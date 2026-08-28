পহিলা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অচল হ'ব গুৱাহাটীত অনলাইন কেব সেৱা !
ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হয়তো অনলাইন কেব সেৱা লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি । কেব চালক সমাজে গ্ৰহণ কৰিছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত ।
Published : August 28, 2026 at 8:49 PM IST
গুৱাহাটী: পহিলা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত অনলাইন কেব সেৱা অচল হ'ব । গুৱাহাটী অনলাইন কেব চালক সমাজে অলনাইন কেব সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । অ'লা, উবেৰ, ৰেপিড' তিনিওটা প্ৰতিষ্ঠানে চালকৰ বাবে ভাৰা বৃদ্ধি কৰা, প্ৰতি কিলোমিটাৰ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি নিৰ্ধাণ কৰা, এই দাবীসমূহ মানি নোলোৱা পৰ্যন্ত কোনো চালকে এপ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চালক সমাজৰ এজন সদস্যই কয়, "গুৱাহাটীত প্ৰায় ২০ হাজাৰ কেব চালক আছে । যোৱা ৭-৮ বছৰ ধৰি পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু নিত্য সামগ্ৰীৰ মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ স্বত্বেও অনলাইন কেব প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ চালকসকলৰ প্ৰাপ্য ভাৰা বা উপার্জন বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই । বৰঞ্চ অর্থহীন প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ভাড়া কমাই চালকসকলক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰাৰ পাছতো কোনো সুফল নোপোৱাত, গুৱাহাটীৰ সকলো দুই-চকীয়া, তিনি-চকীয়া আৰু চাৰি-চকীয়া বাহনৰ চালকসকলে ঐক্যবদ্ধ হৈ অহা ১ ছেপ্টেম্বৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত অ'লা, উবেৰ আৰু ৰেপিড'ৰ সেৱা সম্পূর্ণৰূপে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"
আন এগৰাকী চালকে কয়, "আমি বিগত ৮ বছৰ ধৰি যুঁজি আছোঁ । ২-৩ বছৰ ধৰি চৰকাৰী পক্ষই এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও কোনো ফল নাপালোঁ । তাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ কেব চালকসকল ক্ষোভিত হৈছে । পূৰ্বতে ভাৰা প্ৰতিকিলোমিটাৰ ২৫-২৮ টকা আছিল যদিও ২০২৬ বৰ্ষত ভাৰা ৯-১০ টকা প্ৰতি কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰিছে । প্ৰতি দিনে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ৷ কিন্তু আমাৰ ভাৰা কমি গৈছে । ইয়াৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠান আৰু চৰকাৰী দুয়োপক্ষ দায়ী ।"