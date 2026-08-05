৪৫ বছৰ ধৰি দাবী কৰাৰ পাছতো নহ’ল দলং, খেল্লীত টুলুঙা নাৱেই যাতায়তৰ সাৰথি ৰাইজৰ

৪৫ বছৰ ধৰি দাবী কৰাৰ পাছতো নহ’ল দলং, খেল্লীত টুলুঙা নাৱেই যাতায়তৰ সাৰথি ৰাইজৰ
নদী পাৰ হ’বলৈ নাই দলং, টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কলগাছিয়াৰ এটা অঞ্চলৰ লোকৰ ৷ বাৰম্বাৰ দাবী কৰাৰ পাছতো দলং এখন নাপালে ৷
Published : August 5, 2026 at 3:35 PM IST
জনীয়া: কলগাছিয়াৰ খেল্লী গাঁৱত দলঙৰ অভাৱত এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজে টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে । মৰা বেঁকী নদীৰ ওপৰত দলং নথকাৰ বাবে মৰণক শৰণ দি প্ৰতিদিনেই হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, পথচাৰী আৰু কৃষক পাৰাপাৰ হ’বলগা হয় ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা এই সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ অতি শীঘ্ৰেই মৰা বেঁকীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰক ৰাইজে দাবী জনায় ৷
বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰামপুৰৰ পৰা দক্ষিণ খেল্লী হৈ সাওঁৰাচৰা গাঁৱলৈ সংযোগ স্থাপন কৰা অঞ্চলটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোত নদীৰ ওপৰত কোনো দলং নাই ।
স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, প্ৰায় ৪৫ বছৰ ধৰি এই স্থানত দলং নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে যদিও আজিলৈ কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । ফলত স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ পথচাৰীয়ে প্ৰতিদিনে টুলুঙা নাও আৰু কলগছৰ ভূৰ ব্যৱহাৰ কৰি যাতায়ত কৰিবলগা হয় ।
বৰষুণৰ সময়ত নদীৰ পানী বৃদ্ধি পালে এই যাত্ৰা অধিক বিপজ্জনক হৈ পৰে । তদুপৰি মাজে সময়ে সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাই স্থানীয় লোকসকলক আতংকিত কৰি তুলিছে । বিশেষকৈ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত সমস্যাই চূড়ান্ত ৰূপ লয় ।
গাঁওখনলৈ কোনো এম্বুলেঞ্চ বা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সোমাব নোৱাৰে । কোনো মানুহ বেমাৰ-আজাৰত পৰিলে প্ৰথমে টুলুঙা নাৱেৰে নদী পাৰ কৰাই পিছত ১০৮ এম্বুলেঞ্চত উঠাবলগা হয় বুলি স্থানীয় একাংশ লোকে জানিবলৈ দিয়ে ৷
স্থানীয় ব্যক্তিসকলে কয় যে স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰৰ পিছতো এখন দলং নথকাটো অত্যন্ত পৰিতাপজনক । তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ লগতে মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ ওচৰত শীঘ্ৰে মৰা বেঁকীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কাতৰ আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে চৰকাৰে অসমত বিকাশৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰা অব্যাহত থকা বুলি দাবী কৰা দেখা যায় যদিও বহু জিলাৰ কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চলত এতিয়াও ৰাইজে এশ এবুৰি সমস্যাৰ সৈতে যুঁজ দি আহিছে ৷
ৰাস্তা-ঘাট, দলং আদিৰ দুৰৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয়ৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সমস্যা, খোৱাপানীৰ সমস্যা আদি এতিয়াও অন্ত পৰা নাই ৷ নিজৰ সমষ্টিৰ ব্যাপক উন্নয়ন সাধনৰ দাবী কৰা শ্বেৰমান আলী আহমেদে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দাবী পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় সেয়া অৱশ্যেই লক্ষণীয় হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: নেৰানেপেৰা বৰষুণত পাহাৰৰ মাটি-শিল খহি বন্ধ বুঢ়াপাহাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ