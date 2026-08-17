ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষী বিষয়া নৱজিৎ দাসক হত্যা; অসম আৰক্ষীৰ হাতত আছে তথ্য: হিমন্ত

ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষী বিষয়া নৱজিৎ দাসক হত্যা; অসম আৰক্ষীৰ হাতত আছে তথ্য: হিমন্ত
কৰ্তব্যৰত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নৱজিৎ দাসক ড্ৰাগছ মাফিয়াই হত্যা কৰিছিল ৷ এই তথ্য দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : August 17, 2026 at 7:31 PM IST
হাফলং/ গুৱাহাটী : অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নৱজিৎ দাসৰ হত্যা ড্ৰাগছ মাফিয়াই কৰিছিল ৷ ডিমা হাছাওত কৰ্তব্যৰত বিষয়াগৰাকী ১৪ আগষ্ট তাৰিখে এক পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ সোমবাৰে দিছপুৰত এক সংবাদমেলত এই বিস্ফোৰক তথ্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফাদিল কৰে ৷
বিগত শুকুৰবাৰে ডিমা হাছাও জিলাত এক নিয়মীয়া নাকা চেকিঙৰ সময়ত এএছ ০২ এজে ৪৩৩৫ নম্বৰৰ এখন গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল ৷ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নৱজিৎ দাসক হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৷ কিন্তু হাস্পতালৰ চিকিৎসকে দাসক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ৷
The fight against drugs will only intensify in the coming days.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 17, 2026
Assam is a transit route for international drug transport and our brave forces are fighting each day to break the backbone of this network within Assam's boundaries.#NashaMuktBharat pic.twitter.com/WAkeXdSXOO
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আৰক্ষীৰ উপ-পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ আঁৰত ড্ৰাগছ বেপাৰী জড়িত আছে ৷ অসম আৰক্ষীৰ হাতত এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আহি পৰিছে । এই ঘটনাত জড়িত ২ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আন দুটা অভিযুক্ত পলাতক হৈ আছে ।
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে ম্যানমাৰৰ পৰা অসমলৈ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ হৈ আছে ৷ চৰকাৰে ইয়াক বন্ধ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । কেন্দ্ৰ চৰকাৰেও এই সন্দৰ্ভত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মাত্ৰ তিনিদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীত পঞ্জাবলৈ যোৱা এটা কাৰ্টেল উভালি পেলোৱা হৈছিল । সৰবৰাহকাৰীয়ে অসমলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পথ সলনি কৰি আছে ।
"পূৰ্বে ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ মাজেৰে আনিছিল যদিও এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং আৰু তাৰ পাছত তিনিচুকীয়াৰ মাজেৰে এই ৰাস্তা সলনি কৰা হৈছে ৷ এই বুলি শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি সৰবৰাহকাৰীৰ ৰুট বিষয়ে সচেতন হৈ আছো আৰু ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছো ।’’
জানিব পৰা মতে, মৃত নৱজিৎ দাস ওদালগুৰিৰ স্থায়ী বাসিন্দা আছিল । আৰক্ষী বিভাগত নিষ্ঠাবান বিষয়া হিচাপে তেওঁ সহকৰ্মীসকলৰ মাজত পৰিচিত আছিল ৷