ETV Bharat / state

জলজীৱন মিছনৰ পৰা বঞ্চিত, আজিও কুঁৱা-নৈৰ পানীয়ে ভৰসা

জোনাইৰ গিনে মহমৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে খোৱাপানীৰ একমাত্ৰ ভৰসা কুঁৱা আৰু নৈ । ৰাইজৰ দাবীৰ পিছতো গাঁওখনত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নাই ।

Drinking water crisis in Jonai
জলজীৱন মিছনৰ পৰা বঞ্চিত;আজিও কুঁৱা-নৈৰ পানীয়ে ভৰসা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 6:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : ভাৰত চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি হৈছে জলজীৱন মিছন । যাৰ লক্ষ্য গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ টেপ বা নলৰ জৰিয়তে খোৱাপানী যোগান ধৰা । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আঁচনি অসমতো কাৰ্যকৰী হৈছে ।

২০১৯ চনৰ পৰা এই আঁচনি অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । কিন্তু এই আঁচনি সফলভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে নে ? প্ৰকৃততে যিবোৰ অঞ্চলত খোৱাপানী নাটনি আছে সেই অঞ্চলবোৰ এই আঁচনিয়ে ঢুকি পাইছেনে ? বিভিন্ন সময়ত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা কিছুমান প্ৰতিবেদন পোহৰলৈ আহে য'ত এই আঁচনিৰ বিফলতা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত হয় ।

জলজীৱন মিছনৰ পৰা বঞ্চিত;আজিও কুঁৱা-নৈৰ পানীয়ে ভৰসা (ETV Bharat)

ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ পৰাও তেনে এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে য'ত জলজীৱন আঁচনিৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই । ৰাইজে এই আঁচনি এতিয়াও লাভ কৰা নাই । যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ লোকে এতিয়াও কুঁৱা বা নদীৰ পানীৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে ।

দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰৰ পিছতো জোনাই গিনে মহমৰা গাঁৱৰ ৰাইজে আজিও আদিম যুগৰ দৰে কুঁৱা বা নদীৰ পানীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে । বছৰ বছৰ ধৰি গাঁওখনত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা নথকাত চৰম দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।

ইফালে দমকল স্থাপন কৰাতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । ভূগৰ্ভত শিল থকাৰ বাবে তেওঁলোকে দমকল স্থাপন কৰিব নোৱাৰে । যি দুই এঠাইত দমকল আছে তাৰ পানীতো যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণ আছে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে বহুবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে ।

প্ৰায় ১২২ টা পৰিয়াল থকা গাঁওখনৰ ৰাইজৰ এই গুৰুতৰ সমস্যাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি এজন লোকে কয়, "আমি এতিয়া কুঁৱাৰ পানী খাই আছোঁ । যেনেতেনে ফিল্টাৰ কৰি খাই আছো । শিলৰ কাৰণে ইয়াত দমকল স্থাপন কৰিব নোৱাৰে । খৰালি যেতিয়া কুঁৱাৰ পানী শুকাই যায় তেতিয়া নদীৰ পৰা পানী খাব লাগে । নদীত গা ধুব লাগে ।"

Drinking water crisis in Jonai
কুঁৱা আৰু নদীৰ পানীয়ে একমাত্ৰ ভৰসা জোনাইৰ গিনে মহমৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ (ETV Bharat)

আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "বাৰিষা যদি বান আহে তেতিয়া কুঁৱাবোৰত লেতেৰা বোকা পানী সোমাই । তেতিয়া সেইবোৰ উলিয়াই চাফা কৰিহে আকৌ পানী খাব পাৰোঁ । বহুত সমস্যা হৈছে আমাৰ । গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰে একে অৱস্থা ।"

ইফালে কুঁৱা আৰু নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ লোকসকলে প্ৰায়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভোগাৰ কথাও গাঁওবাসীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে । এজন লোকে কয়, "লেতেৰা পানীত পোক-পতংগ থাকে । সেইবোৰ খোৱাৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হয় । এতিয়াও বহুতৰে হৈ আছে ।"

গাঁওবাসীৰ মতে লেতেৰা পানী খোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ শিশু আৰু বৃদ্ধি লোক বিভিন্ন অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । ৰাইজে জনোৱা মতে বিগত বছৰ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা দুই এঘৰত পকী কুঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে যদিও ১০০ ৰো অধিক পৰিয়াল থকা গাঁওখনৰ বাবে সেয়া যথেষ্ট নহয় ।

গাঁওখনৰ এই খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে চৰকাৰকো অৱগত কৰা হৈছে । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কেইবাবাৰো ৰাইজে আবেদন কৰিছে । আনহাতে জলজীৱন মিছনৰ সুবিধা কৰি দিবলৈও ৰাইজে আহ্বান জনাইছে কিন্তু এতিয়া সেই আঁচনিয়ে গাঁওখন ঢুকি পোৱা নাই ।

এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজন লোকে কয়, "আমি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, অফিচলৈও গ'লো কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে । তেওঁলোকে দিম দিম বুলি কৈ নিদিয়ে । জলজীৱনৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈ কৰি দিয়া নাই । আমি দাবী কৰিলেও চৰকাৰে পাট্টা নিদিয়ে । শীঘ্ৰে আমাক জলজীৱনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ।"

Drinking water crisis in Jonai
কুঁৱাৰ বীজাণুযুক্ত পানী খোৱাৰ ফলত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত গাঁওবাসী (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে অসমত জলজীৱন মিছন আঁচনি আৰম্ভ হোৱা ৭ বছৰ পাৰ হ'ল । ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰো ঢাক-ঢোল বজাইছে । ২০২৫ চনৰ শেষৰফালে চৰকাৰে দাবী কৰা মতে ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰায় ৮০-৮১ শতাংশ ঘৰলৈ কাৰ্যক্ষম নলৰ পানীৰ সংযোগ কৰিছে ।

আনহাতে ৭২.২৪ লাখ গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ ভিতৰত ২০২৫ চনলৈ ৫৮.৯ লাখতকৈও অধিক পৰিয়ালক এই আঁচনিৰ আওতালৈ অনা হৈছে বুলিও চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ।

কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল চৰকাৰৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে জোনাইৰ গিনে মহমৰা গাঁৱৰ দৰে বহু গাঁৱত এতিয়া একেই দৃশ্য দেখা গৈছে । জলজীৱন আঁচনি আজিও তেওঁলোকৰ বাবে বহু দূৰৈত ।

যাৰ বাবে আদিম যুগৰ দৰেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে । ইফালে গাঁওখনৰ এই সমস্যা আৰু জলজীৱন আঁচনি ৰূপায়ণ নকৰাৰ কাৰণ জানিবলৈ আমাৰ সাংবাদিকে কেইবাবাৰো জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিষয়াসকলে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :

আগৰৰ তেল আৰু সোণৰ মূল্য প্ৰায় সমান: ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়

TAGGED:

জলজীৱন মিছন
খোৱাপানী
জোনাই
ইটিভি ভাৰত অসম
DRINKING WATER CRISIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.