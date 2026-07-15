৮ কোটি টকা মূল্যৰ য়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত তিনি সৰবৰাহকাৰী
থাই ভাষাত য়াবা বা ‘ক্ৰেজি মেডিচিন’ হৈছে মেথামফেটামাইন, শক্তিশালী আৰু নিচাযুক্ত উদ্দীপক আৰু কেফেইনৰ মিশ্ৰণৰ টেবলেট ৰূপ । ভাৰতত ইয়াক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
By PTI
Published : July 15, 2026 at 4:57 PM IST
গুৱাহাটী: ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত এই বৰবিহৰ সৰবৰাহ অব্যাহত থকা দেখা গৈছে ৷ যোৱানিশা শ্ৰীভূমি জিলাত আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিজনকৈ সৰবৰাহকাৰীক ৷
সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ৮ কোটি টকা মূল্যৰ ৮০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট কঢ়িয়াই অনা নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন বাহন জব্দ কৰি তিনিজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ এই অভিযানৰ বাবে শ্ৰীভূমি আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনায় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ৷
Fast & Furious? More like Fast & Seized.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 14, 2026
Kudos to @sribhumipolice for intercepting a no number plate vehicle carrying 80,000 Yaba tablets worth ₹8 cr and apprehending three accused.
Good job @assampolice#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/2khaVPUN0I
থাই ভাষাত য়াবা বা ‘ক্ৰেজি মেডিচিন’ হৈছে মেথামফেটামাইন, শক্তিশালী আৰু নিচাযুক্ত উদ্দীপক আৰু কেফেইনৰ মিশ্ৰণৰ টেবলেট ৰূপ । ভাৰতত ইয়াক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ যুঁজখন সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে অব্যাহত থাকিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ।
উল্লেখ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিগত সমগত জব্দ কৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দাহ কৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা যুঁজখন অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ সকীয়নি দিছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৌলাশালত নিজেই ৰোলাৰ চলাই ধ্বংস কৰিছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ৷
যোৱা ১২ জুলাইত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ৪৭২.৫১ কোটি টকাৰ হেৰ’ইন, গাঞ্জা, কফ চিৰাপ, টেবলেট আৰু কেপচুল, আফিং, মৰ্ফিন আৰু কোকেইন আদি নিষ্কাশন কৰা হয় । ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীল নীতিৰ অংশ হিচাপে নলবাৰী জিলাৰ দৌলাশালত থকা চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন চৌহদত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ড্ৰাগছ নিষ্কাশন অভিযান আৰম্ভ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত বেটেলিয়ন চৌহদত স্থাপন কৰা নিৰাপদ ড্ৰাগছ নিষ্কাশন মেচিনো উদ্বোধন কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১২ জুলাইত কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব । ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত আৰু অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক এই অভিযানত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায়।
তেওঁ আৰু কয় যে অসম ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰা হেৰ’ইন, মেথামফেটামাইন আৰু য়াবা টেবলেটৰ সৰবৰাহৰ পথ হৈ পৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই ধাৰাটো গুৰুতৰ চিন্তাৰ বিষয় । ডাঙৰ ডাঙৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক, কিয়নো প্ৰধান অপাৰেটৰসকল প্ৰায়ে দেশৰ বাহিৰত থাকে আৰু লগতে পৰিবহণ আৰু বিতৰণৰ বাবে একাধিক মধ্যস্থতাকাৰীক নিয়োজিত কৰে ।"
তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে, যদিহে অসম, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু পশ্চিম বংগই ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে সমন্বিত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখে আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত কৰে, তেন্তে অসমক নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহৰ কৰিড’ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো বন্ধ হ’ব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ হ’ব যুঁজ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা