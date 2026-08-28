ETV Bharat / state

১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

দৌলাশালত ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জ্বলাই নষ্ট কৰা যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ ।

Drugs worth Rs 300 cr destroyed in Assam in last 100 days: CM
১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস :মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : August 28, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমত বিগত ১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰা হৈছে । ৰাজ্য়খনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনভাৰ হাতত লোৱাৰ ১০০ দিনৰ ভিতৰতেই এই সাফল্য় অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়মত এই সন্দৰ্ভত এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰে যে অসমত বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ প্ৰথম ১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰা হৈছে । এক্স'ত এটা পোষ্টত কয়, “ঘড়ীত টিক টক, দমন বন্ধ নহয় । ১০০ দিন, ১০০% একচন ।"

নলবাৰী জিলাৰ দৌলাশালত ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো নিৰ্দিষ্ট নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জ্বলাই নষ্ট কৰা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি জব্দ কৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনি ধ্বংস কৰা হৈছে । ড্ৰাগছ বেপাৰী আৰু সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্কক দমন কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ তথা দায়বদ্ধতাক দৃঢ়তাৰে দোহাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "জব্দ, গ্ৰেপ্তাৰ, ড্ৰাগছ নেটৱৰ্ক ধ্বংস, আমি এটা বাৰ্তা সজোৰে আৰু স্পষ্টভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছো যে লুকাই থাকিবলৈ কোনো ঠাই নাই ।"

“সুৰক্ষিত অসমৰ ১০০ দিন” শীৰ্ষক কেপচনেৰে শেহতীয়াভাৱে চলোৱা অভিযানৰ সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ," নিৰ্দিষ্ট নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জ্বলাই নষ্ট কৰা যন্ত্ৰৰ সহায়ত নলবাৰী দৌলাশালত ৩০০ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী “ধোঁৱাৰ দৰে ওপৰলৈ উঠিছে”।"

মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিগত ১০ দিনত ৰাজ্য়ৰ নখন জিলাত চলোৱা অভিযানত ৪৭২.৫১ কোটি টকা মূল্য়ৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে । অভিযানকাৰী দলে ৩০.৭ কিলোগ্ৰাম হেৰ'ইন, ৫,৪৯৯ কেজি গাঞ্জাও জব্দ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে ২০২১ চনত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিচতে পৰাই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযোন তীব্ৰতৰ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:কাছাৰত ১৬৮ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ

কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত প্ৰায় ১০.৫ কোটি টকাৰ হেৰ’ইন জব্দ

TAGGED:

ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ANTI DRUGS DRIVE IN ASSAM
OPERATIONS AGAINST DRUG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.