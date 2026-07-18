ETV Bharat / state

চন পৰা মাটিডৰাই কন্দুৱাইছে কৃষকক: শাওনৰ পথাৰত চিৰাল ফাঁট, এটুপিও পানী দিব পৰা নাই জলসিঞ্চনে

সৰুপথাৰত ভয়াৱহ খৰাং । পয়ালগা জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ বাবে মূৰে-কপালে হাত দিছে কৃষকে ।

Draught hits Sarupathar, farmers face severe irrigation crisis
শাওনৰ পথাৰত চিৰাল ফাঁট, জলসিঞ্চন বিভাগৰ নাই কানসাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যুগল মেধি

সৰুপথাৰ: শাওনৰ সেউজীয়া পথাৰখনে কৃষকক দিয়ে প্ৰশান্তি । বছৰটোৰ বাবে কৰে আশাৰ সঞ্চাৰ । শাওন সোমাল, কিন্তু আজিও সেউজীয়া নহ'ল খেতিপথাৰ । বিপৰীতে পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাঁট ।

এতিয়া কৃষকে ভুগিছে নিৰাশাত, চকুৰ সন্মুখত অনিশ্চিত ভৱিষ্যৎ দেখি খেতি পথাৰখনতে বহি পৰিছে মূৰে-কপালে হাত দি । কিয়নো সৰুপথাৰত এতিয়া দেখা দিছে ভয়াৱহ খৰাঙে । ইফালে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ পঁয়ালগা অৱস্থা ।

শাওনৰ পথাৰত চিৰাল ফাঁট, জলসিঞ্চন বিভাগৰ নাই কানসাৰ (ETV Bharat Assam)

এতিয়া সৰুপথাৰত ৫০ হাজাৰতকৈ অধিক হেক্টৰ কৃষিভূমি খৰাঙৰ কবলত । বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি সৰুপথাৰত আছে ৩৬০০০ হেক্টৰ শালি ধানৰ কৃষিভূমি । ইয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৯৭৮ হেক্টৰ ভূমিতহে আছে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা । ইপিনে সৰুপথাৰ সমজিলাত মুঠ ৩৬ টা সৰু-বৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা থকাৰ বিপৰীতে পাম্প চলাবলৈ নাই এজনো অপাৰেটৰ । এই কথা উল্লেখ কৰে খোদ সৰুপথাৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ।

Draught hits Sarupathar
চিৰাল ফাঁট দিয়া সৰুপথাৰৰ পথাৰ (ETV Bharat Assam)

বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "খৰাং হৈছে, তথাপিতো আমাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিমানখিনি পৰা গৈছে সিমানখিনি খেতিয়কক উপকৃত হোৱাকৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ আমাৰ ৩৬ খন আঁচনি এতিয়া চলি আছে আৰু সেই ৩৬ খনৰ পৰা প্ৰতিদিনেই খেতিয়কক আমি পানীৰ যোগান ধৰি আছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা ৯৭৮ হেক্টৰত হৈ আছে । বৰ্তমান কিমান অঞ্চলত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই সেইটো ক'বলৈ অলপ জটিল । তথাপিতো ৩৫৫৯ হেক্টৰ মাটিৰ বিপৰীতে এটাকৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ।"

Draught hits Sarupathar
শিল যেন টান হৈ পৰিছে পথাৰৰ মাটি (ETV Bharat Assam)

ইফালে কৃষকে বাৰে বাৰে আবেদন কৰাৰ পিছতো এটুপিও পানী লাভ নকৰি উপায়ন্তৰ হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষোভ উজাৰিলে কৃষকে । এজন কৃষকে কয়,"এইটো বহুত দুখৰ কথা । এই বছৰৰ আগতেও হৈ গৈছে এনেকুৱা । তেতিয়াও চৰকাৰে একো পদক্ষেপ লোৱা নাই । খেতি হ'ব যে আশা নাই । যিটো জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আছে সেইটো অচল বুলিয়েই শুনিছোঁ । বৰ্তমান কঠীয়া জ্বলি আধা হৈ গৈছে । চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা লাগে ।"

Draught hits Sarupathar
বৰষুণৰ অপেক্ষাত... (ETV Bharat Assam)

উপায়বিহীন ৰাইজে এতিয়া আকাশলৈ চাই বৰষুণৰ বাবে ক্ষণ গণিছে সৰুপথাৰৰ কৃষকে । কেতিয়াকৈ তেওঁলোকে সপোনৰ পথাৰত সোণগুটিৰ সেউজীয়া কঠীয়া ৰোপণ কৰিব পাৰিব সেয় যেন অলীক সপোন ।

ইফালে জলসিঞ্চন বিভাগৰ পাম্প চলাইছে সহায়কে । তাতো আছে বহু অভিযোগ । পদোন্নতিকে আদি কৰি বিভিন্ন সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত তেওঁলোকো । ই টিভি ভাৰতৰ আগত সহায়কজনে কয়, "মই অপাৰেটৰ নহয়, সহায়কহে । কিন্তু আমাৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব আছে, পাম্প চলাবৰ কাৰণে । আমাক এতিয়া প্ৰমোচনেই দিব লাগিছিল । মোৰ চাকৰি শেষ হ'বৰে হ'ল । কিন্তু প্ৰমোচন নাই, গ্ৰেড-পে' কিবা কৰি দিছে । এনেকৈ চলি আছে ।"

Draught hits Sarupathar
এই অৱস্থা পথাৰৰ (ETV Bharat Assam)

এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এনে অৱস্থাত কৃষকৰ সাৰথি হৈ থিয় দিবনে জলসিঞ্চন বিভাগ ? নে খৰাঙৰ কবলত বছৰটোলৈ চনেই পৰি ৰ'ব কৃষকৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ?

লগতে পঢ়ক: বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে ছিৰাল ফাঁট, বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাইজে পাতিছে ভেকুলী বিয়া - ইটিভি ভাৰত অসম

বৰষুণৰ আশাত শিশুৱে পাতিলে ‘কল-পচলাৰ বিয়া’

TAGGED:

খৰাং
জলসিঞ্চন বিভাগ
সৰুপথাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
DRAUGHT HITS SARUPATHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.