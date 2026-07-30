তিনি কোটিৰ য়াবা টেবলেটসহ ড্ৰাগছ বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

তিনি কোটিৰ য়াবা টেবলেটসহ ড্ৰাগছ বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ
যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে এফ চি আই বজাৰৰ সমীপত অভিযান চলাই কুখ্যাত ড্ৰাগছ বেপাৰীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ।
Published : July 30, 2026 at 4:39 PM IST
বঙাইগাঁও: বঙাইগাঁৱৰ যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । যোগীঘোপাত নিশা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৷ অভিযানত তিনি কোটি টকাতকৈ অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছসহ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে এফ চি আই বজাৰৰ সমীপত অভিযান চলাই কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী এটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো ভড়ালকুণ্ডি কৰেয়া পাহাৰ গাঁৱৰ মফিদুল ইছলাম বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে । মফিদুল ইছলামে কৰেয়া পাহাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছিল ৷ যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে মফিদুল ইছলামক আটক কৰি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰে ।
আৰক্ষীয়ে দহ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা য়াবা টেবলেটৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় তিনি কোটি টকা বুলি বঙাইগাঁও জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমাল মাহাত্তাই জানিবলৈ দিয়ে । আৰক্ষীয়ে মফিদুল ইছলামৰ এখন বিলাসী বাহন আৰু এখন মটৰ চাইকেল জব্দ কৰে ।
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়,"বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি গোটেই দিনটো অভিযান চলি আছিল । বিয়লিভাগত আমি য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । দহ হাজাৰ য়াবা টেবলেট ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ । এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত চলাই আছোঁ । চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য তিনি কোটিৰো অধিক হ'ব । জিলাখন যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছমুক্ত নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব ।"
উল্লেখ্য যে, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী মফিদুল ইছলামে আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছিল ৷ পূৰ্বে মফিদুল ইছলাম তিনিবাৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী দুবাৰকৈ ড্ৰাগছৰ গোচৰত জেললৈ গৈছিল । ঘটনা সন্দৰ্ভত যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।