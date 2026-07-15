কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, চিকিৎসক-ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ
বৰষুণৰ বাবে কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত কৃত্ৰিম বান । পানীত ডুবিল স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ বিভিন্ন কোঠালি ।
Published : July 15, 2026 at 3:13 PM IST
জনীয়া: মঙলবাৰে নিশা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ ৷ কৃত্ৰিম বানত ডুবিল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ বিভিন্ন কক্ষ ৷ যাৰ বাবে ৰোগী অহা দূৰৰে কথা, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত চিকিৎসক-নাৰ্চ-কৰ্মচাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ ৷ অভিযোগ অনুসৰি উপযুক্ত নলা ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ।
কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ইফালে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বহু কোঠালিত পানী সোমাই থকাৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা আৰু দৈনন্দিন কাম-কাজ চলোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে । কৃত্ৰিম বানৰ বাবে আচবাব-পত্ৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ নাৰ্ছে এই সন্দৰ্ভত কয়,"উপযুক্ত পানী নিষ্কাশণৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই বৰষুণ হ'লেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত এনে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় ৷ কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টো অৱগত কৰা হৈছে ৷"
এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়,"আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো দ-জেগাত আছে ৷ বৰষুণ দিলে চাৰিওফালৰ পৰা পানী আহি আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত জমা হয় আৰু কৃত্ৰিম বানত ডুব যায় ৷ ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই যাব পৰা উপযুক্ত ব্যৱস্থা নাই ৷ এটা নলা আছে যদিও সেয়াও বন্ধ হৈ আছে ৷ যাৰ বাবে পানী ওলাই নাযায় ৷ কৰ্তৃপক্ষক সমস্যাটোৰ বিষয়ে ক'লে শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব বুলি কয়, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সমাধান হোৱা নাই সমস্যাটো ৷"
স্থানীয় লোকে কয়,"কৃত্ৰিম বানত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো ডুব যোৱাত চিকিৎসা সেৱা ব্যাহত হৈছে ৷ ৰোগীসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ বহুবাৰ সমস্যাটোৰ কথা ৰাইজেও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে বিভাগীয় লোকক অৱগত কৰিছো ৷ কিন্তু সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও আজিলৈকে একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ৷ উপযুক্ত নলা এটা নিৰ্মাণ কৰি নিদিলে ৷"
লগতে পঢ়ক :চকুৰ কোণত বিৰিঙিছে এটোপ-দুটোপ মুকুতা ! দুই বৃদ্ধা আৰু এগৰাকী অসহায় যুৱতীৰ সংঘাতময় জীৱনগাথা...