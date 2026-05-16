দুৰ্ঘটনাত আহত ডকাইত ৰাজিবুৰ, নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযানত লৈ যাওতেই লুটি খালে গাড়ী

দুৰ্ঘটনাত আহত ডকাইত ৰাজিবুৰ, নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযানত লৈ যাওতেই লুটি খালে গাড়ী
মোৰ পত্নীয়ে ন্যায় পাবই, এতিয়া ভগৱানে ন্যায় দিছে ৷ ক'লে ডাঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াই ৷
Published : May 16, 2026 at 12:00 PM IST
নগাঁও: সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপোৱা মৰিকলঙৰ চিকিৎসক পৰিয়ালত সংঘটিত ডকাইতিকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত লখিমপুৰৰ ৰাজিবুৰ ৰহমান গুৰুতভাৱে আহত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনাত । ৯ মে’ৰ নিশা অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নগাঁৱৰ মৰিকলং ডকাইতিকাণ্ডৰ তিনি অভিযুক্ত ৰাজিবুৰ ৰহমান, লম্বা আলী ওৰফে ৰেজ্জক আলী আৰু নুৰ হুছেইনক । দহ এপ্ৰিলত নগাঁও আৰক্ষীয়ে তিনিওকে আদালতত হাজিৰ কৰি এসপ্তাহৰ জিম্মাত লৈছিল ।
নগাঁও আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ তিনি ডকাইতক জেৰা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে অধিক তথ্যৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছিল অনুসন্ধান । শুকুৰবাৰে নিশা এই ডকাইতিকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত ৰাজিবুৰ ৰহমানক আৰক্ষীয়ে অধিক অনুসন্ধানৰ বাবে লৈ যোৱাৰ সময়তেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ডকাইতটো । নিশাই আহত ৰাজিবুৰক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে টেলিফোনযোগে ই টিভি ভাৰতক এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ।
নগাঁৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ লগতে পত্নী ৰূপৰেখা ভূঞা শইকীয়াক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি লুটপাত কৰিছিল ডকাইতৰ দলে । ডকাইতৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ ১০ মে’ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছিল চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ পত্নী ৰূপৰেখা ভূঞা শইকীয়াৰ ।
ডকাইতিকাণ্ডৰ শিহৰণকাৰী বিৱৰণ ডাঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ:
ডকাইতিৰ ঘটনাত পত্নীক হেৰুওৱা চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াই দিছে ডকাইতিৰ ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বিৱৰণ । ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াই ঘটনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়,“সেইদিনা নিশা আমি শুই থকা অৱস্থাত ছয়-সাতজনীয়া ডকাইতৰ দল এটা ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰথমে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল । হাতে হাতে দা লৈ ভাবুকি দি আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে, আলমিৰাৰ চাবি বিচৰাত লগে লগে চাবি দি দিছিলোঁ । ভয়ত ত্ৰস্তমান হৈয়ো মই যথেষ্ট যুদ্ধ কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ কয়,"মুখত সোপা মাৰি ধৰাত মই চিঞৰ-বাখৰো কৰিব নোৱৰা হৈছিলোঁ । ভাষাৰে বুজাব নোৱৰা এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ । ঘৰত বিপদ-আপদৰ বাবে ৰাখি থোৱা দুই লাখমান টকাও লৈ গৈছিল ডকাইতৰ দলটোৱে । সিহঁতে মোকো মাৰি পেলালেহেঁতেন । অৱশ্যে মোৰ আঠ বছৰীয়া সন্তানটিৰ কোনো ক্ষতি কৰা নাছিল ডকাইতৰ দলটোৱে ।"
দুৰ্ঘটনাত আহত ডকাইত, ডাঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া:
লোমহৰ্ষক ডকাইতিকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত ৰাজিবুৰ ৰহমানক লৈ শুকুৰবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় অন্যতম অভিযুক্ত লখিমপুৰৰ ৰাজিবুৰ ৰহমান ।
দুৰ্ঘটনাত ৰাজিবুৰ ৰহমান আহত হোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ডাঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াই কয়,"মোৰ পত্নীয়ে ন্যায় পাবই । এতিয়া ভগৱানে ন্যায় দিছে । আটাইকেইটাই চৰম শাস্তি পাব লাগে । ভগৱানৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে । নগাঁও আৰক্ষীয়েও ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান চলাই ডকাইতকেইটাক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে নগাঁও আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"
উল্লেখযোগ্য যে, ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই নগাঁও আৰক্ষীয়ে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত ২৯২/২০২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি প্ৰথমে নগাঁৱৰ ওমৰ আলী আৰু মিণ্টু আলীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্য লাভ কৰাত লখিমপুৰ জিলাৰ ৰাজিবুৰ ৰহমান, লম্বা আলী আৰু নুৰ হুছেইনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নগাঁও আৰক্ষী । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত নগাঁৱৰ সতীশ শ্বাহ আৰু হৰিশ শৰ্মাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।