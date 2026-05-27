৩৫০ কোটি টকীয়া আঁচনিয়েও দিব পৰা নাই পিয়াহৰ পানীটুপি, ঘটি-লোটা লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

৩৫০ কোটি টকীয়া আঁচনিয়েও দিব পৰা নাই পিয়াহৰ পানীটুপি, ঘটি-লোটা লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ
চন্দ্ৰপুৰত ১১ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল প্ৰকল্প । কলহ-বাল্টি লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
Published : May 27, 2026 at 10:10 AM IST
গুৱাহাটী: বিগত সময়ত চৰকাৰে জল জীৱন আঁচনিৰ নামত কোটি কোটি টকা ব্য়য় কৰিলেও খোদ গুৱাহাটী মহানগৰীতেই এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে । এতিয়া এই লোকসকলৰ বাবে "ঘৰ ঘৰ নল, ঘৰ ঘৰ জল" শ্ল’গান অসাৰ হৈ পৰিছে । কেৱল সেয়াই নহয়, পানী নাপাই ক্ষুব্ধ জনতাই ক'লে, "ঘৰ ঘৰ চকুপানী" হৈছে ।
বিগত এমাহ ধৰি চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ ৰূপে বন্ধ হৈ আছে খোৱাপানী যোগান ব্যৱস্থা । স্থানীয় ৰাইজে ২০০০ লিটাৰ পানী ১০০০ টকাত কিনিবলগীয়া হৈছে । সেইবাবে মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰত তীব্র প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে ক্ষুব্ধ জনতাই ।
প্ৰায় ৩৫০ কোটি টকীয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰূপায়িত হৈ থকা পানী যোগান আঁচনিয়েও বিগত এমাহ ধৰি ৰাইজক যোগান ধৰা নাই পানী । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক্ষোভত ওলাই আহি প্ৰতিবাদী কার্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ৰাইজে । চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তথা ৰাইজৰ সহযোগত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি ৰাইজে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
প্ৰতিবাদীসকলে হাতে হাতে চৰকাৰ বিৰোধী প্লে-কাৰ্ড, বেনাৰ আৰু খালি কলহ-বাল্টি লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চন্দ্ৰপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । প্ৰতিবাদৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেণ কৰে ছাত্র সন্থাই । ছাত্র সন্থাৰ এজন নেতাই অতিশীঘ্ৰে ৰাইজক খোৱাপানীৰ যোগান নিয়মীয়া কৰিবলা দাবী জনায় । অন্যথা অধিক প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ চৰকাৰক সাজু থাকিবলৈ সকীয়াই দিয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "ৰাইজে এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে । বিগত এমাহ ধৰি যোগান ধৰা নাই খোৱাপানীৰ । যিসময়ত বেলেগ দেশৰ মানুহ চন্দ্ৰলৈ গৈছে, সেই সময়ত অসমত ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ থকাৰ পিচতো চন্দ্ৰপুৰৰ লোকে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । ঘৰ ঘৰ নল, ঘৰ ঘৰ জল শ্ল’গান ঘৰ ঘৰ চকুপানীহে হৈছে ।"
১১ বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল প্ৰকল্প :
উল্লেখ্য যে ২০১৪-১৫ বৰ্ষত চন্দ্ৰপুৰৰ তাঁতীমাৰাত নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা প্ৰকল্পটো ২০১৮ চনত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিছিল । চন্দ্ৰপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত চন্দ্ৰপুৰ, পশ্চিম মায়েং, পানীখাইতি আৰু আমচিং গাঁও পঞ্চায়তৰ ৪২ খন গাঁৱৰ ৰাইজক ২৪ ঘণ্টাই বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল; কিন্তু বিগত ২০২৩-২৪ বৰ্ষত নিৰ্মাণ কাম সম্পূৰ্ণ হ'বলগা প্ৰকল্পটোৰ কাম আজিলৈ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই । তদুপৰি এই প্ৰকল্পটোৱে আজিলৈ দহখন গাঁৱতে পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই । ইপিনে, যিখিনি মানুহক পানীৰ যোগান ধৰিছিল সেয়াও এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিয়মীয়া নহয় । ফলত স্থানীয় ৰাইজে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে ।
