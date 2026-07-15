ETV Bharat / state

কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, চিকিৎসক-ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ

বৰষুণৰ বাবে কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত কৃত্ৰিম বান । পানীত ডুবিল স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ বিভিন্ন কোঠালি ।

Kalgachia block primary health center
কৃত্ৰিম বানৰ কবলত কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: মঙলবাৰে নিশা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ ৷ কৃত্ৰিম বানত ডুবিল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ বিভিন্ন কক্ষ ৷ যাৰ বাবে ৰোগী অহা দূৰৰে কথা, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত চিকিৎসক-নাৰ্চ-কৰ্মচাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ ৷ অভিযোগ অনুসৰি উপযুক্ত নলা ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ।

কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ইফালে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বহু কোঠালিত পানী সোমাই থকাৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা আৰু দৈনন্দিন কাম-কাজ চলোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে । কৃত্ৰিম বানৰ বাবে আচবাব-পত্ৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ নাৰ্ছে এই সন্দৰ্ভত কয়,"উপযুক্ত পানী নিষ্কাশণৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই বৰষুণ হ'লেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত এনে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় ৷ কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টো অৱগত কৰা হৈছে ৷"

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়,"আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো দ-জেগাত আছে ৷ বৰষুণ দিলে চাৰিওফালৰ পৰা পানী আহি আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত জমা হয় আৰু কৃত্ৰিম বানত ডুব যায় ৷ ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই যাব পৰা উপযুক্ত ব্যৱস্থা নাই ৷ এটা নলা আছে যদিও সেয়াও বন্ধ হৈ আছে ৷ যাৰ বাবে পানী ওলাই নাযায় ৷ কৰ্তৃপক্ষক সমস্যাটোৰ বিষয়ে ক'লে শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব বুলি কয়, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সমাধান হোৱা নাই সমস্যাটো ৷"

Kalgachia block primary health center
কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ কোঠালিত কৃত্ৰিম বান (ETV Bharat Assam)
Kalgachia block primary health center
কলগাছিয়াৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চৌহদত কৃত্ৰিম বান (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় লোকে কয়,"কৃত্ৰিম বানত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো ডুব যোৱাত চিকিৎসা সেৱা ব্যাহত হৈছে ৷ ৰোগীসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ বহুবাৰ সমস্যাটোৰ কথা ৰাইজেও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে বিভাগীয় লোকক অৱগত কৰিছো ৷ কিন্তু সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও আজিলৈকে একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ৷ উপযুক্ত নলা এটা নিৰ্মাণ কৰি নিদিলে ৷"

লগতে পঢ়ক :চকুৰ কোণত বিৰিঙিছে এটোপ-দুটোপ মুকুতা ! দুই বৃদ্ধা আৰু এগৰাকী অসহায় যুৱতীৰ সংঘাতময় জীৱনগাথা...

TAGGED:

কলগাছিয়া
কলগাছিয়াত কৃত্ৰিম বান
কৃত্ৰিম বানত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ
ETV BHARAT ASSAM
KALGACHIA NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.