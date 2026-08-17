ETV Bharat / state

ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষী বিষয়া নৱজিৎ দাসক হত্যা; অসম আৰক্ষীৰ হাতত আছে তথ্য: হিমন্ত

কৰ্তব্যৰত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নৱজিৎ দাসক ড্ৰাগছ মাফিয়াই হত্যা কৰিছিল ৷ এই তথ্য দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

Police officer dies on duty
ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষী বিষয়া নৱজিৎ দাসক হত্যাঃহিমন্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং/ গুৱাহাটী : অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নৱজিৎ দাসৰ হত্যা ড্ৰাগছ মাফিয়াই কৰিছিল ৷ ডিমা হাছাওত কৰ্তব্যৰত বিষয়াগৰাকী ১৪ আগষ্ট তাৰিখে এক পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ সোমবাৰে দিছপুৰত এক সংবাদমেলত এই বিস্ফোৰক তথ্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফাদিল কৰে ৷

বিগত শুকুৰবাৰে ডিমা হাছাও জিলাত এক নিয়মীয়া নাকা চেকিঙৰ সময়ত এএছ ০২ এজে ৪৩৩৫ নম্বৰৰ এখন গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল ৷ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নৱজিৎ দাসক হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৷ কিন্তু হাস্পতালৰ চিকিৎসকে দাসক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ৷

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আৰক্ষীৰ উপ-পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ আঁৰত ড্ৰাগছ বেপাৰী জড়িত আছে ৷ অসম আৰক্ষীৰ হাতত এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আহি পৰিছে । এই ঘটনাত জড়িত ২ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আন দুটা অভিযুক্ত পলাতক হৈ আছে ।

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে ম্যানমাৰৰ পৰা অসমলৈ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ হৈ আছে ৷ চৰকাৰে ইয়াক বন্ধ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । কেন্দ্ৰ চৰকাৰেও এই সন্দৰ্ভত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

Police officer dies on duty
নৱজিৎ দাসৰ হত্যা ড্ৰাগছ মাফিয়াই কৰিছিল (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মাত্ৰ তিনিদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীত পঞ্জাবলৈ যোৱা এটা কাৰ্টেল উভালি পেলোৱা হৈছিল । সৰবৰাহকাৰীয়ে অসমলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পথ সলনি কৰি আছে ।

"পূৰ্বে ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ মাজেৰে আনিছিল যদিও এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং আৰু তাৰ পাছত তিনিচুকীয়াৰ মাজেৰে এই ৰাস্তা সলনি কৰা হৈছে ৷ এই বুলি শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি সৰবৰাহকাৰীৰ ৰুট বিষয়ে সচেতন হৈ আছো আৰু ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছো ।’’

জানিব পৰা মতে, মৃত নৱজিৎ দাস ওদালগুৰিৰ স্থায়ী বাসিন্দা আছিল । আৰক্ষী বিভাগত নিষ্ঠাবান বিষয়া হিচাপে তেওঁ সহকৰ্মীসকলৰ মাজত পৰিচিত আছিল ৷

লগতে পঢ়ক : গামোচা পিন্ধাই লিয়নক অৱসৰ: য’ত সকলোৰে ভৰসা শেষ হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় লিয়নৰ কাম

TAGGED:

ৰক্ষীৰ বিষয়া নৱজিৎ দাসৰ হত্যা
কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ মৃত্যু
নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
POLICE OFFICER DIES ON DUTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.