বৰষুণৰ পাছত আহাৰ মহীয়া প্ৰচণ্ড ৰ'দ তথা উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক ৷ ইফালে পথাৰত ছিৰাল ফাঁট মেলিছে ৷ আনফালে উৎকট গৰমকো নেওচি চাহ শ্ৰমিকসকলে বাগিচাত দৈনন্দিন কাম কৰি থাকিব লগা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীক এই সময়চোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ আৰু উপদেশ দিছে ৷ কিন্তু তেনে সময়তো অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ গুৰুতৰ বুজি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজ্য চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কামৰ সময় সীমা সলনি কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ লগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীক আহ্বান জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ শিক্ষা সম্পাদক বিতুল কুৰ্মীয়ে কয়, "শ্ৰমিকসকলে প্ৰচণ্ড ৰ'দকো নেওচি পুৱা ৮ বজাৰ পৰা চাৰি বজালৈ কাম কৰিব লগা হৈছে ৷ এইয়া কিমান যুক্তিসংগত ? এনে প্ৰখৰ ৰ'দত বাগিচাত শ্ৰমিকসকলে কাম কৰা পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ পৰিছে । সেয়ে শ্ৰমমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীক আমি আহ্বান জনাইছো চাহ বাগিচাৰ কামৰ সময় সলনি কৰক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শ্ৰমিকসকলৰ স্বাস্থ্য প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সময় আগুৱাই বা সালসলনি কৰি দিয়ক । গৰমৰ বাবে ৰাজ্যত দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত ব্যাঘাত জন্মিছে । দোকান, পোহাৰ, বাটে-ঘাটে ৰাইজৰ সমাগম পাতলীয়া হৈ পৰিছে । কিন্তু তাৰ মাজতো প্ৰচণ্ড গৰমকো নেওচি পেটৰ তাড়নাত চাহ শ্ৰমিক সকলে বাগিচাত কাম কৰিব লগা হৈছে । সেয়ে কামৰ সময় সলনি কৰি দিব লাগে ৷"
লগতে পঢ়ক : যোৰহাটৰ পথাৰত ছিৰাল ফাঁট, কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ