ৰাজ্য়ত অনাবৃষ্টি ! ৪২ বছৰৰ ভিতৰত এখন জিলাত হৈছে কম বৰষুণ

ৰাজ্যত বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱা বাবে শুকাইছে নদ-নদী, জলাশয়, কুঁৱা আদি ।

Drought like situation in Lakhimpur
তিনিমাহ ধৰি অনাবৃষ্টিৰ ফলত শুকাই মৰুময় হৈছে বহু নদীৰ বক্ষ-পথাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 12:14 PM IST

লখিমপুৰ: অনাবৃষ্টিৰ কবলত ৰাজ্য । তিনিমাহ ধৰি অনাবৃষ্টিৰ ফলত শুকাই মৰুময় হৈছে বহু নদীৰ বক্ষ । জলাশয়ৰ পানী শুকাই যোৱাৰ বাবে সংকটত জলজ প্ৰাণী । গ্ৰামাঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত কুঁৱা শুকাই যোৱাৰ ফলত খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ।

ৰবি শস্য শুকাই যোৱাৰ ফলত কৃষক ৰাইজ ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । গছ-গছনি পৰ্যন্ত শুকাই গৈছে, বৰষুণ নোহোৱা বাবে । বায়ুমণ্ডল ধূলিৰে ধূসৰিত হৈ পৰাৰ ফলত বহু লোক শ্বাস- প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্রান্ত হৈছে । বিশেষকৈ জানুৱাৰী মাহটোত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে সমস্যা গভীৰ হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রৰ মূখ্য বিজ্ঞানী ড৹ প্ৰৱাল শইকীয়াই ইটিভি ভাৰতক জনালে সবিশেষ তথ্য় ।

অনাবৃষ্টিৰ ফলত শুকাই মৰুময় হৈছে পথাৰ,নদীবক্ষ (ETV Bharat Assam)

কেন্দ্রটোৰ সংগৃহীত তথ্য উল্লেখ কৰি মূখ্য বিজ্ঞানী ড৹ প্ৰৱাল শইকীয়াই কয়, "এইবাৰ বিশেষকৈ লখিমপুৰ জিলাত অস্বাভাৱিকভাৱে বৰষুণ নোহোৱা হৈছে । বিগত বৰ্ষত জানুৱাৰী মাহটোত জিলাখনত ৮৫ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল । এইবাৰ কিন্তু এটোপালো বৰষুণ নাই । তেনেদৰে অক্টোবৰ মাহত ২৮৮ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল যদিও এইবাৰ অক্টোবৰত ১১৮ মিলিমিটাৰহে বৰষুণ হয় । নবেম্বৰ মাহতো যোৱা বছৰৰ তুলনাত বৰষুণ কম হয় । ডিচেম্বৰত অৱশ্যে বিগত বৰ্ষতো বৰষুণ নাছিল আৰু এইবাৰো নাই । "

নদীৰ বুকু মৰুময় হৈছে :

কেন্দ্রটোৰ পুৰণি তথ্য অনুসৰি জানুৱাৰী মাহটোত ৮৫ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হ'ব লাগিছিল যদিও মুঠেই বৰষুণ নহ'ল বুলি উল্লেখ কৰি মূখ্য বিজ্ঞানী ড৹ শইকীয়াই কয়, "তিনিমাহ ধৰি বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত সকলো ক্ষেত্রতে ব্যাপক ক্ষতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । জানুৱাৰী মাহটো ৰবি শস্যৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈ থাকে । জানুৱাৰী মাহটোত প্ৰায় ৮৫ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হ'ব লাগিছিল যদিও মুঠেই বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত মাহ, সৰিয়হ, আলু আদি শুকাই গ'ল । গছ-গছনি শুকাইছে । নদীৰ বুকু মৰুময় হৈছে । বতৰৰ এই যি অস্বাভাৱিক তাৰতম্য বা বৰষুণৰ যি হীন-ডেঢ়ি ঘটিছে ইয়েই ভবিষ্যৎ এক সংকতৰ বাবে সকলোকে সাজু হোৱাৰ ইংগিত দিছে ।"

Drought like situation in Lakhimpur
অনাবৃষ্টিৰ ফলত শুকাইছে পুখুৰী (ETV Bharat Assam)

৪২ বছৰৰ ভিতৰত কম বৰষুণ :

"অনাবৃষ্টিৰ বাবে ভূ-গৰ্ভৰ পানীৰ স্তৰ নামি যোৱাৰ ফলত খোৱাপানীৰ সমস্যাই দেখা দিছে । জলাশয়বোৰত মৰুময় হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । ৪২ বছৰৰ সংগৃহীত তথ্য মতে জিলাখনত বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হোৱা দেখা গৈছে ।" বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে এইদৰে উল্লেখ কৰি লগতে কয়, "এনে পৰিস্থিতিৰ জোৰা মাৰিবলৈ বিশেষকৈ শস্য ক্ষেত্রত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন যদিও পথাৰত ১৫ ৰ পৰা ২০ শতাংশহে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে । বাস্তৱত কিন্তু তাৰে ৫ শতাংশ মানহে সক্রিয় হৈ আছে । বতৰৰ কাৰণে ৰবি শস্যৰ উৎপাদন নোহোৱাত এইবাৰ শাক-পাচলিৰ দাম উৰ্ধমুখী হৈ আছে । বতৰৰ এনে অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনে শস্য ক্ষেত্রৰ পৰা পাৰিপাৰ্শ্বিকতা অথবা খোৱা পানী পৰ্যন্ত সকলোতে ক্ষতি কৰিছে । এয়া এক সংকটৰ আগজাননী । তাৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময় সমাগত ।"এইদৰে কয় লখিমপুৰ মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রৰ মূখ্য বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে ।

