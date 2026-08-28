১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
দৌলাশালত ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জ্বলাই নষ্ট কৰা যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ ।
By PTI
Published : August 28, 2026 at 6:58 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত বিগত ১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰা হৈছে । ৰাজ্য়খনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনভাৰ হাতত লোৱাৰ ১০০ দিনৰ ভিতৰতেই এই সাফল্য় অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়মত এই সন্দৰ্ভত এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰে যে অসমত বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ প্ৰথম ১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰা হৈছে । এক্স'ত এটা পোষ্টত কয়, “ঘড়ীত টিক টক, দমন বন্ধ নহয় । ১০০ দিন, ১০০% একচন ।"
Tick tock on the clock,— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 28, 2026
The crackdown doesn’t stop 🚨
100 days, 100% action.
Seizures, arrests, destruction of drug networks, we are sending one message loud and clear: There is no place to hide. We will catch you, that's a promise.@assampolice https://t.co/Rjo9Ym65nb pic.twitter.com/NMaujI1iH5
নলবাৰী জিলাৰ দৌলাশালত ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো নিৰ্দিষ্ট নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জ্বলাই নষ্ট কৰা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি জব্দ কৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনি ধ্বংস কৰা হৈছে । ড্ৰাগছ বেপাৰী আৰু সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্কক দমন কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ তথা দায়বদ্ধতাক দৃঢ়তাৰে দোহাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "জব্দ, গ্ৰেপ্তাৰ, ড্ৰাগছ নেটৱৰ্ক ধ্বংস, আমি এটা বাৰ্তা সজোৰে আৰু স্পষ্টভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছো যে লুকাই থাকিবলৈ কোনো ঠাই নাই ।"
“সুৰক্ষিত অসমৰ ১০০ দিন” শীৰ্ষক কেপচনেৰে শেহতীয়াভাৱে চলোৱা অভিযানৰ সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ," নিৰ্দিষ্ট নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জ্বলাই নষ্ট কৰা যন্ত্ৰৰ সহায়ত নলবাৰী দৌলাশালত ৩০০ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী “ধোঁৱাৰ দৰে ওপৰলৈ উঠিছে”।"
মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিগত ১০ দিনত ৰাজ্য়ৰ নখন জিলাত চলোৱা অভিযানত ৪৭২.৫১ কোটি টকা মূল্য়ৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে । অভিযানকাৰী দলে ৩০.৭ কিলোগ্ৰাম হেৰ'ইন, ৫,৪৯৯ কেজি গাঞ্জাও জব্দ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে ২০২১ চনত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিচতে পৰাই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযোন তীব্ৰতৰ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:কাছাৰত ১৬৮ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ