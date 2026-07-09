চুৰি হোৱা গাড়ীবোৰ ক'লৈ যায় ? লখিমপুৰত অবৈধ গাড়ী স্ক্ৰেপিঙৰ বৃহৎ চক্ৰ উৎখাত

চুৰি হোৱা গাড়ীবোৰ ক'লৈ যায় ? লখিমপুৰত অবৈধ গাড়ী স্ক্ৰেপিঙৰ বৃহৎ চক্ৰ উৎখাত
লখিমপুৰত অবৈধ স্ক্ৰেপিঙৰ বিৰুদ্ধে জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান । অবৈধভাৱে স্ক্ৰেপিং কৰা শ শ বাহনৰ ইঞ্জিন উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলৰ ।
Published : July 9, 2026 at 4:50 PM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰত অবৈধ স্ক্ৰেপিং ভাণ্ডাৰত মটৰ পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান । অবৈধভাৱে শ শ বাহনৰ স্ক্ৰেপিং ঋতিকেশ ট্ৰেডাৰ্ছত । লখিমপুৰ নগৰৰ ১৪নং ৱাৰ্ডৰ টাউন বান্তৌৰ ১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লাগি থকা ঋষিকেশ ট্ৰেডাৰ্ছত বৃহস্পতিবাৰে জিলা পৰিবহণ বিভাগে অবৈধ স্ক্ৰেপিঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় ।
এই অভিযানত ৩০০-৪০০ বাহনৰ ইঞ্জিনৰ লগতে কেইবা হাজাৰ বাহনৰ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উদ্ধাৰ হয় ।
ঋতিকেশ ট্ৰেডাৰ্ছে দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে এই স্ক্ৰেপিঙৰ ব্যৱসায় চলাই আছিল । বিক্রী কৰিছিল বাহনৰ যন্ত্রাংশ । আজি জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযানত এই কথা ধৰা পৰে ।
এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম কুমাৰ দাসে কয়, "ঋতিকেশ ট্ৰেড্ৰাৰ্ছত অবৈধভাৱে বাহনৰ স্ক্ৰেপ কৰে বুলি অভিযোগ পাই আমি আজি অভিযান চলালোঁ । ইয়াত আমি অবৈধভাৱে বিভিন্ন বাহনৰ স্ক্ৰেপ কৰা দেখা পাইছোঁ । কমেও ৩০০-৪০০ বাহনৰ ইঞ্জিন অবৈধভাৱে স্ক্ৰেপ কৰি ৰাখিছে ।"
তেওঁ কয়, "এনেধৰণে কোনেও বাহনৰ স্ক্ৰেপ কৰিব নোৱাৰে । কাৰণ ২০২২ চনত চৰকাৰে এখন স্ক্ৰেপিং আইন আনিছে । সেই আইন অনুসৰি ১৫ বছৰ পাৰ হোৱা বা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বাহনসমুহ চৰকাৰৰ অনুমোদিত স্ক্ৰেপিং চেণ্টাৰত দিব লাগিব । তাৰ পৰা দিয়া প্ৰমাণ-পত্র জিলা পৰিবহণ বিভাগত জমা দিব লাগিব আৰু পৰিবহণ বিভাগে সেই বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ বাতিল কৰিব । এইটো চৰকাৰী আইনৰ নিয়ম ।"
স্ক্ৰেপিং নিয়ম সন্দৰ্ভত তেওঁ লগতে কয়, "কোনোৱে এম পৰিবহণ এপত ক্লিক কৰি বাহনখন পঞ্জীয়ন কৰিলে চৰকাৰী অনুমোদিত কেন্দ্রই আহি ঘৰৰ পৰা গাড়ীখন লৈ যাব । এনে সুবিধাও আছে । কিন্তু ঋষিকেশ ট্ৰেডাৰ্ছে কোনোধৰণৰ নিয়ম-নীতি পালন কৰা নাই । চৰকাৰী আইনখনক পিঠি দি তেওঁলোকে শ শ বাহন এনেদৰে অবৈধভাৱে স্ক্ৰেপিং কৰি আছে ।"
আনহাতে, তদন্তৰ অন্ত হ'লে ইয়াত হয়তো চুৰি গাড়ীও ওলাব পাৰে বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে আশংকা প্ৰকাশ কৰে । লগতে তেওঁ ঋষিকেশ ট্ৰেডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈ স্ক্ৰেপিং ভাণ্ডাৰটো ছীল কৰা হ'ব পাৰে বুলিও ইংগিত দিয়ে ।
উল্লেখ্য, পৰিবহণ বিভাগৰ এই অভিযানৰ সময়ত ঋষিকেশ ট্ৰেডাৰ্ছৰ গৰাকী উপস্থিত নাছিল । সেয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা ল'ব পৰা নাই ।