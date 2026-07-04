বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত অসমৰ সাগৰ ভট্টৰায়

বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত অসমৰ সাগৰ ভট্টৰায়
ইয়াৰ পূৰ্বেও ২০২৪ আৰু ২০২৫ চনত ডঃ ভট্টৰায়ে বিশ্বৰ শীৰ্ষ ২% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
Published : July 4, 2026 at 9:18 AM IST
মঙলদৈ: দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত ছিপাঝাৰৰ টেকেলীয়াকুৰ গেৰেণ্ট গাঁৱৰ সন্তান ডঃ সাগৰ ভট্টৰায়ে পুনৰবাৰ বিশ্ব বিজ্ঞানৰ মঞ্চত অসমৰ নাম উজলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈ দৰঙৰ লগতে অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনে । ডঃ ভট্টৰায় সৌৰশক্তি আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অনবদ্য অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত পুনৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এডি চাইণ্টিফিক ইনডেক্স(AD Scientific Index) ৰ তথ্য অনুসৰি ডঃ সাগৰ ভট্টৰায় অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আগশাৰীৰ বিজ্ঞানীসকলৰ অন্যতম হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । তেওঁৰ এই সাফল্যই ছিপাঝাৰৰ কুৰুৱা খলৈহৈ অঞ্চলৰ লগতে দৰং জিলা তথা সমগ্ৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
ইতিমধ্যে সৌৰশক্তি গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ডঃ সাগৰ ভট্টৰায়ে অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ শীৰ্ষস্থানৰ বিজ্ঞানী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হৈছে । এই কথা পুনৰবাৰ দোহৰাৰ প্ৰয়োজন যে ইয়াৰ পূৰ্বেও ২০২৪ আৰু ২০২৫ চনত ডঃ ভট্টৰায়ে বিশ্বৰ শীৰ্ষ ২% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ভট্টৰায়ৰ ধাৰাবাহিক সাফল্যই তেওঁক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক বিশেষ স্থান প্ৰদান কৰিছে । বৰ্তমানলৈকে তেওঁৰ গৱেষণা প্ৰবন্ধসমূহে ৪,০০০ তকৈ অধিক উদ্ধৃতি(Citations) লাভ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ এইচ-ইনডেক্স ৩৫ লৈ উন্নীত হৈছে ৷ যি এজন গৱেষকৰ প্ৰভাৱ আৰু গৱেষণাৰ মানদণ্ডৰ এক উল্লেখযোগ্য সূচক ।
আইআইটি গুৱাহাটীৰ বিজ্ঞানী আৰু উদ্ভাৱক ডঃ সাগৰ ভট্টৰায়ে সৌৰ শক্তিচালিত হাইস্পীড চাইকেল উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে বিশেষ খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে । ইয়াৰোপৰি অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পৰা অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক বাহন আৰু বেটাৰীচালিত তিনিচকীয়া বাহন উদ্ভাৱন কৰি তেওঁ পৰিষ্কাৰ শক্তি নিৰ্ভৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে । আনহাতে পৰিষ্কাৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ উদ্ভাৱনসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য যে, দৰং জিলাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও ছিপাঝাৰৰ টেকেলীয়াকুৰ গেৰেণ্ট গাঁৱৰ এখন সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা বিশ্বৰ গৱেষণা জগতলৈকে আগবাঢ়ি যোৱা ডঃ সাগৰ ভট্টৰায় আজিৰ প্ৰজন্মৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণাৰ নাম । তেওঁৰ অধ্যৱসায়, নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমে অনা সফলতাই কেৱল অসমকেই নহয়, সমগ্ৰ দেশকে গৌৰৱান্বিত কৰিছে । এই সফলতাক লৈ দৰঙৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তি বিশেষে ডঃ সাগৰ ভট্টৰায়ক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত জিলিকিল ডঃ মধুমিতা বৰুৱা