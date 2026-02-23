জুবিনক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক অপদস্থ কৰি লকআপত সোমাল ৩ জন
জুবিনক্ষেত্ৰত সুৰাপায়ী যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালি । যান-বাহন আবদ্ধ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা ।
সোণাপুৰ : সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত দেওবাৰে বিয়লি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । বিয়লি প্ৰায় ৪:৩০ বজাত ৩ যুৱকে জুবিনক্ষেত্ৰত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । অভিযুক্ত যুৱককেইজনে কেৱল কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানকেই নহয়, এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী কৰ্মীকো শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
জানিব পৰা মতে দেওবাৰে বিয়লি জুবিনক্ষেত্ৰলৈ সুৰাপান কৰি অহা ৩ জন যুৱকে হঠাতে উদ্ভণ্ডালি আৰম্ভ কৰে । তেওঁলোকে ৰাজপথত যান-বাহন আবদ্ধ কৰাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আৰু যাত্ৰীসকল সমস্যাত পৰে । যেতিয়া কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ দলে তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া যুৱককেইজনে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে । সুৰামত্ত যুৱকৰ দলটোৱে আৰক্ষী জোৱানসকলক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে এজন জোৱানৰ হাতত কামুৰি আঘাত কৰে । এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীকো অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে । এই অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ বাবে বহু সময় ধৰি জুবিনক্ষেত্ৰত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে ।
ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ৩ যুৱকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । অভিযুক্ত ৩ জন ক্ৰমে দক্ষিণ শালমৰাৰ আলম আলী, শুৱালকুছিৰ মুকুট দাস আৰু ৰঞ্জন দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই কয়, "আৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা এই আক্ৰমণক অতি গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা হৈছে । সুৰামত্ত যুৱককেইজনে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে মহিলা আৰক্ষীকো অপদস্থ কৰিছে । আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ।"
আনহাতে আক্ৰমণৰ বলি হোৱা আৰক্ষী জোৱানকেইজনে সেই সময়ৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ কথা বৰ্ণনা কৰে । তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে যে যুৱককেইজনে তেওঁলোকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল । বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ঘটনাটো সন্দৰ্ভত অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । ৰাজহুৱা স্থানত সুৰাপান কৰি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা এনে কাৰ্যক সচেতন মহলেও তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ।