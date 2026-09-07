ETV Bharat / state

পাউডাৰৰ খালী টেমাৰে অনুশীলন কৰা বন্যাশ্ৰী এতিয়া উজলিছে নগাঁৱৰ বিভিন্ন মঞ্চত

বহু প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী নগাঁৱৰ বন্যাশ্ৰী । সীমিত সুযোগেৰে আজি সফল মঞ্চৰ ঘোষিকা হিচেপে উজলিছে ।

nagaon girl Banyashree bora
নগাঁৱৰ প্ৰতিভাশালী বন্যাশ্ৰী বৰা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 10:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : নগাঁৱৰ প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱতী বন্যাশ্ৰী বৰা । সৰুৰে পৰা কবিতা লিখি ভালপোৱা বন্যাশ্ৰীৰ সপোন আছিল এগৰাকী দক্ষ ঘোষিকা হোৱাৰ । যাৰ বাবে সৰুৰে পৰা বন্যাশ্ৰীয়ে পাউডাৰৰ খালী টেমা, টিভিৰ ৰিম'ট আদিৰে ঘোষিকাৰ অনুশীলন কৰিছিল ।‌ এতিয়া এটা দুটাকৈ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ঘোষিকা হিচাপে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে বন্যশ্ৰীয়ে । স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পন্ন কৰি অসমীয়া বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ ছাত্ৰী বন্যাশ্ৰী এতিয়া হৈ পৰিছে সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত ।

সপোন দেখিলে তাক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়োজন একাগ্ৰতা, অধ্যাৱসায় আৰু অবিৰত অনুশীলনৰ । এই কথাষাৰ যেন বাস্তৱত প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁৱৰ ননৈৰ প্ৰতিভাশালী যুৱতী বন্যাশ্ৰী বৰাই । সৰুৰে পৰা নিজৰ প্ৰতিভাক বিকশিত কৰাৰ বাবে কৰা নিৰৱচ্ছিন্ন অনুশীলনৰ ফলত আজি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত এগৰাকী দক্ষ ঘোষিকা হিচাপে পৰিচিত হৈ উঠিছে বন্যাশ্ৰী ।

নগাঁৱৰ প্ৰতিভাশালী বন্যাশ্ৰী বৰা (ETV Bharat)

সৰুৰে পৰাই কবিতা লিখাৰ প্ৰতি বিশেষ আগ্ৰহ আছিল বন্যাশ্ৰীৰ । শব্দৰ সৈতে এক নিবিড় সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা বন্যাশ্ৰীৰ মনত সৰুতেই এগৰাকী দক্ষ মঞ্চৰ ঘোষিকা হোৱাৰ সপোনে ঠাই লৈছিল । কিন্তু হাতত নাছিল কোনো বিশেষ প্ৰশিক্ষণ বা উন্নত সা-সুবিধা । তথাপিও সপোন পূৰণৰ পথত সেইবোৰে বাধা সৃষ্টি কৰিব পৰা নাছিল ।

ঘৰতে পোৱা সাধাৰণ সামগ্ৰীৰেই আৰম্ভ হৈছিল বন্যাশ্ৰীৰ ঘোষিকা হোৱাৰ অনুশীলন । পাউডাৰৰ খালী টেমাটোক মাইক্ৰ'ফোনৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি, কেতিয়াবা টিভিৰ ৰিম'ট হাতত লৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি ঘোষিকাৰ অনুশীলন কৰিছিল ।

টেলিভিছনত দেখা অনুষ্ঠানৰ ঘোষিকাসকলৰ উপস্থাপন শৈলী লক্ষ্য কৰি নিজেও সেইদৰে কোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল । সৰুতে কৰা সেই অনুশীলনেই ক্ৰমাৎ তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মঞ্চত কথা কোৱাৰ দক্ষতা গঢ়ি তুলিলে ।

nagaon girl Banyashree bora
নগাঁৱৰ প্ৰতিভাশালী বন্যাশ্ৰী বৰা (ETV Bharat)

সময় বাগৰাৰ লগে লগে বন্যাশ্ৰীৰ সেই সপোনেও লাভ কৰিলে বাস্তৱ ৰূপ । এতিয়া এটা-দুটাকৈ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত মঞ্চৰ ঘোষিকা হিচাপে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । সুন্দৰ কণ্ঠ, স্পষ্ট উচ্চাৰণ, আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপন আৰু অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খুৱাই কথা কোৱাৰ দক্ষতাই ইতিমধ্যে বহুজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

কেৱল মঞ্চৰ ঘোষিকাৰ প্ৰতিভাতে সীমাবদ্ধ নহয় বন্যাশ্ৰী । কাহিনী, কবিতা, গল্প, গীত আৰু ধাৰাবাহিকৰ চিত্ৰনাট্য লিখাৰ ক্ষেত্ৰতো নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে বন্যাশ্ৰীয়ে । লিখাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ বাবেই বিভিন্ন বিষয়ক নিজৰ সৃষ্টিশীলতাৰে উপস্থাপন কৰি আহিছে বন্যাশ্ৰীয়ে ।

ভৱিষ্যতে ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বাবে নাটক লিখাৰো সপোন লৈ ইতিমধ্যে বন্যাশ্ৰীয়ে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি আছে । নাট্যজগতৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ বিভিন্ন নাটক অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে নিজৰ লেখাৰ দক্ষতা অধিক উন্নত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

এফালে অধ্যয়ন, আনফালে মঞ্চ পৰিচালনা আৰু লেখাৰ জগত-সকলো দিশতে একেলগে আগবাঢ়ি যোৱা বন্যাশ্ৰীৰ এই যাত্ৰা এতিয়া বহুজনৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । কোনো ডাঙৰ মঞ্চ বা বিশেষ সুযোগৰ অপেক্ষা নকৰি ঘৰৰ সাধাৰণ সামগ্ৰীৰে আৰম্ভ কৰা অনুশীলনৰ পৰাই আজি মঞ্চলৈ তেওঁ আগবাঢ়িছে ।

nagaon girl Banyashree bora
নগাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ঘোষিকাৰ ৰূপত বন্যাশ্ৰী বৰা (ETV Bharat)

নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি বন্যাশ্ৰীয়ে কয়, "মই সৰুৰে পৰা ভাল সাংবাদিক হিচাপে এংকৰিং কৰিবলৈ সপোন আছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ঘৰত পাউডাৰৰ খালী টেমাৰে অনুশীলন কৰি স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই এগৰাকী ঘোষিকা হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ । লগতে সৰুৰে পৰা কাগজ আৰু কলম দেখিলেই কবিতা এটা লিখি দিয়াৰ অভ্যাস আছিল । এনেদৰেই এতিয়া ধাৰাবাহিক লিখালৈ আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছো । ভৱিষ্যতে ভ্ৰাম্যমাণৰ নাটক লিখাৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ । এইক্ষেত্ৰত মোৰ পৰিয়ালে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ।"

বন্যাশ্ৰীৰ এই যাত্ৰা আৰু বহু প্ৰতিভা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বন্যাশ্ৰীৰ মাতৃ জ্যোতি বৰাই কয়, "ছোৱালীজনীৰ আগ্ৰহ দেখি মই সৰুৰে পৰা সহযোগ কৰি আহিছোঁ । তাইৰ প্ৰায় প্ৰতিটো মুহূৰ্ত মই গুৰুত্বসহকাৰে নজৰ দি থাকো ।"

কেনেদৰে এটা সপোনক চেষ্টা, অধ্যাৱসায় আৰু দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈ বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰি সেয়া বন্যাশ্ৰীয়ে প্ৰমাণ কৰিছে । যাৰ বাবে বন্যাশ্ৰীৰ এই সফলতাৰ যাত্ৰাই নগাঁৱৰ বহু যুৱক-যুৱতীক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

'ছুপাৰফুড’ মাখানা খেতিৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ সূচনা হ'ব কৃষি বিপ্লৱ: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

TAGGED:

ঘোষিকা
বন্যাশ্ৰী বৰা
নগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAON TALENTED GIRL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.