ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল প্ৰাক্তন জোৱানৰ ! ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ বিহুবৰ

ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল প্ৰাক্তন জোৱানৰ ! ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ বিহুবৰ
বিহুবৰত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । হত্যাৰ অভিযুক্ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত পথ অৱৰোধ ।
Published : September 21, 2026 at 5:11 PM IST
নাজিৰা : ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে নাজিৰা সমজিলাৰ বিহুবৰত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত প্ৰাক্তন জোৱানৰ মৃত্যুৰ পিছতে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত বিহুবৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে ।
চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড
ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি নাজিৰাৰ বিহুবৰৰ ৰঙাজান বেংগলী বস্তিত ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ১০ মান বজাত অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা বিল্লু সিঙৰ পুত্ৰ বিকি সিং নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী এজনে বিমান বৰুৱা নামৰ এজনক যুৱকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল । য'ত বিমান বৰুৱা থিতাতে নিহত হৈছিল ।
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লোৱা বিমান বৰুৱাই যুঁজি আহিছিল । বিকি সিঙকো ড্ৰাগছ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলৈ বিমান বৰুৱাই বহুদিনৰ পৰাই হেঁচা দি আহিছিল ।
আৰক্ষীৰ হাতত কেইবাবাৰো ড্ৰাগছসহ ধৰা পৰি বিকি সিঙে জে'ললৈও যাব লগা হৈছিল । স্থানীয় লোকৰ মতে বিমান বৰুৱাই আৰক্ষীক বিকি সিঙৰ তথ্য দিয়া বুলি বিকি সিঙে সন্দেহ কৰিছিল । বিমান বৰুৱাৰ পৰিয়ালে জনোৱা মতে হত্যাকাৰী বিকি সিঙৰ বায়েকে বিমানৰ ঘৰলৈ গৈ ভাবুকি দিয়া বুলিও উল্লেখ কৰে ।
ইফালে ঘটনাৰ নিশা ১০ মান বজাত এক খবৰৰ ভিত্তিত ড্ৰাগছ অনা কেইজনমান লোকক ধৰিবলৈ বিমান বৰুৱাই কেইজনমান যুৱকৰ সহযোগত ৰঙাজান বেংগলী বস্তিত গৈ উপস্থিত হোৱাত এজন যুৱকৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হয় ।
এনে সময়তেই বিকি সিঙে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ ওলাই আহি বিমান বৰুৱাৰ ভৰিত আক্ৰমণ কৰে । বিমানে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ এখন ডাম্পাৰৰ তলত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰোতে পুনৰ বিকিয়ে বিমানৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আক্ৰমণ কৰে ।
আৰক্ষী সূত্ৰৰ মতে চোকা অস্ত্ৰৰ এই আক্ৰমণত বিমান বৰুৱা থিতাতে নিহত হয় । আনহাতে ঘটনা সংঘটিত কৰি বিকি সিঙে পলায়ন কৰে । পৰিস্থিতি উত্তপ্ত দেখি বিকি সিঙে নাগালেণ্ডৰ নাগিনীমৰাত আশ্ৰয় লয় ।
নগা যুৱকে কৰায়ত্ত কৰিলে অভিযুক্ত বিকি সিঙক
স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি বিকি সিং আৰু পৰিয়ালটোৰ আন সদস্যই দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ আহিছে । তেওঁলোকে আনকি চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডৰ নাগিনীমৰাটো ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আহিছে ।
নাগালেণ্ডৰ নগা যুৱতীৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা বিকি সিঙে নাগালেণ্ডৰ জোঁৱাই হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ এক সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি বহুতে সন্দেহ কৰিছে । ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ ঘটনাটোৰ পিছতে খবৰটো নাগিনীমৰাটো বিয়পি পৰে ।
বিকি সিঙে নাগিনীমৰাত আশ্ৰয় লোৱাৰ কথা উমান পাই অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম চলাই অহা নগা যুৱক লাবুং কন্যাকৰ তৎপৰতাত কেইজনমান যুৱকে বিকি সিঙক আত্মগোপন কৰি থকা স্থানৰ পৰা ধৰি আনি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । পিছত নাগিনীমৰাৰ আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী বিকি সিঙক বিহুবৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ।
বিকি সিঙক এনকাউণ্টাৰ !
বিহুবৰ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা বিকি সিঙক লৈ হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰ বিচাৰি অভিযান চলায় । সেই সময়ত বিকি সিঙে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে বুলি একাংশ লোকে দাবী কৰিছে । যাৰ ফলত বিকি সিঙৰ ভৰিত গুলী লাগে ।
ভৰিত আঘাত পোৱা বিকি সিঙক নিশাই নাজিৰাৰ লিগিৰীপুখুৰী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও পিছত জয়সাগৰ চিকিৎসালয়লৈ নি চিকিৎসা কৰোৱাই শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায় ।
ইয়াৰ পাছতে শিৱসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা নাজিৰা সমজিলাৰ আদালতত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী বিকি সিঙক হাজিৰ কৰোৱা হয় । আদালতে বিকি সিঙক ৩ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । অৱশ্যে এনকাউণ্টাৰ সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই ।
অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত অব্যাহত প্ৰতিবাদ
উল্লেখ্য যে এই ঘটনাৰ পিছতে বিহুবৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰাক্তন জোৱানক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাক অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই । কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বেও ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত বিকি সিং কেইবাবাৰো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল ।
এবাৰ মথুৰাপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰাৰ লগতে কিছুদিনৰ পিছত পুনৰ নামতি আৰক্ষীৰ হাততো ধৰা পৰিছিল । দুয়োবাৰে বিকি সিং জে'ললৈ যাবলগীয়া হৈছিল । ৰাইজৰ অভিযোগ ইমানৰ পিছতো বিকি সিঙে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহি একেধৰণৰ কামত জড়িত হৈ আহিছে ।
কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই । যাৰ বাবে আজি অঞ্চলটোৰ এজন সচেতন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱালে । সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ কঠোৰ পদক্ষেপ দাবীত বিহুবৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ।
অসম-নাগালেণ্ড সংযোগী মূল পথ বন্ধ কৰি প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । ৰাইজে বিহুবৰ অঞ্চলটোক ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ লগতে বিমান বৰুৱাৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী বিমান বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই কয়, "প্ৰথম কথা আমাক ন্যায় লাগে । বিহুবৰকে ধৰি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে দেখিছে তেওঁক কেনেকৈ হত্যা কৰিছে । বিকি সিঙে প্ৰথমবাৰ দুমাহতে জে'লৰ পৰা ওলাই আহিছে । দ্বিতীয়বাৰো ২০ দিন থাকি জে'লৰ পৰা ওলাই আহিছে । টকাৰ বলত তেওঁ ওলাই আহিছে । সেয়ে ভয় নকৰা হ'ল । মোৰ মামাই ড্ৰাগছ বন্ধ কৰিবলৈহে গৈছিল । কিন্তু তেওঁ নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে ।"
ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত বিহুবৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী মঞ্জু বৰাই কয়, "বিকি সিঙে বহুবাৰ জে'লত সোমাই ওলাই আহিছে । পুনৰ যদি ওলাই আহে বিহুবৰবাসীক মাৰিম বুলি কৈ থৈ গৈছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ভাল পদক্ষেপ লোৱা আমি নাই দেখা । সেইকাৰণে আমি গোটেই ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ । যেতিয়ালৈ উচিত শাস্তি নহয় তেতিয়ালৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।"
লগতে পঢ়ক :
শিৱসাগৰত ড্ৰাগছে ল'লে প্ৰাণ, টুকুৰা-টুকুৰকৈ কাটিলে সৰবৰাহকাৰীয়ে