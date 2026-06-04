তিতাতকৈও তিতা তিতাবৰৰ ৰাস্তা-ঘাট, গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে বিধস্ত পথ
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ সপোনৰ তিতাবৰ সমষ্টি অৱহেলিত তথা অনাদৃত হৈ পৰিছে । কিয়নো তিতাবৰৰ বহু গাঁৱৰ পথ যাতায়তৰ বাবে অনুপযুক্ত হৈ পৰিছে ৷
Published : June 4, 2026 at 3:34 PM IST
যোৰহাট: পথ নে পথাৰ ধৰিবই নোৱাৰি ! মূলপথৰ মাজতে আছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত, সেই গাঁতত পৰি ইতিমধ্যে কেবাটাও দুৰ্ঘটনা হৈছে ৷ ইমানৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তিতাবৰৰ ধলি সোণাৰি গাঁৱৰ ৰাইজে ৷
আচলতে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বহুবাৰ অৱগত কৰাৰ পাছতো কোনো সুফল নোপোৱাত, নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি জৰাজীৰ্ণ সোণাৰি গাঁৱৰ পথছোৱা মেৰামতিৰ কামত নামিল অঞ্চলবাসী ৷ হাতে-কামে লাগি বুধাবাৰে পুৱাৰে পৰা শ্ৰমদান কৰি ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিধ্বস্ত হৈ থকা পথছোৱা ।
তিতাবৰৰ ধলি সোণাৰি গাঁৱৰ এজন লোকে কয়, ‘‘যোৰহাট বা তিতাবৰলৈ কোনো লোক মন্ত্ৰী-বিধায়ক আহিলে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে জৰাজীৰ্ণ পথে নতুন ৰূপ পায় ৷ ৰং, চূণ সানি যোৰহাট তথা তিতাবৰৰ ৰূপেই সলনি কৰি দিয়ে ৷ কিন্তু এই গাঁওবাসীয়ে সদায় আহ-যাহ কৰাত হোৱা অসুবিধাৰ কথা বহুবাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পাছতো আজিলৈকে কোনো সুফল পোৱা নাই ৷ কেৱল বিভাগীয় লোকৰ ফাইলতে আবদ্ধ হৈ থাকিল এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৷’’
সোণাৰি গাঁৱৰ লোকজনে আৰু কয়, ‘‘তিতাবৰ ন-আলি, গড়-আলি সংযোগী ধলি সোণাৰি গাঁৱৰ এই বিধস্ত পথছোৱাত ইতিমধ্যে বহু সৰু-বৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে । আনকি এই পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবেই বহু লোক চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হ’বলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে । উপায়ন্তৰ হৈ গাঁৱৰ ৰাইজে চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আশা নকৰি ‘আপোন হাত জগন্নাথ’ নীতিৰে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰে উক্ত পথছোৱা ৷’’