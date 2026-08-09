ঘাইপথত ই-ৰিক্সা চলাচল মুকলিৰ দাবীত বৰপেটাত চালকৰ প্ৰতিবাদ
সোমবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন ই-ৰিক্সা চলাচল বন্ধৰ হুংকাৰ ৷
Published : August 9, 2026 at 4:47 PM IST
বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ঘাইপথত ই-ৰিক্সা চলাচলৰ ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞা চালকসকলে প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাইছে । উত্তৰ বৰপেটা হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত ই-ৰিক্সা চালকসকলে দেওবাবে এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰে ।
প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰা চালকসকলে সোমবাৰৰ পৰা জিলাখনত ই-ৰিক্সা চলাচল অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ৰখাৰ হুংকাৰ দিয়ে । নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰাৰ লগতে ই-ৰিক্সাসমূহ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিয়াৰো চালকসকলে সকীয়াই দিছে ।
বৰপেটা জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ঘাইপথত ই-ৰিক্সা চলাচল নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তক কেন্দ্ৰ কৰি চালকসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । চালকসকলৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত বৰপেটা টাউন, হাউলী, শিমলাগুৰি, বৰপেটা ৰোড, কয়াকুছিকে ধৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত ই-ৰিক্সা সেৱা ব্যাহত হৈছে । চালকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, ই-ৰিক্সা চলাচল বন্ধ হোৱাৰ ফলত বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাধাৰণ যাত্ৰীসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
আনহাতে, ই-ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া দৰিদ্ৰ চালকসকলৰ জীৱিকাতো ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে। বাহনৰ মাহেকীয়া কিস্তি পৰিশোধ কৰাক লৈও চালকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে । উপায়হীন হৈ চালকসকলে জিলাখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথসমূহত ই-ৰিক্সা চলাচলৰ অনুমতি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ বৰপেটা ই-ৰিক্সা চালক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জব্দৰ আলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "বিগত ১৫ দিন ধৰি আমি আয়ুক্তক লগ ধৰি স্মাৰকপত্ৰ দিছো । বিধায়ক আৰু পৌৰসভাকো স্মাৰকপত্ৰ দিয়াৰ পিচতো কোনো সুফল লাভ কৰা নাই ।"
তেওঁলোকৰ মতে, পথ সুৰক্ষা আৰু যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ নিয়ম মানি চলাৰ সমান্তৰালভাৱে চালকসকলৰ জীৱিকা আৰু ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সমস্যাৰ প্ৰতিও প্ৰশাসনে গুৰুত্ব দিয়া উচিত। ইফালে, ই-ৰিক্সা চালকসকলে বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসক বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি