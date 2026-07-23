৫০ বছৰে মথাউৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফল ভুগিছে নেকি যোৰহাটবাসীয়ে ?

৫০ বছৰে মথাউৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফল ভুগিছে নেকি যোৰহাটবাসীয়ে ?
১৯৮৮ তো নুবুৰা অঞ্চল আজি জলমগ্ন । বানৰ সময়ত বিদেশত বিধায়ক । গাঁও, নগৰত হাহাকাৰ । আপোন ঘৰখন হেৰুৱাই কান্দিছে বানাক্ৰান্তই ।
Published : July 23, 2026 at 1:40 PM IST
যোৰহাট: বৃদ্ধ অজগৰৰ দৰে পৰি থকা এটা বৃহৎ মথাউৰি বছৰ বছৰ ধৰি কোনো মেৰামতি নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিত এইবাৰৰ বানত উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ এক বৃহত্তৰ অঞ্চল অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল । যোৰহাট নগৰৰ ভোগদৈ বাইপাছৰ পৰা শ'লমৰা ভোগদৈ পৰ্যন্ত এই বৃহৎ মথাউৰিটো বিগত পঞ্চাছ বছৰৰ অধিককাল কোনো মেৰামতি নোহোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে ।
মূলতঃ জলসম্পদ আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ সমন্বয়হীনতাৰ বাবেই এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ নহ'ল । যাৰ ফলত নগাপাহাৰত হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত ফেনে-ফোটোকাৰে বাঢ়ি অহা ভোগদৈ নদীৰ পানীয়ে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ভোগদৈ মথাউৰি পাঁচটা স্থানত চিঙি তচনচ কৰাৰ ফলত ৩৯ খনতকৈ অধিক ৰাজহ গাঁও চাৰি দিন ধৰি পানীত তলত ।
ভোগদৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে দেওবাৰৰ নিশা পহুমৰা গ্ৰেজিঙৰ দ গাঁৱৰ পথালি আলিৰ ২৫০ মিটাৰ পথ খহাই নিয়ে । তদুপৰি একেটা মথাউৰিৰ কাতিৰাম চুকত ৪০ মিটাৰ, কলাই চুকৰ ৫০ মিটাৰ, শ'লমৰা মথাউৰি ৫০ মিটাৰ আৰু মজিয়া ভেটিৰ ৫০ মিটাৰ মথাউৰি চিঙি পেলায় । যাৰ ফলত নিশাই জলমগ্ন হৈ পৰিল এখনৰ পিছত এখনকৈ গাঁও ।
মথাউৰি পাঁচটা স্থানত ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত বহু গাঁও বৰ্তমানো পানীৰ তলত । যাৰ বাবে এই অঞ্চলসমূহৰ চৌদিশে এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ভোগদৈৰ পানীয়ে কাতিৰাম চুকত মথাউৰি ভাঙি নিয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটো বানৰ কবলত পৰে ।
ইয়াৰ পিছত পহুমৰা গ্ৰেজিং, কলাই চুক, শ'লমৰা, মজিয়াভেটি, নামনি গায়ন গাঁও, মজিয়াভেটি আৰু শ'লমৰা দলঙৰ সমীপত মথাউৰি চিঙাৰ ফলত অঞ্চলবাসী অবৰ্ণনীয় দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হয় । উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেংমৰাৰ ২ নং পহুমৰা বৰঘুলি মুখ, এলেংমৰা পথটো বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি কৰা নহ'ল ।
জানিব পৰা মতে এই মথাউৰিটো বিগত প্ৰায় ২২ বছৰ ধৰি কোনোধৰণৰ মেৰামতি কৰা হোৱা নাছিল । যাৰ পৰিণতি আজিৰ দিনত চৰম দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হ'ল এক বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ লোক । অনুৰূপ ধৰণে শ'লমৰা, চেঙেলী আতি, খঙীয়া চুক, সূতাৰ চুক, গুৱাল গাঁও, কাতিৰাম চুক, মজিয়া ভেটি, আদি অঞ্চলসমূহো ভোগদৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীৰে ধুই পেলাই ।
শলমৰা অঞ্চলৰ ভবেন নেওগ, যোগেন গন্ধিয়া, অজিৎ নেওগ আৰু অশোক বৰা নামৰ ব্যক্তি কেইজনে জনোৱা মতে, এই অঞ্চলসমূহ ১৯৮৮ চনৰ প্ৰবল বান পানীতো বুৰা নাছিল । উল্লেখ্য যে, যোৱা সোমাবাৰে ভোগদৈ নদী যোৰহাটৰ ২.২৪ মিটাৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈ আছিল । বিগত ৩৩ বছৰত ভোগদৈৰ এনে বান হোৱা নাছিল বুলি কোৱা হৈছে ।
বাঢ়নী পানীয়ে এই অঞ্চলসমূহৰ প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰৰ অধিক কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । বহু কৃষকৰ ন ভূঁই ৰোৱা পথাৰ বর্তমানো পানীৰ তলত আছে । আনহাতে খাদ্যৰ অভাৱত বহু ৰাইজে গৰু-ছাগলী ঘৰ পৰা এৰি দিবলগীয়া হৈছে । হাজাৰ হাজাৰ পশু ধন বানত কবলত পৰিছে ।
বহুকেইখন হাঁহ-কুকুৰাৰ ফার্মত পানী সোমোৱাত পশুপালকসকলেও লাখ লাখ টকাৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । অঞ্চলসমূহৰ বহু ঘৰতে মৎস্য পালন কৰা হৈছিল । কিন্তু বাঢ়নী পানীয়ে পুখুৰীবোৰ উটুৱাই নিয়াৰ ফলত শতাধিক মৎস্য পালকৰ কোটি টকাৰ ক্ষতি হৈছে ।
বানৰ সময়ত যোৰহাটত নাই বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী:
ভোগদৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে যোৰহাট নগৰৰ বৰিগাও আৰু গড়মূৰ অঞ্চলত ভয়াবহ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰা লগতে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ এক বৃহৎ অঞ্চলত ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিলে । অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হল ১৭৭ গাঁৱৰ ৰাইজ । পশু ধন, কৃষি ভূমি বানৰ কবলত পৰাৰ পিছতো আজিৰ দিনত যোৰহাটৰ জন প্ৰতিনিধিগৰাকী নাই ৰাইজৰ কাষত ।
বিধায়কগৰাকীৰ নাই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া । যাৰ বাবে বিধায়কগৰাকী ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ । যি সময়ত যোৰহাটৰ বানাক্ৰান্তই ককবকাইছে সেই সময়ত বিদেশ ভ্ৰমণত ব্যস্ত বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী । এই দুৰ্দশাগ্ৰস্ত সময়ত ৰাইজৰ কাষত নাথাকি আমেৰিকাত থকা বিধায়কগৰাকীৰ এনে কৰ্মকাণ্ডৰ ফলত ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিধায়কগৰাকী ।
নিজকে নিকা আৰু সৎ ভাবমূৰ্তিৰ ব্যক্তি বুলি জাহিৰ কৰা এইগৰাকী বিধায়কৰ এই কৰ্মই যোৰহাটৰবাসীৰ ওচৰত তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।