মানৱদৰদী চিকিৎসকক লুণ্ঠন চাইবাৰ অপৰাধীৰ, লুটি লৈ গ'ল ৪৯ লাখ টকা

ডিজিটেল এৰেষ্ট চক্ৰৰ জালত পৰিল দুখীয়াৰ বন্ধু ডাঃ সদাগৰ দেউৰী । তদন্তৰ দায়িত্ব চি আই ডিৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম শাখাক ৷

Dr Sadagar Deuri caught in the digital arrest trap, cybercriminals looted 49 lakhs rupees
মানৱদৰদী চিকিৎসকক লুণ্ঠন চাইবাৰ অপৰাধীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 27, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read
যোৰহাট: মানৱ দৰদী, দুখীয়াৰ বন্ধু খ্যাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক সদাগৰ দেউৰী সকলোৰে বাবে এটা চিনাকি নাম আৰু চিনাকি পৰিচয় । নিজৰ সৰলতা, উদাৰতা, সেৱা আৰু সহায়ৰ মনোভাৱৰ বাবে সৰ্বজনবিদিত আৰু সেয়েহে সকলোৰে প্রিয় ডাঃ সদাগৰ দেউৰী । কিন্তু এইগৰাকী মানৱদৰদী চিকিৎসক পৰিল ডিজিটেল এৰেষ্ট চক্ৰৰ জালত আৰু হেৰুৱালে জীৱনৰ সমস্ত জমাপুঁজি ।

কাৰণ এইগৰাকী মানৱদৰদী চিকিৎসকে যোৰহাট চিকিৎসালয়ত দিনে-ৰাতিয়ে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰাৰ বাহিৰে কোনো ব্যক্তিগত চেম্বাৰত বহাৰ নজিৰ নাই । কিন্তু হঠাৎ ১৯ নৱেম্বৰত অহা এটা ফোনকলে তেওঁৰ জীৱনলৈ মাতি আনিলে অমানিশা । কাৰণ ১৯ নৱেম্বৰত নিজকে আৰক্ষী আৰু অধিবক্তা বুলি চিনাকি দি এটা ভিডিঅ' কল আহে ডাঃ দেউৰীলৈ ।

মানৱদৰদী চিকিৎসকক লুণ্ঠন চাইবাৰ অপৰাধীৰ (ETV Bharat Assam)

ভিডিঅ' কলযোগে চিকিৎসকজনৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ ভিত্তিহীন আভিযোগ অনা হয় আৰু আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ লগতে মানহানি গোচৰ দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে । নিজৰ ভাৰ্বমূৰ্তি ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত ডাঃ দেউৰীয়ে উক্ত প্ৰৱঞ্চক চক্ৰটোক উপায়ন্তৰ হৈ ধন দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এনেদৰে প্ৰৱঞ্চক চক্ৰটোক প্ৰায় ৪৯ লাখ টকা দিয়ে সৰল মনৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে ।

Dr Sadagar Deuri caught in the digital arrest trap, cybercriminals looted 49 lakhs rupees
কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত চিকিৎসক সদাগৰ দেউৰী (ETV Bharat Assam)

জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকজনে প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোক বেংক ট্ৰেন্সফাৰযোগে সৰ্বমুঠ ৪৯ লাখ টকা আদায় দিয়ে । অৱশেষত এয়া এক গভীৰ প্ৰবঞ্চনা বুলি অনুধাৱন কৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হয় ডাঃ সদাগৰ দেউৰী আৰু এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকীয়ে তেওঁ বেংক ট্ৰেন্সফাৰ কৰা প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ বেংক একাউণ্ট, মোবাইল নম্বৰ ইত্যাদি আৰক্ষীক প্ৰদান কৰিছে ।

Dr Sadagar Deuri caught in the digital arrest trap, cybercriminals looted 49 lakhs rupees
ডাঃ সদাগৰ দেউৰীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)
Dr Sadagar Deuri caught in the digital arrest trap, cybercriminals looted 49 lakhs rupees
ডাঃ সদাগৰ দেউৰীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

নিজৰ উপাৰ্জনৰ অধিকাংশ ধনেই আৰ্তজনৰ বাবে ব্যয় কৰি অহা চিকিৎসক সদাগৰ দেউৰীয়ে সন্মুখীন হোৱা এই ভয়ংকৰ বিপদৰ কথাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে জনসাধাৰণৰ মাজত । সকলোৱে আৰক্ষীক যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰবঞ্চক চক্ৰই মানৱদৰদী চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰা সৰকাই নিয়া ধনসমূহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

Dr Sadagar Deuri caught in the digital arrest trap, cybercriminals looted 49 lakhs rupees
ডাঃ সদাগৰ দেউৰীয়ে চাইবাৰ অপৰাধীক ধন দিয়া ৰচিদ (ETV Bharat Assam)
Dr Sadagar Deuri caught in the digital arrest trap, cybercriminals looted 49 lakhs rupees
ডাঃ সদাগৰ দেউৰীয়ে চাইবাৰ অপৰাধীক ধন দিয়া ৰচিদ (ETV Bharat Assam)
Dr Sadagar Deuri caught in the digital arrest trap, cybercriminals looted 49 lakhs rupees
ডাঃ সদাগৰ দেউৰীয়ে চাইবাৰ অপৰাধীক ধন দিয়া ৰচিদ (ETV Bharat Assam)

এই ডিজিটেল এৰেষ্ট চক্ৰৰ প্ৰৱঞ্চনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া হৃষীকেশ হাজৰিকাই কয়, "এই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে । দেওবাৰে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবৰ বাবে ডিব্ৰুগড় পৰা CID ৰ ছাইবাৰ ক্ৰাইম শাখাৰ এটা দল যোৰহাটলৈ আহিব আৰু অনুসন্ধান তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব ।"

