যোৰহাটৰ পথাৰত ছিৰাল ফাঁট, কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ
এফালে বান, আনফালে পথাৰত নাই পানী ৷ খৰাঙৰ বাবে যোৰহাট জিলাত কৃষকৰক হাহাকাৰ পৰিৱেশ ৷
Published : July 5, 2026 at 3:16 PM IST
যোৰহাট : জোনাইত বানে কৰি যোৱা ভয়াবহ ধ্বংসলীলা নিশ্চিয় আপুনি দেখিলে, আনফালে বৰষুণৰ অভাৱত পানীৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কৃষকৰ । কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য অসমত বাৰিষাৰ ভৰপক সময়টো পথাৰত নাই পানী ৷ প্ৰকৃতিৰ এন ৰূপত দিশহাৰা হৈ পৰিছে চহা কৃষকৰ জীৱন । ধান খেতিৰ উপযুক্ত সময়ত শস্য-মৎসই নদন বদন যোৰহাটৰ পথাৰত ছিৰাল ফাঁট দিছে ।
বৰষুণৰ অভাৱত খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাত কৃষকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে । দশক দশক ধৰি বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ কৃষকসকলে পৰম্পৰাগত ভাৱে খেতি কৰি আহিছে । কিন্তু আহাৰ মাহত বতৰ এনে বিধি পথালিৰ বাবে কৃষকে হুমুনিয়াহ কাঢ়িবলগীয়া হৈছে । বৰ্তমান উজনিৰ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষি ভুমি পানীৰ অভাৱত কৃষি কাৰ্য আগৱঢ়ায় নিব নোৱাৰত চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল ।
কেৱল বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল উজনিৰ অসমৰ অধিকাংশ কৃষি পথাৰত যদি এই সময়ত পানী উপলব্ধ নহয় তেনেহলে উজনি অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱা আশংকা হৈছে । যোৰহাট জিলাত কৃষি ভূমি পৰিমাণ হ'ল প্ৰায় ৯০ হাজাৰ হেক্টৰ, ইয়াৰ ভিতৰত তিতাবৰতে ধান খেতি মাটি পৰিমাণ প্ৰায় ২৭,২৩০ হেক্টৰ । কিন্তু সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা থকা মাটিৰ পৰিমাণ হ'ল মাত্ৰ তিনিহাজাৰ হেক্টৰ ৷ বৰ্তমান কিছু কিছু জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা বিকল থকাৰো অভিযোগ আছে ।
খাৰঙৰ বাবে পাৰি থোৱা কঠীয়াও ৰঙা পৰি গৈছে । ফলত তিতাবৰ, বৰহোলা, নগাবাট, দক্ষিণ যোৰহাট আদি লগতে জিলাখনৰ অধিকাংশ খেতিপথাৰ শুকাই গৈছে অথাৎ চিৰাল ফাঁট দিছে । সেয়ে অনাগত সময়ত যদি বৰষুণ নিদিয়ে তেতিয়া হ'লে অনাকাংক্ষিত বিপদৰ দিশে গতি কৰিব কৃষকসকলে ৷
স্থানীয় কৃষকে কয়,"এতিয়া কৃষি ভূমি চন পৰি ৰৈছে, পানী অভাৱত খেতি পথাৰ শুকাই গৈছে ৷ কৃষি ভূমি নে খেলপথাৰ ধৰিবই নোৱাৰা পৰিস্থিতি ।জলসিঞ্চনৰ যদি ব্যৱস্থা থকা হ'লে, তেতিয়া হ'লে কৃষিপথাৰসমূহ এনেকুৱা দেখিবলৈ নাপালোহেতেন । কৃষকসকল এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে, আমি ধান খেতি ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল, সেয়েহে কৃষি, জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী, কৃষি বিভাগৰ বৰমূৰীয়াসকলক আহ্বান জনাইছো সোনকালে সুপৰিকল্পিত এক ব্যৱস্থা কৰি কৃষকসকলৰ মুখত অকনমান হাঁহি বিৰিঙাই দিয়ক ।"
লগতে পঢ়ক : মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰাৰ এদিন পিছতে নগাই চলালে জৰীপ, আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া