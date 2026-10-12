১০ কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ আমিনগাঁৱত এজনক আটক

১০ কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ আমিনগাঁৱত এজনক আটক
সোমবাৰে আমিনগাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযানত প্ৰায় ৪০ হাজাৰ য়াবা টেবলেটসহ জালত পৰে এটা সৰবৰাহকাৰী ।
By PTI
Published : October 12, 2026 at 8:20 PM IST
গুৱাহাটী: নিচামুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষী বিভাগে অবিৰত অভিযান চলাই আহিছে যদিও এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই এই বেহা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱা নাই ৷ প্ৰায় প্ৰতিদিনেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে জব্দ কৰি আহিছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ৷
সোমবাৰে আমিনগাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযানত প্ৰায় ৪০ হাজাৰ য়াবা টেবলেটসহ জালত পৰে এটা সৰবৰাহকাৰী । জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ১০ কোটি টকা । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ এক্সহেণ্ডলেযোগে প্ৰকাশ কৰে এই তথ্য ।
We will not allow drugs to ruin the lives of our young generation and are committed to eliminate this menace as part of the nationwide #NashaMuktBharat Abhiyan. In an excellent op, @STFAssam intercepted a vehicle containing 40,000 YABA tablets worth ₹10cr passing through Amingaon. One person has been apprehended. @assampolice remains alert to thwart all such attempts and safeguard the future of our youngsters. #AssamAgainstDrugs— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘অসম আৰক্ষীৰ এছটিএফে এক সফল অভিযান চলাই আমিনগাঁৱত এখন বাহনৰ পৰা প্ৰায় ১০ কোটি টকা মূল্যৰ ৪০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিছে । এজন ব্যক্তিক এই সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছে ।’’
ড৹ শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ জীৱন ধ্বংস কৰিবলৈ আমি কেতিয়াও নিদিওঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰজোৰা নিচামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অংশ হিচাপে এই সমস্যা আমি নিৰ্মূল কৰিম ৷ অসম আৰক্ষীয়ে এনে ধৰণৰ সৰবৰাহ ৰোধ কৰি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে সদায় সষ্টম হৈ আছে ৷’’
উল্লেখ্য যে থাই ভাষাত য়াবা অৰ্থাৎ ‘উত্তেজক ঔষধ’ ৷ ভাৰতত এই টেবলেট নিষিদ্ধ, কাৰণ ইয়াত নিয়ন্ত্ৰক পদাৰ্থ আইনৰ অধীনত দ্বিতীয় তফছিলৰ পদাৰ্থ মেথামফেটামাইন আৰু কেফেইন থাকে ।
মন কৰিবলগীয়া যে, উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্য মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে ড্ৰাগছ অসমত প্ৰৱেশ কৰে ৷ চুবুৰীয়া ৰাজ্য দুখনৰ সীমান্তৱৰ্তী জিলা কেইখনত অসম আৰক্ষীয়ে টহলদাৰীৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে ৷ বিগত সময়ছোৱাত কাছাৰ আৰু শ্ৰীভূমি জিলাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিছে যদিও এই সৰবৰাহ এতিয়াও ৰোধ কৰিব পৰা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ যুযুধান দুয়োপক্ষ : কংগ্ৰেছৰ 'প্ৰতিবাদ'ৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বিজেপিৰ 'প্ৰতিবাদ'