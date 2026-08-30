ETV Bharat / state

২০২১ চনৰ পৰা অসমত ৩,২৫৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ, ২৬,৫০০ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

এয়া অকল অসমৰ যুঁজ হ’ব নোৱাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰি অসমক ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰে ।

HIMANTA BISWA SARMA
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : August 30, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, অপৰাধমূলক কোনো কাৰ্য ইত্যাদিৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অঘোষিত যুদ্ধ অব্যাহত আছে ৷ ২০২১ চনৰ পৰা সমগ্ৰ অসমতে ২৬,৫০০ৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ ৩,২৫৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে বুলি মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ।

ম্যানমাৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ মাজেৰে বিভিন্ন পথেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰে ৷ অসমৰ পৰাই এইসমূহ সামগ্ৰী ভাৰতৰ বাকী অংশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে ।

সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘২০২১ চনৰ পৰাই ‘‘AssamAgainstDrugs’’ শীৰ্ষক আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷ অসম আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী সংস্থাসমূহে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে অদম্য, ধাৰাবাহিকভাৱে যুদ্ধ কৰি আহিছে । এই অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই ৩,২৫৩ কোটি টকা মূল্যতকৈও অধিক মূল্যৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জব্দ কৰা হৈছে আৰু ২৬,৫০০ৰো অধিক অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে ২০২১ চনত ৪,১৭৫ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ২০২৫ চনত এই সংখ্যা ৪,৯০১ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ এয়া একক অভিযান নহয়, বৰং ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে স্থায়ী যুদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, অসমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত ২০২১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অধিষ্ঠিত হৈছিল ৷

ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ পথ আৰু উৎসৰ বিষয়ে সদৰি কৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ ভৌগোলিক অৱস্থান প্ৰত্যাহ্বানমূলক ৷ ই ম্যানমাৰৰ পৰা অহা ড্ৰাগছৰ ট্ৰেনজিট কৰিডৰ হিচাপে কাম কৰে ৷ যিবোৰ মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ হৈ দেশৰ অন্যান্য ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷’’

অপৰাধীসকলে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰাও এই কামত জড়িত হৈ আহিছে ৷ যাৰ বাবে এয়া অকল অসমৰ যুঁজ হ’ব নোৱাৰে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘এইখিনিতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্ব আৰু কেন্দ্ৰৰ অদম্য সমৰ্থনে প্ৰকৃততে এক পৰিৱৰ্তন আনিছে ৷ ম্যানমাৰৰ সৈতে উন্নত সমন্বয়, ৰাজ্যিক সীমান্তত কঠোৰ নিৰাপত্তা, অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে চোৰাংচোৱাৰ তথ্য বিনিময় আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই কামত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷’’

সমগ্ৰ দেশৰ পৰা ড্ৰাগছৰ দৰে বৰবিহ দূৰ কৰাৰ বাবে দেশে যি প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ এক অংশ হিচাপে অসম আৰক্ষীয়ে এইক্ষেত্ৰত কাম কৰি অহা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: এশ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ৬৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ: পহিলা ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ কোটি টকাৰ ঋণ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসমৰ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
অসমক ড্ৰাগছমুক্ত কৰা
HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.