‘‘নাবালিকা কইনা মানেই অপৰাধ’’: বাল্যবিবাহ ৰোধৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সজাগতা অভিযান
সামাজিক মাধ্যমত এলানি প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সমাজৰ পৰা বাল্যবিবাহৰ দৰে ব্যাধি দূৰৰ লগতে সমাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে... সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ চৰ্চা
Published : November 11, 2026 at 6:30 PM IST
গুৱাহাটী: অসমত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে ৷ চৰকাৰেও বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধৰ বাবে জনসজাগতা, কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন আদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ বিগত সময়ছোৱাত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই বহু সংখ্যক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে কেবাহাজাৰো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷ তাৰ পাছতো কিন্তু ভিতৰুৱা কিছুমান অঞ্চলত বাল্যবিবাহৰ দৰে প্ৰথা চলি আছে ৷
শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত এলানি প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সমাজৰ পৰা বাল্যবিবাহৰ দৰে ব্যাধি দূৰৰ লগতে সমাজত অসম আৰক্ষীয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ৷ অসম আৰক্ষীৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পেজত এই সন্দৰ্ভত বহুকেইটা সজাগতামূলক আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
এটা পোষ্টত জনতালৈ আহ্বান জনাই অসম আৰক্ষীয়ে লিখিছে- ‘‘বিয়াৰ সাজে শিশুক প্ৰাপ্তবয়স্ক কৰি নোতোলে ৷ তাইক ডাঙৰ হ’বলৈ দিয়ক, বাল্যবিবাহৰ বলি নহ’বলৈ দিয়ক ৷’’
বিয়াৰ সাজে শিশুক প্ৰাপ্তবয়স্ক কৰি নোতোলে। তাইক ডাঙৰ হ’বলৈ দিয়ক, বাল্যবিবাহৰ বলি নহ’বলৈ দিয়ক। #ChildNotBride https://t.co/Jnxi6LcCw4— Assam Police (@assampolice) October 28, 2026
এই কথা অৱশ্যেই স্বীকাৰ্য যে কেৱল কইনাৰ সাজ পিন্ধিলেই বা বিয়াৰ পাছত বোৱাৰীৰ সাজ পিন্ধিলেই এজনী ছোৱালী কেতিয়াও প্ৰাপ্তবয়স্ক বা সংসাৰ কৰিব পৰাকৈ পৰিপক্ক হৈ নুঠে ৷ সংসাৰৰ আওভাও বুজি পাবলৈ তথা পত্নী ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ ছোৱালী এজনী বিয়াৰ পূৰ্বে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে পৰিপক্ক হৈ উঠা প্ৰয়োজন ৷ তেতিয়াহে তাই সংসাৰ এখন সকলো দিশৰ পৰা আগুৱাই নিব পাৰিব ৷
আন এটা পোষ্টত অসম আৰক্ষীয়ে লিখিছে- ‘‘তাইৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ স্থান শ্ৰেণীকোঠা, বিবাহ অনুষ্ঠান নহয় ৷’’ এই আহ্বান কিছু ফঁহিয়াই চালে দেখা যায়, অসম আৰক্ষীয়ে অভিভাৱকসকলক এই কথা বুজাব বিচাৰিছে যে প্ৰথমে নিজৰ কন্যা শিশুটিক উপযুক্ত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি নিজৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে ৷ এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সলৈকে ছোৱালীজনীয়ে ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ সুযোগ লাভ কৰা উচিত ৷ যাতে বৰ্তমান সময়ৰ সৈতে খাপ খাব পৰাকৈ তাই নিজৰ জীৱনটো গঢ় দিব পাৰে ৷
তাইৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ স্থান শ্ৰেণীকোঠা, বিবাহ অনুষ্ঠান নহয়! #ChildNotBride https://t.co/qezFLZNaSe— Assam Police (@assampolice) October 27, 2026
অসম আৰক্ষীয়ে এক্স হেণ্ডেলত উল্লেখ কৰিছে যে, ‘‘নাবালিকা কইনা মানেই অপৰাধ ৷’’ বাল্যবিবাহ ৰোধৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পাছতো একাংশই গোপনে এই প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকা দেখা গৈছে ৷ ভাৰতৰ আইনে বিয়াৰ বাবে ল’ৰা আৰু ছোৱালীৰ নিৰ্দিষ্ট বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ৷ তাতকৈ কম বয়সত বিয়া হ’লে সেয়া অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিন্তু এইবোৰ কথালৈ আওকাণ কৰি বহুতেই নিজৰ ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনীক বিয়া দিবলৈ আগবাঢ়ে ৷ শিশু মন এটাক হত্যা কৰি সংসাৰৰ শিকলিৰে তাইক যেন হাতে-ভৰিয়ে বান্ধি পেলোৱা হয় ৷ ফলত চুপহি মেলোঁতেই মৰহি যায় ফুলৰ কলি সদৃশ নাবালিকাগৰাকীৰ জীৱন ৷
‘‘কোনো ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰা বা অনুষ্ঠানে এটা অপৰাধক গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিব নোৱাৰে । বাল্যবিবাহ এটা অপৰাধ । ইয়াক ৰোধ কৰক । অভিযোগ দিয়ক ।’’ এয়া অসম আৰক্ষীৰ আন এক আহ্বান ৷ লাগিলে যিধৰণেই বিবাহ নকৰাওক কিয় বাল্যবিবাহ আইন মতে দণ্ডণীয় ৷ ১৮ বছৰৰ তলৰ কোনো ছোৱালীকেই কোনো কাৰণত বিয়াত বহিবলৈ জোৰ দিব নালাগে ৷ যদি এনে কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়, তেতিয়া স্থানীয় আৰক্ষীক অৱগত কৰা উচিত ৷
নাবালিকা কইনা মানেই গুৰুতৰ অপৰাধ। #ChildNotBride @himantabiswa @HardiSpeaks https://t.co/PFF5f0hVkn— Assam Police (@assampolice) October 7, 2026
বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন
উল্লেখ্য যে বাল্যবিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত দেশত কঠোৰ আইন বলৱৎ হৈ আছে ৷ বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন, ২০০৬ অনুসৰি বিয়াৰ বাবে এগৰাকী ছোৱালীৰ ন্যূনতম বয়স ১৮ বছৰ আৰু ল’ৰাৰ ন্যূনতম বয়স ২১ বছৰ হোৱাটো বাধ্যতামূলক ৷ এই আইন উলংঘা কৰিলে কঠোৰ শাস্তি তথা জৰিমনা বিহাৰো বিধান আছে ৷
২০২৩ চনত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰে । এই অভিযানৰ অধীনত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই কেবাহাজাৰো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । অসম চৰকাৰে বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনখন সংশোধনৰ জৰিয়তেও এই প্ৰক্ৰিয়া ৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশই আইন উলংঘা কৰা দেখা গৈছে ।
কোনো ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰা বা অনুষ্ঠানে এটা অপৰাধক গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিব নোৱাৰে। বাল্যবিবাহ এটা অপৰাধ। ইয়াক ৰোধ কৰক। অভিযোগ দিয়ক। #ChildNotBride https://t.co/ncTcRyLNLL— Assam Police (@assampolice) September 12, 2026
অসমত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাৰ পিছতেই ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছিল বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান ৷ ঘৰৰ পৰা উঠাই অনা হৈছিল বাল্যবিবাহ কৰোৱা লোকৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য তথা বাল্যবিবাহত জড়িত লোকসকলক ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ থানাসমূহত গোচৰ ৰুজু হৈছিল বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৷ অসম আৰক্ষীয়ে তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে নিৰন্তৰভাৱে অভিযান চলাই বাল্যবিবাহ ৰোধৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ বহুক্ষেত্ৰত আৰক্ষী সফল হৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ অক্টোবৰ মাহত চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীয়ে ৪৮১ টা গোচৰ ৰুজু কৰি পাঁচ ৫৬৪ গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অসমত এতিয়ালৈকে ১২,০০০ গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু কমেও ১১,০০০ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ এই অভিযানক ৰাষ্ট্ৰ সংঘই যোগাত্মক পদক্ষেপ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ২৭ নৱেম্বৰক বাল্য তথা বলপূৰ্বক বিবাহ নিৰ্মূলৰ আন্তৰ্জাতিক দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:
বাল্যবিবাহৰ শিপা উৎখাত নকৰালৈকে বহি নাথাকে চৰকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুংকাৰ
অসমৰ অভিযানে পালে স্বীকৃতি; ২৭ নৱেম্বৰক বিশ্বজুৰি বাল্যবিবাহ নিৰ্মূল দিৱস হিচাপে ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ