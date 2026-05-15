হোমগুৰিত বহিবলৈ সাজু দৰা-কইনা, হঠাৎ ৰভাতলিত উপস্থিত আৰক্ষী...ধৰি নিলে দৰাক
Published : May 15, 2026 at 10:13 AM IST
নলবাৰী: বিয়াৰ বাবে সকলো সাজু কৰা হৈছিল । পুৱাৰে পৰা দৰাৰ ঘৰখনত ব্য়স্ততাৰ অন্ত নাই । ৰান্ধনিয়ে সুস্বাদু ব্য়ঞ্জন প্ৰস্তুত কৰাত ব্য়স্ত । পুৰোহিতে বিয়াৰ বৈদিক নিয়মৰ বাবে যোগাৰ কৰিছে ৷ দৰা-কইনাই হোমৰগুৰিত বহিবলৈও সাজু হৈছে । এই সময়তে লাগিল কেনা । হঠাতে শিশু সুৰক্ষা বিষয়া আৰু আৰক্ষী আহি পালেহি বিয়াৰ ৰভাতলি ৷ আটক কৰিলে দৰাক, তাৰ পিচতেই লাগিল হুৱাদুৱা ।
ৰাজ্যত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি থকাৰ মাজতে আৰক্ষী আৰু চাইল্ড লাইনে নলবাৰীত আটক কৰিলে দৰাক । ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীক পলুৱাই আনি এইবাৰ নলবাৰীত আটক হ'ল দৰা । বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীত এখন বিয়াত হঠাৎ লাগিল অথন্তৰ ।
হোমৰ গুৰিলৈ দৰা-কইনা আহিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময়তে বিয়াঘৰত উপস্থিত নলবাৰী জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া আৰু এটি আৰক্ষীৰ দল । জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া মালবিকা কলিতাৰ তত্বাৱধানত আৰু জিলা শিশু সহায়ক গোটৰ প্ৰকল্প সমান্বয়ক সঞ্জীৱ কুমাৰ দত্তৰ নেতৃত্বত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে দৰাক ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে জিলাখনৰ অৰৰা গাঁৱত । গাঁওখনৰ ৰাকেশ বৰ্মন নামৰ যুৱকজনে দুদিন পূৰ্বে ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰৰ এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীক পলুৱাই আনি ঘৰতে বিয়াৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ লগতে অভ্যৰ্থনাৰো আয়োজন কৰিছিল । আহিছিল পুৰোহিতো । পিছে দৰা হোমৰ গুৰিত বহাৰ পূৰ্বেই বিয়াথলীত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীসহ চাইল্ড হেল্প লাইনৰ এটা দল । আৰু অৱশেষত চাইল্ড হেল্প লাইনৰ নলবাৰী জিলাৰ প্ৰকল্প সমন্বয়ক সঞ্জীৱ কুমাৰ দত্তৰ তত্ত্বাৱধানত আৰু আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত কইনাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে দৰাক আটক কৰা হয় । সম্প্ৰতি কিশোৰীগৰাকীক সখী কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত শিশু সহায়ক গোটৰ প্ৰকল্প সমন্বয়ক সঞ্জীৱ কুমাৰ দত্তই কয়, "চাইল্ড হেল্প লাইন নম্বৰত এটা গোচৰ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পিচত জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া মালবিকা কলিতাৰ তত্বাৱধানত আৰু চাইল্ড হেল্প লাইনৰ সহযোগত আমি কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰোঁ । কিশোৰীগৰাকীৰ বয়স ১৬ বছৰ আৰু ল'ৰাজন প্ৰাপ্তবয়স্ক । যিহেতু আমি যোৱালৈকে বিয়াখন সম্পন্ন হোৱা নাছিল, সেইবাবে গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰা হোৱা নাই ।"
উল্লেখ্য় যে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান । ২০২৩ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আৰম্ভ হৈছিল, সেয়া অব্যাহত আছে । বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰথমবাৰ ২০২৩ ত চলোৱা অভিযান ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত কেইবাহাজাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল । প্ৰথম অভিযানত ৪,৩৮৭ টা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ লগতে ৩৪২৫ গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । ২০২৩ চনৰ অক্টোবৰত চলোৱা দ্বিতীয় অভিযানত ৬৮২ টা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে ৯১৩ গৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হয় । তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানতো কেইবাশ এনে লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
আনহাতে, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰা মতে, বাল্যবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ১৮ বছৰ তলৰ হ'লে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিব নোৱাৰিব । যদি কৰে এয়া ধৰ্ষণৰ দৰে অপৰাধৰ লগত গণ্য কৰা হ'ব । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম বলৱতৰ পিচত আৰক্ষী প্ৰশাসনে এনে কাৰ্যত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য়ত একক দেৱানী বিধি অৰ্থাৎ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড (চমুকৈ ইউচিচি) ৰূপায়ণ কৰিব বুলি ইতিমধ্য়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে । এইখন আইন বলৱৎ হোৱাৰ পিচত বাল্য় বিবাহ, বহু বিবাহ আদি প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ হ'ব ।
