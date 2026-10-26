সাম্প্ৰদায়িক হিংসা নহয়, সুৰাপানক লৈ সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ; শ্ৰীভূমিকাণ্ডক লৈ আৰক্ষীৰ স্পষ্টীকৰণ

সাম্প্ৰদায়িক হিংসা নহয়, সুৰাপানক লৈ সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ; শ্ৰীভূমিকাণ্ডক লৈ আৰক্ষীৰ স্পষ্টীকৰণ
শ্ৰীভূমিত বিহু দলক আক্ৰমণৰ ঘটনাত সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ দৃষ্টিকোণ নস্যাৎ আৰক্ষীৰ ।
By PTI
Published : October 26, 2026 at 8:59 PM IST
গুৱাহাটী : শ্ৰীভূমি জিলাত বিহু দলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক লৈ অসম আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ঘটনা তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াইছে । ইতিমধ্যে এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ১৭ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । একেদৰে আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি ঘটনাত জড়িত লোকক চিনাক্তকৰণৰ চেষ্টা কৰি আছে । শ্ৰীভূমিৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেই এই কথা প্ৰকাশ কৰে । জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই ঘটনাত কোনো সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ দৃষ্টিকোণ নাছিল ।
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেই সাংবাদিকৰ আগত কয়, ‘‘এই ঘটনা উৎসৱৰ সময় সংঘটিত হৈছিল আৰু কিছুমান লোকে মদ্যপান কৰি আছিল । আমাৰ তদন্ত অনুসৰি কিছুমান লোকে মদ্যপান কৰাক লৈ তৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল আৰু পিছলৈ হিংসাৰ ৰূপ লৈছিল ।’’
সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ বিষয়টো নস্যাৎ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘কোনো সাম্প্ৰদায়িক বা বঙালী বনাম অসমীয়া বিষয় জড়িত নাছিল । বঙালী যদি অসমীয়া মানুহৰ বিৰোধী হ'লহেঁতেন তেন্তে প্ৰথমতে বিহুৰ শিল্পীসকলক নিমন্ত্ৰণ নকৰিলেহেঁতেন । সেইদিনা একেটা অনুষ্ঠানতে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গকো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছিল ।’’
দলেয়ে লগতে কয় যে অঞ্চলটোৰ সকলোৱে শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আছে আৰু এতিয়া পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘বিহু দলৰ ৮ গৰাকী সদস্য আৰু অঞ্চলটোত নিয়োজিত দুগৰাকী আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছে । আটাইকেইজনৰ অৱস্থা সুস্থিৰ ।’’
দলেয়ে জনোৱা মতে ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত অতিৰিক্ত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় আৰু ঘটনাৰ পিছতে ১৩ গৰাকী লোকক আটক কৰা হয় ।
তেওঁ কয়, ‘‘ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ধৃত লোকসকলক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে । অৱশ্যে কিছুমান কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আমি তেওঁলোকৰ জামিন বাতিলৰ বাবে আবেদন জনাম ।’’ দেওবাৰে নিশাৰ পৰা আৰু ৪ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ভিডিঅ' ফুটেজৰ সহায়ত ঘটনাত জড়িত সকলোকে চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
দলেয়ে লগতে কয় যে আইনী পদ্ধতিৰে তদন্ত চলি আছে আৰু ৩০ দিনৰ ভিতৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । ইফালে এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি শ্ৰীভূমিত বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অন্যান্য সংগঠনে এই ঘটনাক লৈ তেওঁৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনক স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰা বুলিও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
এই ঘটনাক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক লৈ কোনো ধৰণৰ অপমান সহ্য কৰা নহ'ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ লগতে দোষীক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশ দিছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ : শ্ৰীভূমিত আছুৰ প্ৰতিবাদ, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ
শ্ৰীভূমিত বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ: ১৩ জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ, উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ