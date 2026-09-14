জলজীৱন মিছনৰ পৰা বঞ্চিত, আজিও কুঁৱা-নৈৰ পানীয়ে ভৰসা

জলজীৱন মিছনৰ পৰা বঞ্চিত, আজিও কুঁৱা-নৈৰ পানীয়ে ভৰসা
জোনাইৰ গিনে মহমৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে খোৱাপানীৰ একমাত্ৰ ভৰসা কুঁৱা আৰু নৈ । ৰাইজৰ দাবীৰ পিছতো গাঁওখনত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নাই ।
Published : September 14, 2026 at 6:40 PM IST
জোনাই : ভাৰত চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি হৈছে জলজীৱন মিছন । যাৰ লক্ষ্য গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ টেপ বা নলৰ জৰিয়তে খোৱাপানী যোগান ধৰা । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আঁচনি অসমতো কাৰ্যকৰী হৈছে ।
২০১৯ চনৰ পৰা এই আঁচনি অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । কিন্তু এই আঁচনি সফলভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে নে ? প্ৰকৃততে যিবোৰ অঞ্চলত খোৱাপানী নাটনি আছে সেই অঞ্চলবোৰ এই আঁচনিয়ে ঢুকি পাইছেনে ? বিভিন্ন সময়ত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা কিছুমান প্ৰতিবেদন পোহৰলৈ আহে য'ত এই আঁচনিৰ বিফলতা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত হয় ।
ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ পৰাও তেনে এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে য'ত জলজীৱন আঁচনিৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই । ৰাইজে এই আঁচনি এতিয়াও লাভ কৰা নাই । যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ লোকে এতিয়াও কুঁৱা বা নদীৰ পানীৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে ।
দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰৰ পিছতো জোনাই গিনে মহমৰা গাঁৱৰ ৰাইজে আজিও আদিম যুগৰ দৰে কুঁৱা বা নদীৰ পানীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে । বছৰ বছৰ ধৰি গাঁওখনত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা নথকাত চৰম দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
ইফালে দমকল স্থাপন কৰাতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । ভূগৰ্ভত শিল থকাৰ বাবে তেওঁলোকে দমকল স্থাপন কৰিব নোৱাৰে । যি দুই এঠাইত দমকল আছে তাৰ পানীতো যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণ আছে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে বহুবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে ।
প্ৰায় ১২২ টা পৰিয়াল থকা গাঁওখনৰ ৰাইজৰ এই গুৰুতৰ সমস্যাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি এজন লোকে কয়, "আমি এতিয়া কুঁৱাৰ পানী খাই আছোঁ । যেনেতেনে ফিল্টাৰ কৰি খাই আছো । শিলৰ কাৰণে ইয়াত দমকল স্থাপন কৰিব নোৱাৰে । খৰালি যেতিয়া কুঁৱাৰ পানী শুকাই যায় তেতিয়া নদীৰ পৰা পানী খাব লাগে । নদীত গা ধুব লাগে ।"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "বাৰিষা যদি বান আহে তেতিয়া কুঁৱাবোৰত লেতেৰা বোকা পানী সোমাই । তেতিয়া সেইবোৰ উলিয়াই চাফা কৰিহে আকৌ পানী খাব পাৰোঁ । বহুত সমস্যা হৈছে আমাৰ । গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰে একে অৱস্থা ।"
ইফালে কুঁৱা আৰু নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ লোকসকলে প্ৰায়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভোগাৰ কথাও গাঁওবাসীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে । এজন লোকে কয়, "লেতেৰা পানীত পোক-পতংগ থাকে । সেইবোৰ খোৱাৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হয় । এতিয়াও বহুতৰে হৈ আছে ।"
গাঁওবাসীৰ মতে লেতেৰা পানী খোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ শিশু আৰু বৃদ্ধি লোক বিভিন্ন অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । ৰাইজে জনোৱা মতে বিগত বছৰ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা দুই এঘৰত পকী কুঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে যদিও ১০০ ৰো অধিক পৰিয়াল থকা গাঁওখনৰ বাবে সেয়া যথেষ্ট নহয় ।
গাঁওখনৰ এই খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে চৰকাৰকো অৱগত কৰা হৈছে । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কেইবাবাৰো ৰাইজে আবেদন কৰিছে । আনহাতে জলজীৱন মিছনৰ সুবিধা কৰি দিবলৈও ৰাইজে আহ্বান জনাইছে কিন্তু এতিয়া সেই আঁচনিয়ে গাঁওখন ঢুকি পোৱা নাই ।
এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজন লোকে কয়, "আমি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, অফিচলৈও গ'লো কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে । তেওঁলোকে দিম দিম বুলি কৈ নিদিয়ে । জলজীৱনৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈ কৰি দিয়া নাই । আমি দাবী কৰিলেও চৰকাৰে পাট্টা নিদিয়ে । শীঘ্ৰে আমাক জলজীৱনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ।"
উল্লেখ্য যে অসমত জলজীৱন মিছন আঁচনি আৰম্ভ হোৱা ৭ বছৰ পাৰ হ'ল । ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰো ঢাক-ঢোল বজাইছে । ২০২৫ চনৰ শেষৰফালে চৰকাৰে দাবী কৰা মতে ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰায় ৮০-৮১ শতাংশ ঘৰলৈ কাৰ্যক্ষম নলৰ পানীৰ সংযোগ কৰিছে ।
আনহাতে ৭২.২৪ লাখ গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ ভিতৰত ২০২৫ চনলৈ ৫৮.৯ লাখতকৈও অধিক পৰিয়ালক এই আঁচনিৰ আওতালৈ অনা হৈছে বুলিও চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ।
কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল চৰকাৰৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে জোনাইৰ গিনে মহমৰা গাঁৱৰ দৰে বহু গাঁৱত এতিয়া একেই দৃশ্য দেখা গৈছে । জলজীৱন আঁচনি আজিও তেওঁলোকৰ বাবে বহু দূৰৈত ।
যাৰ বাবে আদিম যুগৰ দৰেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে । ইফালে গাঁওখনৰ এই সমস্যা আৰু জলজীৱন আঁচনি ৰূপায়ণ নকৰাৰ কাৰণ জানিবলৈ আমাৰ সাংবাদিকে কেইবাবাৰো জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিষয়াসকলে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :