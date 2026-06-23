কলগাছিয়াত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ নামত ৰাইজে খাইছে বেঁকী নদীৰ দূষিত পানী

কলগাছিয়াত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ নামত ৰাইজে খাইছে বেঁকী নদীৰ দূষিত পানী
বেঁকী নদীৰ দূষিত পানী খায় জীৱন নিৰ্বাহ কলগাছিয়াৰ ১ নং ৰছুলপুৰ গাঁৱৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ৷
Published : June 23, 2026 at 2:55 PM IST
জনিয়া : ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ বাবে চৰকাৰে জল জীৱন আঁচনিৰ দৰে অভিলাসী আঁচনি ৰূপায়ন কৰিছে ৷ কিন্তু একাংশ ৰাইজে বেঁকী নদীৰ দূষিত পানী খায় জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১ নং ৰছুলপুৰ গাঁৱৰ নৈপৰীয়া ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত বেঁকী নৈৰ ঘোলা পানী সেৱন কৰি প্ৰাণ বচাব লগীয়া হৈছে ।
বছৰ বছৰ ধৰি নৈৰ দূষিত পানী সেৱন কৰি জীৱন পাৰ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে ৷ স্থানীয় ৰাইজে আক্ষেপ কৰি কয়,"পানী যোগান কেন্দ্ৰ এটা নিৰ্মাণ কৰা হ'ল ৷ কিছু ঠাইত পানীৰ পাইপো বহুৱা হৈছিল ৷ কিন্তু পানীৰ পাইপসমূহ সংযোগ কৰাৰ পিছতেই বেঁকী নদীৰ খহনীয়াই উটুৱাই লৈ যোৱাত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বৰ্তমানো আমি বঞ্চিত ৷"
স্থানীয় মহিলাই কয়,"দূষিত বেঁকী নৈৰ পানী সেৱন কৰাৰ ফলত গাঁওখনৰ বহু লোক বিভিন্ন বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ বেঁকী নদীৰে সদায় গৰু, ছাগলী, মানুহ আৰু বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ মৃতদেহ উপঙি আহে । আমাৰ বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা নাই সেই কাৰনে দূষিত পানী ভক্ষণ কৰি দুৰ্বিসহ জীৱন অতিবাহিত কৰি আছো ।"
উপযুক্ত খোৱা পানীৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাই নৈ পৰীয়া ৰাইজে কয়,"আমি বছৰ বছৰ ধৰি নৈ-পানী সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ এটা পানী যোগান কেন্দ্ৰ আছে কিন্তু লাখ টকা খৰচ কৰি এটুপালো বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাপাও ৷ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷"
লগতে পঢ়ক:জনজাতীয় লোকক ভূমি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিবলৈ সকীয়নি কেইবাটাও সংগঠনৰ