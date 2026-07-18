চন পৰা মাটিডৰাই কন্দুৱাইছে কৃষকক: শাওনৰ পথাৰত চিৰাল ফাঁট, এটুপিও পানী দিব পৰা নাই জলসিঞ্চনে
সৰুপথাৰত ভয়াৱহ খৰাং । পয়ালগা জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ বাবে মূৰে-কপালে হাত দিছে কৃষকে ।
Published : July 18, 2026 at 2:57 PM IST
যুগল মেধি
সৰুপথাৰ: শাওনৰ সেউজীয়া পথাৰখনে কৃষকক দিয়ে প্ৰশান্তি । বছৰটোৰ বাবে কৰে আশাৰ সঞ্চাৰ । শাওন সোমাল, কিন্তু আজিও সেউজীয়া নহ'ল খেতিপথাৰ । বিপৰীতে পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাঁট ।
এতিয়া কৃষকে ভুগিছে নিৰাশাত, চকুৰ সন্মুখত অনিশ্চিত ভৱিষ্যৎ দেখি খেতি পথাৰখনতে বহি পৰিছে মূৰে-কপালে হাত দি । কিয়নো সৰুপথাৰত এতিয়া দেখা দিছে ভয়াৱহ খৰাঙে । ইফালে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ পঁয়ালগা অৱস্থা ।
এতিয়া সৰুপথাৰত ৫০ হাজাৰতকৈ অধিক হেক্টৰ কৃষিভূমি খৰাঙৰ কবলত । বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি সৰুপথাৰত আছে ৩৬০০০ হেক্টৰ শালি ধানৰ কৃষিভূমি । ইয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৯৭৮ হেক্টৰ ভূমিতহে আছে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা । ইপিনে সৰুপথাৰ সমজিলাত মুঠ ৩৬ টা সৰু-বৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা থকাৰ বিপৰীতে পাম্প চলাবলৈ নাই এজনো অপাৰেটৰ । এই কথা উল্লেখ কৰে খোদ সৰুপথাৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "খৰাং হৈছে, তথাপিতো আমাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিমানখিনি পৰা গৈছে সিমানখিনি খেতিয়কক উপকৃত হোৱাকৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ আমাৰ ৩৬ খন আঁচনি এতিয়া চলি আছে আৰু সেই ৩৬ খনৰ পৰা প্ৰতিদিনেই খেতিয়কক আমি পানীৰ যোগান ধৰি আছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা ৯৭৮ হেক্টৰত হৈ আছে । বৰ্তমান কিমান অঞ্চলত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই সেইটো ক'বলৈ অলপ জটিল । তথাপিতো ৩৫৫৯ হেক্টৰ মাটিৰ বিপৰীতে এটাকৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ।"
ইফালে কৃষকে বাৰে বাৰে আবেদন কৰাৰ পিছতো এটুপিও পানী লাভ নকৰি উপায়ন্তৰ হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষোভ উজাৰিলে কৃষকে । এজন কৃষকে কয়,"এইটো বহুত দুখৰ কথা । এই বছৰৰ আগতেও হৈ গৈছে এনেকুৱা । তেতিয়াও চৰকাৰে একো পদক্ষেপ লোৱা নাই । খেতি হ'ব যে আশা নাই । যিটো জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আছে সেইটো অচল বুলিয়েই শুনিছোঁ । বৰ্তমান কঠীয়া জ্বলি আধা হৈ গৈছে । চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা লাগে ।"
উপায়বিহীন ৰাইজে এতিয়া আকাশলৈ চাই বৰষুণৰ বাবে ক্ষণ গণিছে সৰুপথাৰৰ কৃষকে । কেতিয়াকৈ তেওঁলোকে সপোনৰ পথাৰত সোণগুটিৰ সেউজীয়া কঠীয়া ৰোপণ কৰিব পাৰিব সেয় যেন অলীক সপোন ।
ইফালে জলসিঞ্চন বিভাগৰ পাম্প চলাইছে সহায়কে । তাতো আছে বহু অভিযোগ । পদোন্নতিকে আদি কৰি বিভিন্ন সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত তেওঁলোকো । ই টিভি ভাৰতৰ আগত সহায়কজনে কয়, "মই অপাৰেটৰ নহয়, সহায়কহে । কিন্তু আমাৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব আছে, পাম্প চলাবৰ কাৰণে । আমাক এতিয়া প্ৰমোচনেই দিব লাগিছিল । মোৰ চাকৰি শেষ হ'বৰে হ'ল । কিন্তু প্ৰমোচন নাই, গ্ৰেড-পে' কিবা কৰি দিছে । এনেকৈ চলি আছে ।"
এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এনে অৱস্থাত কৃষকৰ সাৰথি হৈ থিয় দিবনে জলসিঞ্চন বিভাগ ? নে খৰাঙৰ কবলত বছৰটোলৈ চনেই পৰি ৰ'ব কৃষকৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ?