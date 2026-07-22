কৰ্মচাৰী অবিহনে জোৰা-টাপলি মাৰি চলি আছে ৰেচম বিভাগ
সৰুপথাৰৰ ৰেচম বিভাগৰ দুৰৱস্থা । নাই কৰ্মচাৰী, একপ্ৰকাৰে অচল সৰুপথাৰৰ ৰেচম বিভাগ ।
Published : July 22, 2026 at 3:07 PM IST
সৰুপথাৰ: অসমৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী বিভাগ হৈছে ৰেচম বিভাগ । কিন্তু কিদৰে চলিছে ৰাজ্যৰ ৰেচম বিভাগ । ৰেচম বিভাগৰ চৰম অৱহেলাৰ বাবেই ৰাজ্যৰ বহুকেইখন পলু ফাৰ্ম এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহত । এটাৰ পিছত এটাকৈ ৰাজ্যৰ সম্ভাৱনাময় উদ্যোগৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ।
প্ৰায় ২০০ বিঘা ভূমিৰে আৱৰি থকা সৰুপথাৰৰ দুখনকৈ পলু ফাৰ্ম বৰ্তমান ধ্বংসৰ গৰাহত । ১৯৫৬ -৫৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ছেৱাগুৰিৰ মুগা চুমনি আৰু ১৯৬৭ চনতেই নিৰ্মাণ কৰা সৰুপথাৰৰ মুগা উপ-কেন্দ্ৰ বৰ্তমান ধ্বংসৰ গৰাহত । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে পলু ফাৰ্মখন চাফ-চিকুনতাৰ লগতে কৰ্মচাৰী আৰু চৰকাৰী পুঁজিৰ অভাৱত চাৰিওফালে ভৰি পৰিছে হাবি-জংঘলেৰে ।
বৰ্তমান সময়ত দুয়োখন পলু ফাৰ্ম মাত্ৰ দুজন চতুৰ্থবৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়েহে চলাই আছে । ধ্বংসৰ গৰাহলৈ পৰিণত হ'ব ধৰা পলু ফাৰ্ম দুখন যদি অতিশীঘ্ৰে সুস্থিৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনা নহয়, তেন্তে সম্ভাৱনাময় উদ্যোগটো যে এদিন ইতিহাস হ'ব তাক নুই কৰিব নোৱাৰি ।
সৰুপথাৰৰ ৰেচম বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়,"ইয়াত বৰ্তমান কৰ্মচাৰী এজনেই মই । ইনচাৰ্জৰ সৈতে আমি দুজন । বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম অৱস্থাত তেনেকৈ নাই, কেতিয়াবা পলু পোহা হয় । যোৱাবাৰ মুগা অলপ পুহিছিলোঁ, সেয়ে অলপ হ'ল । তাৰ পিছত এতিয়া নাই পোহা । মানুহো লাগিব ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, এতিয়া মই এজনে অকলে কি কৰিম । অকলে যিমান পাৰোঁ মই সেই কৰিয়েই থাকোঁ, ঘূৰিয়েই থাকোঁ ।"
লগতে কয়, "বৰ্তমান আমাক ফেন্সিং লাগিছিল । ফেন্সিং বেয়া, ফেন্সিং দিলে আমাৰ গছ পুলিখিনি হৈ যাব । এইবাৰ প্ৰায় ডেৰশমান পুলি ৰোৱা হ'ল । বৰ্তমান মুগা নাই অনা । মুগা দিলে পুহিব লাগিব ।"