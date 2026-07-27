ETV Bharat / state

নিজে প্ৰত্যক্ষ নকৰালৈকে বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হয় নে নহয় অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিব: পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী

‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহক, কাগজত নহয়, নিজে আহি চাওক- বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হয় নে নহয় ৷’’ কিয় এইদৰে ক’লে সত্ৰাধিকাৰ পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে ৷

Assam Flood 2026
যোৰহাটত এক আলোচনা চক্ৰৰ অনুষ্ঠানত পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিভিন্ন সময়ত অসমলৈ আহিছে, কিন্তু তেখেত এই মুহূৰ্তত অসমলৈ আহক । কাৰণ অসমৰ যিটো ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি সেয়া কাৰো লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি ।’’ দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাজুলী আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷

সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘আমি মাজুলীৰ মানুহে বানপানী সমস্যা সন্মুখীন হওঁ, আমি সজাগ হৈ থাকো, কেতিয়া বানপানী আহিব আমি গম পাওঁ আৰু কি কৰিব লাগে আমি জানো । ঢকুৱাখনা, ধেমাজি মানুহে সেয়া জানে । কাৰণ অনবৰতে এই স্থানসমূহত বানপানী হৈ থাকে । কিন্তু এই যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ জিলাত অভূতপূৰ্ব বানৰ সংহাৰী লীলা হ’ল, সেয়া কাৰো লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি ৷ সেইকাৰণে আমি কৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহক, মানুহৰ হাহাকাৰ এবাৰ শুনক ।’’

যোৰহাটত পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজেই অসমৰ বানপানী ভয়াৱহতা চাবলৈ আহিলে আমাৰ মানুহখিনিয়ে অলপ হ’লেও সাহস পাব ৷ কাৰণ ভাৰতৰ মূল হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ যদি মূল গৃহস্থজন অসমলৈ আহে, তেতিয়া মানুহে সকাহ পাব ৷ সেইকাৰণে আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছো, এই বানৰ এই ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজেই আহি এবাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰক ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানপানী সমস্যাটো প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখিলেহে অনুধাৱন কৰিব যে অসমৰ বান সমস্যা যে এক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ।আহিবলৈ যদি ইচ্ছা নকৰে আৰু তেখেতসকল যদি নাহে, তেন্তে বানপানী যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হয়, তেওঁলোকে কিদৰে উপলব্ধি কৰিব ! কাগজে-পত্ৰই কেৱল আৰু কাৰোবাৰ কথা শুনি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা এটা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে ৷’’

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে যোৰহাটৰ পুৰণা আৰ্ৱত ভৱন পথত থকা স্কাইলেণ্ড চেণ্ট্ৰেল হোটেলত এক আলোচনা চক্ৰৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই আলোচনা চক্ৰত মাজুলী আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ য’ত মূলত তেওঁ লণ্ডনত প্ৰত্যক্ষ কৰি অহা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আৰু মহাপুৰুষ গুৰুজনা আদৰ্শ, বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি বিদেশত তুলি ধৰা সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হয় ৷

লগতে পঢ়ক : পূৰ্বৰ সৌন্দৰ্যতা নাই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰত : সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যৰ বানত ৬৮জন লোকৰ মৃত্যু, ক্ষতিগ্ৰস্ত ৫.২৪ লাখ

লগতে পঢ়ক : ‘অসমীয়া মানুহ মৰি শেষ হৈ গ’লেও বচাবলৈ কোনো নাহে !’ -আক্ষেপেৰে ক’লে ড৹ ৰুবুল মাউতে

লগতে পঢ়ক : বন্যাৰ্তৰ কাষলৈ যাবলৈ সাজু কলাগুৰু থিয়েটাৰ পৰিয়াল

TAGGED:

বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা
ড৹ পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী
অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি
ই টিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.