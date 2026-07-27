ETV Bharat / state

মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চিকিৎসকক নিলম্বন

যোৱা ২০ জুনত ডাঃ মনোজ কুমাৰ সিনহা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল যদিও আদালতৰ পৰা জামিন লাভ কৰিছিল ।

Dr. Manoj Kumar Sinha, a professor at Nagaon Medical College uspended after being caught taking a bribe in the name of PM examination.
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অধ্যাপকক নিলম্বন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ স্বাস্থ্য বিভাগটোকে কলংকিত কৰা নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়ৰ চিকিৎসক ডাঃ মনোজ কুমাৰ সিনহাৰ নিলম্বনৰ প্ৰতিবেদন অৱশেষত ৰাজহুৱা হৈছে । যোৱা ২০ জুনত নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ মনোজ কুমাৰ সিনহা জেল হাজোতলৈ যাবলগীয়া হৈছিল ।

অৱেশ্য়ে এসপ্তাহ পিছতেই আদালতৰ পৰা জামিন লাভ কৰি মনোজ কুমাৰ সিনহাই নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পুনৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালনৰ চেষ্টা কৰি আহিছিল; কিন্তু অৱশেষত ই টিভি ভাৰতৰ হাতত আহি পৰিছে চিকিৎসক মনোজ কুমাৰ সিনহাৰ নিলম্বনৰ প্ৰতিবেদন ।

Dr. Manoj Kumar Sinha, a professor at Nagaon Medical College uspended after being caught taking a bribe in the name of PM examination.
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অধ্যাপকক নিলম্বন (ETV Bharat Assam)

নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ ফৰেনছিক মেডিচিন আৰু টক্সিক'লজী বিভাগৰ অধ্যাপক ডাঃ মনোজ কুমাৰ সিনহাক সাময়িকভাৱে নিলম্বন কৰিছে অসম চৰকাৰৰ চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিভাগে । জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি, নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ-সহ-মুখ্য অধীক্ষকৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা প্ৰতিবেদন আৰু চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত বিভাগে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ডাঃ সিনহাই ২০ জুনত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল । তাৰ পাছতেই নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা আৰু নগাঁৱৰ জেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চিকিৎসক সিনহাক । যোৱা ২৫ জুনত আদালতে তেওঁক জামিন মঞ্জুৰ কৰে । জামিন লাভ কৰিয়েই পুনৰ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল ডাঃ সিনহাই ।

চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে, ডাঃ সিনহাৰ বিৰুদ্ধে বিধান অনুসৰি বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । সেইবাবেই তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে তেওঁক ২০ জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সাময়িকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে । নিলম্বনকালীন সময়ছোৱাত তেওঁ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি জীৱিকা ভাট্টা লাভ কৰিব; কিন্তু এই সময়ছোৱাত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসা সেৱা, বেচৰকাৰী চাকৰি, ব্যৱসায়, পেছাগত বা আন কোনো ধৰণৰ কৰ্মত জড়িত থাকিব নোৱাৰিব ।

তদুপৰি চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে, নিলম্বনকালীন সময়ত ডাঃ সিনহাই অধ্যক্ষ-সহ-মুখ্য অধীক্ষকৰ লিখিত অনুমতি অবিহনে নগাঁও এৰি যাব নোৱাৰিব । চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিভাগৰ সচিব প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ ই-স্বাক্ষৰিত এই অধিসূচনাৰ জৰিয়তে নিলম্বনৰ আদেশ জাৰি কৰিছে । লগতে অধ্যক্ষ-সহমুখ্য অধীক্ষকক নিলম্বনৰ সকলো চৰ্ত কঠোৰভাৱে পালন হোৱাটো নিশ্চিত কৰাৰ লগতে জীৱিকা ভাট্টা মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে সেইবোৰৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:যোৰহাটত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ

সন্ধান ওলাল নাগালেণ্ড সীমান্তত নিৰুদ্দেশ হোৱা বনকৰ্মীৰ দলৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা
নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়
NMC PROFESOR MANOJ SINGHA SUSPENDED
NAGAON MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.