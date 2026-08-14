গুৱাহাটীত ১০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ ড্ৰাগছ: পঞ্জাৱলৈ নিয়াৰ যো-জা কৰোতেই ধৰা পৰিল হৰদীপ

গুৱাহাটীত ১০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ ড্ৰাগছ: পঞ্জাৱলৈ নিয়াৰ যো-জা কৰোতেই ধৰা পৰিল হৰদীপ
মহানগৰীৰ ছয়মাইলত প্ৰায় ১০ কেজি হেৰ’ইন । ধৃত সৰবৰাহকাৰী হৰদীপ সিঙক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
Published : August 14, 2026 at 5:09 PM IST
গুৱাহাটী : স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্ধাৰ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ । শুকুৰবাৰে দুটা পৃথক অভিযানত আৰক্ষীয়ে ১০০ কোটি টকাৰো অধিক মূল্য়ৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে ।
মহানগৰীৰ ছয়মাইলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমানৰ হেৰ’ইন । প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি জব্দ কৰা হেৰ'ইনখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ৮০ কোটি টকা হ'ব।
এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্য়মত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে অসম আৰক্ষীৰ তৎপৰতাক প্ৰশংসা কৰি ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্য়াহত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷
Knock knock— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 14, 2026
Who’s there?
Justice
Justice who?
Justice has arrived🚨@STFAssam raided the premises of an inter-state drug dealer recovering heroin worth ₹80cr
The dealer has been arrested as @assampolice contributes resolutely to the #NashaMuktBharat mission#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/jjvKTNJlwO
ছয়মাইলৰ চচলৰ ওম ৰেচিডেন্সী ফ্লেটত এটা আলমিৰাৰ ভিতৰত থকা ৰঙা বেগৰ পৰা হেৰ'ইনখিনি উদ্ধাৰ কৰা হয় । উদ্ধাৰ কৰা হেৰ'ইনখিনিৰ ওজন প্ৰায় ১০ কিলোগ্ৰাম । এই ফ্লেটটোত বাহৰ পাতি আছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী । বিশেষ সূত্রৰ ভিত্তিত আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত হেৰ'ইনখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে পঞ্জাৱৰ হৰদীপ সিং নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
এছটিএফৰ অভিযানত এই বুজন পৰিমাণৰ হেৰ’ইন জব্দ কৰা হয় । অধিক তথ্যৰ বাবে ধৃত সৰবৰাহকাৰী হৰদীপ সিঙক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ পাঠকে কয়, "এই হেৰ'ইনখিনি লোৱাৰ পাছত ধৃত হৰদীপ সিঙে পাঞ্জাৱলৈ যোৱাৰ যো-জা চলাই আছিল । সেই খবৰৰ ভিত্তিত পুৱা এছটিএফৰ এটা দলে অভিযান চলাই চচলৰ এটা ফ্লেটত আলমিৰাৰ ভিতৰত ৰঙা বেগত ৰখা অৱস্থাত হেৰ'ইনখিনি জব্দ কৰো । হেৰ'ইনখিনিৰ ওজন প্ৰায় ১০ কেজি আৰু বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৮০ কোটি টকা । ঘটনা সন্দৰ্ভত এছটিএফত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আইনীভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু কয়, "এই হেৰ'ইনখিনি মণিপুৰৰ পৰা আহিছিল। হেৰ'ইনখিনি গুৱাহাটীতে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল । বাহনত তেওঁ হেৰ'ইনখিনি পঞ্জাৱলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁ দুই-তিনি দিন ধৰি গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছিল । বাকী সবিশেষ পৰৱৰ্তী তদন্তত ওলাব ।" বৰ্তমান অনুসন্ধানৰ স্বাৰ্থত আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্য সদৰী কৰা নাই । জেৰা আৰু তদন্তৰ অন্তত অধিক তথ্য দিব পৰা যাব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
Mirror mirror on the wall, tell me how much drugs in all?— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 13, 2026
₹39.4 crore!
@GuwahatiPol, in an excellent op intercepted a truck near ISBT carrying 10 soap cases of heroin & 1,40,000 YABA tablets-saving the future of our youth.
2 accused apprehended.
#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/9TgyW2rPop
আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ আন্তঃৰাজ্যিক বাছ টাৰ্মিনাছৰ ওচৰত এখন ট্ৰাক জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে ১০টা চাবোনৰ বাকচত হেৰ'ইন আৰু ১,৪০,০০০টা য়াবা টেবলেট উদ্ধাৰ কৰে । জব্দ হোৱা সেই ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য় প্ৰায় ৩৯.৪ কোটি হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:মঙলদৈত ড্ৰাগছসহ নগদ ধন জব্দ, ৩ জনক আটক
কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত ২৮ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ