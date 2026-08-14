ETV Bharat / state

গুৱাহাটীত ১০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ ড্ৰাগছ: পঞ্জাৱলৈ নিয়াৰ যো-জা কৰোতেই ধৰা পৰিল হৰদীপ

মহানগৰীৰ ছয়মাইলত প্ৰায় ১০ কেজি হেৰ’ইন । ধৃত সৰবৰাহকাৰী হৰদীপ সিঙক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

Drugs seized in Guhahati
মহানগীৰত ১০০ কোটি টকা মূল্য়ৰ ড্ৰাগছ জব্দ, ধৃত ২ সৰবৰাহকাৰী (@himanta biswa sarma X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্ধাৰ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ । শুকুৰবাৰে দুটা পৃথক অভিযানত আৰক্ষীয়ে ১০০ কোটি টকাৰো অধিক মূল্য়ৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে ।

মহানগৰীৰ ছয়মাইলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমানৰ হেৰ’ইন । প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি জব্দ কৰা হেৰ'ইনখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ৮০ কোটি টকা হ'ব।

মহানগীৰত ১০০ কোটি টকা মূল্য়ৰ ড্ৰাগছ জব্দ, ধৃত ২ সৰবৰাহকাৰী (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্য়মত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে অসম আৰক্ষীৰ তৎপৰতাক প্ৰশংসা কৰি ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্য়াহত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷

ছয়মাইলৰ চচলৰ ওম ৰেচিডেন্সী ফ্লেটত এটা আলমিৰাৰ ভিতৰত থকা ৰঙা বেগৰ পৰা হেৰ'ইনখিনি উদ্ধাৰ কৰা হয় । উদ্ধাৰ কৰা হেৰ'ইনখিনিৰ ওজন প্ৰায় ১০ কিলোগ্ৰাম । এই ফ্লেটটোত বাহৰ পাতি আছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী । বিশেষ সূত্রৰ ভিত্তিত আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত হেৰ'ইনখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে পঞ্জাৱৰ হৰদীপ সিং নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

এছটিএফৰ অভিযানত এই বুজন পৰিমাণৰ হেৰ’ইন জব্দ কৰা হয় । অধিক তথ্যৰ বাবে ধৃত সৰবৰাহকাৰী হৰদীপ সিঙক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

Drugs seized in Guhahati
ধৃত হৰদীপ সিং (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ পাঠকে কয়, "এই হেৰ'ইনখিনি লোৱাৰ পাছত ধৃত হৰদীপ সিঙে পাঞ্জাৱলৈ যোৱাৰ যো-জা চলাই আছিল । সেই খবৰৰ ভিত্তিত পুৱা এছটিএফৰ এটা দলে অভিযান চলাই চচলৰ এটা ফ্লেটত আলমিৰাৰ ভিতৰত ৰঙা বেগত ৰখা অৱস্থাত হেৰ'ইনখিনি জব্দ কৰো । হেৰ'ইনখিনিৰ ওজন প্ৰায় ১০ কেজি আৰু বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৮০ কোটি টকা । ঘটনা সন্দৰ্ভত এছটিএফত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আইনীভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু কয়, "এই হেৰ'ইনখিনি মণিপুৰৰ পৰা আহিছিল। হেৰ'ইনখিনি গুৱাহাটীতে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল । বাহনত তেওঁ হেৰ'ইনখিনি পঞ্জাৱলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁ দুই-তিনি দিন ধৰি গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছিল । বাকী সবিশেষ পৰৱৰ্তী তদন্তত ওলাব ।" বৰ্তমান অনুসন্ধানৰ স্বাৰ্থত আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্য সদৰী কৰা নাই । জেৰা আৰু তদন্তৰ অন্তত অধিক তথ্য দিব পৰা যাব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ আন্তঃৰাজ্যিক বাছ টাৰ্মিনাছৰ ওচৰত এখন ট্ৰাক জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে ১০টা চাবোনৰ বাকচত হেৰ'ইন আৰু ১,৪০,০০০টা য়াবা টেবলেট উদ্ধাৰ কৰে । জব্দ হোৱা সেই ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য় প্ৰায় ৩৯.৪ কোটি হ'ব ।

লগতে পঢ়ক:মঙলদৈত ড্ৰাগছসহ নগদ ধন জব্দ, ৩ জনক আটক

কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত ২৮ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
স্বাধীনতা দিৱস
ড্ৰাগছ
STF
DRUGS SEIZED IN GUHAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.