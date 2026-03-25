অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ৰ ৰাজহুৱা জাননী
অসমত মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ে ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰিছে ।
Published : March 25, 2026 at 10:08 AM IST
গুৱাহাটী : অহা ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত এটা পৰ্যায়ত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলৱৎ হৈছে । যাৰ অধীনত প্ৰশাসনে ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । বিভিন্ন ধৰণৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আৰক্ষী, প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৰে সংস্থাবোৰে ঠায়ে ঠায়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই ক্ষেত্ৰত ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয় চমুকৈ ডি আৰ আইও সষ্টম হৈছে । নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ আৰু অবৈধ কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰি মুক্ত তথা নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ডি আৰ আইয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে । বিশেষকৈ ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হোৱাৰ লগতে সহযোগিতাৰ বাবে সংস্থাটোৱে আহ্বান জনাইছে ।
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন, ২০২৬ৰ পূৰ্বে সাধাৰণ জনতাৰ বাবে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্গত ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয় (ডি আৰ আই), গুৱাহাটী মাণ্ডলিক গোটে এক জাননীও জাৰি কৰিছে । জাননীখনত লিখা হৈছে- "সাধাৰণ জনতাক ইয়াৰ দ্বাৰা অৱগত কৰা হৈছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয় (ডি আৰ আই)-এ অসমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে চি বি আই চিৰ ন'ডেল এজেঞ্চি আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা বা বিঘিনি ঘটাব পৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ তথা অবৈধ কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰি মুক্ত তথা নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বলৱৎ হোৱা আচৰণ বিধিৰ সময়ছোৱাত নাগৰিকসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আৰু চোৰাং সামগ্ৰী, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য, সোণ, বিদেশী মুদ্ৰা, বন্যপ্ৰাণী সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰী বা আন যিকোনো নিষিদ্ধ সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত যিকোনো তথ্য ডি আৰ আইক অৱগত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । এনে সামগ্ৰী ধৰা পেলোৱা/জব্দ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট আৰু কাৰ্যকৰী তথ্য প্ৰদান কৰা ব্যক্তিসকলক বৰ্তমানৰ চৰকাৰী নীতি অনুসৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব । তথ্য প্ৰদান কৰা লোকৰ পৰিচয় গোপনীয়ভাৱে ৰখা হ'ব ।"
- ডি আৰ আইয়ে উল্লেখ কৰা হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে : ৯০৫১৩৩৭৮৪৬ / ৭২৮৯৮১৪৫০৪/ ৯১৬৩৮৪৪০৩৬
- ইমেইল : asm-drighy@nic.in
- হোৱাটছএপ নম্বৰ : ৯০৫১৩৩৭৮৪৬ / ৭২৮৯৮১৪৫০৪/ ৯১৬৩৮৪৪০৩৬ ।
সংস্থাটোৱে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে এই ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভোটাৰৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা, নাগৰিকসকলক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাত উৎসাহিত কৰা আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা থকা অবৈধ কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰা । এই জাননীৰ জৰিয়তে সীমান্তৰ অখণ্ডতা বজাই ৰখা আৰু মুক্ত তথা নিকা নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ জনতাৰ সহযোগিতা বিচৰা হৈছে ।
