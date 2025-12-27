মানৱদৰদী চিকিৎসকক লুণ্ঠন চাইবাৰ অপৰাধীৰ, লুটি লৈ গ'ল ৪৯ লাখ টকা
ডিজিটেল এৰেষ্ট চক্ৰৰ জালত পৰিল দুখীয়াৰ বন্ধু ডাঃ সদাগৰ দেউৰী । তদন্তৰ দায়িত্ব চি আই ডিৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম শাখাক ৷
Published : December 27, 2025 at 7:30 PM IST
যোৰহাট: মানৱ দৰদী, দুখীয়াৰ বন্ধু খ্যাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক সদাগৰ দেউৰী সকলোৰে বাবে এটা চিনাকি নাম আৰু চিনাকি পৰিচয় । নিজৰ সৰলতা, উদাৰতা, সেৱা আৰু সহায়ৰ মনোভাৱৰ বাবে সৰ্বজনবিদিত আৰু সেয়েহে সকলোৰে প্রিয় ডাঃ সদাগৰ দেউৰী । কিন্তু এইগৰাকী মানৱদৰদী চিকিৎসক পৰিল ডিজিটেল এৰেষ্ট চক্ৰৰ জালত আৰু হেৰুৱালে জীৱনৰ সমস্ত জমাপুঁজি ।
কাৰণ এইগৰাকী মানৱদৰদী চিকিৎসকে যোৰহাট চিকিৎসালয়ত দিনে-ৰাতিয়ে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰাৰ বাহিৰে কোনো ব্যক্তিগত চেম্বাৰত বহাৰ নজিৰ নাই । কিন্তু হঠাৎ ১৯ নৱেম্বৰত অহা এটা ফোনকলে তেওঁৰ জীৱনলৈ মাতি আনিলে অমানিশা । কাৰণ ১৯ নৱেম্বৰত নিজকে আৰক্ষী আৰু অধিবক্তা বুলি চিনাকি দি এটা ভিডিঅ' কল আহে ডাঃ দেউৰীলৈ ।
ভিডিঅ' কলযোগে চিকিৎসকজনৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ ভিত্তিহীন আভিযোগ অনা হয় আৰু আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ লগতে মানহানি গোচৰ দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে । নিজৰ ভাৰ্বমূৰ্তি ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত ডাঃ দেউৰীয়ে উক্ত প্ৰৱঞ্চক চক্ৰটোক উপায়ন্তৰ হৈ ধন দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এনেদৰে প্ৰৱঞ্চক চক্ৰটোক প্ৰায় ৪৯ লাখ টকা দিয়ে সৰল মনৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে ।
জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকজনে প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোক বেংক ট্ৰেন্সফাৰযোগে সৰ্বমুঠ ৪৯ লাখ টকা আদায় দিয়ে । অৱশেষত এয়া এক গভীৰ প্ৰবঞ্চনা বুলি অনুধাৱন কৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হয় ডাঃ সদাগৰ দেউৰী আৰু এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকীয়ে তেওঁ বেংক ট্ৰেন্সফাৰ কৰা প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ বেংক একাউণ্ট, মোবাইল নম্বৰ ইত্যাদি আৰক্ষীক প্ৰদান কৰিছে ।
নিজৰ উপাৰ্জনৰ অধিকাংশ ধনেই আৰ্তজনৰ বাবে ব্যয় কৰি অহা চিকিৎসক সদাগৰ দেউৰীয়ে সন্মুখীন হোৱা এই ভয়ংকৰ বিপদৰ কথাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে জনসাধাৰণৰ মাজত । সকলোৱে আৰক্ষীক যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰবঞ্চক চক্ৰই মানৱদৰদী চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰা সৰকাই নিয়া ধনসমূহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
এই ডিজিটেল এৰেষ্ট চক্ৰৰ প্ৰৱঞ্চনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া হৃষীকেশ হাজৰিকাই কয়, "এই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে । দেওবাৰে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবৰ বাবে ডিব্ৰুগড় পৰা CID ৰ ছাইবাৰ ক্ৰাইম শাখাৰ এটা দল যোৰহাটলৈ আহিব আৰু অনুসন্ধান তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব ।"