পত্নীৰ হত্যাকাৰীক চৰম শাস্তিৰ দাবী চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ
এপষেক চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজি অজান দেশলৈ গুচি গ'ল ৰূপৰেখা শইকীয়া ।
Published : May 11, 2026 at 9:20 AM IST
নগাঁও: ডকাইতৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা নগাঁৱৰ চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ পত্নী ৰূপৰেখা শইকীয়াই অৱশেষত মৃত্য়ুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে । এপষেক চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজি অজান দেশলৈ গুচি যোৱা ৰূপৰেখা শইকীয়াৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ পাছতে সৃষ্টি হয় এক অবৰ্ণনীয় শোকাকুল পৰিৱেশৰ ।
চিকিৎসকগৰাকীৰ পত্নীৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ পাছত আৱেগিক হৈ ডাঃ ৰঞ্জিত শইকীয়া কয়, "মোৰ পত্নীক মাৰি পেলালে, এতিয়া মোৰ কণমানি সন্তানক কোনে চোৱাচিতা কৰিব ? এতিয়া মোৰ কি হ'ব ? " চিকিৎসক পত্নীৰ মৃতদেহ বাসগৃহত অনাৰ পাছতেই হত্যাকাৰীক চৰম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত একাংশ মহিলাই পথ অৱৰোধ কৰি পৰিবেশ উত্তাল কৰে ।
গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুক সাৱটি লোৱা ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত ৰূপৰেখা শইকীয়াৰ মৃতদেহ দেওবাৰে সন্ধিয়া ঘৰলৈ অনাৰ পাছত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসক শইকীয়াৰ বাসগৃহত । একে সময়তে স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ হত্যাকাৰীৰ শাস্তিৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । পত্নীৰ হত্যাকাৰীক চৰম শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰে ডাঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াই । তেওঁ পত্নীক হত্যা কৰাসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰি ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে ।
এই পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপো দাবী কৰে স্থানীয় লোকে । উল্লেখ্য় যে বিগত ২৪ এপ্ৰিলৰ পুৱতি নিশা ডকাইতৰ এটা দলে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ লগতে পত্নী ৰূপৰেখা শইকীয়াক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি ধন, সোণ লুট কৰি নিছিল । ইতিমধ্য়ে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ৬ টাকৈ কুখ্যাত ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ঘটনাৰ বহু তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁও আৰক্ষী ।
