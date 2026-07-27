মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চিকিৎসকক নিলম্বন
যোৱা ২০ জুনত ডাঃ মনোজ কুমাৰ সিনহা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল যদিও আদালতৰ পৰা জামিন লাভ কৰিছিল ।
Published : July 27, 2026 at 2:28 PM IST
নগাঁও: মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ স্বাস্থ্য বিভাগটোকে কলংকিত কৰা নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়ৰ চিকিৎসক ডাঃ মনোজ কুমাৰ সিনহাৰ নিলম্বনৰ প্ৰতিবেদন অৱশেষত ৰাজহুৱা হৈছে । যোৱা ২০ জুনত নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ মনোজ কুমাৰ সিনহা জেল হাজোতলৈ যাবলগীয়া হৈছিল ।
অৱেশ্য়ে এসপ্তাহ পিছতেই আদালতৰ পৰা জামিন লাভ কৰি মনোজ কুমাৰ সিনহাই নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পুনৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালনৰ চেষ্টা কৰি আহিছিল; কিন্তু অৱশেষত ই টিভি ভাৰতৰ হাতত আহি পৰিছে চিকিৎসক মনোজ কুমাৰ সিনহাৰ নিলম্বনৰ প্ৰতিবেদন ।
নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ ফৰেনছিক মেডিচিন আৰু টক্সিক'লজী বিভাগৰ অধ্যাপক ডাঃ মনোজ কুমাৰ সিনহাক সাময়িকভাৱে নিলম্বন কৰিছে অসম চৰকাৰৰ চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিভাগে । জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি, নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ-সহ-মুখ্য অধীক্ষকৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা প্ৰতিবেদন আৰু চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত বিভাগে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ডাঃ সিনহাই ২০ জুনত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল । তাৰ পাছতেই নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা আৰু নগাঁৱৰ জেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চিকিৎসক সিনহাক । যোৱা ২৫ জুনত আদালতে তেওঁক জামিন মঞ্জুৰ কৰে । জামিন লাভ কৰিয়েই পুনৰ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল ডাঃ সিনহাই ।
চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে, ডাঃ সিনহাৰ বিৰুদ্ধে বিধান অনুসৰি বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । সেইবাবেই তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে তেওঁক ২০ জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সাময়িকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে । নিলম্বনকালীন সময়ছোৱাত তেওঁ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি জীৱিকা ভাট্টা লাভ কৰিব; কিন্তু এই সময়ছোৱাত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসা সেৱা, বেচৰকাৰী চাকৰি, ব্যৱসায়, পেছাগত বা আন কোনো ধৰণৰ কৰ্মত জড়িত থাকিব নোৱাৰিব ।
তদুপৰি চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে, নিলম্বনকালীন সময়ত ডাঃ সিনহাই অধ্যক্ষ-সহ-মুখ্য অধীক্ষকৰ লিখিত অনুমতি অবিহনে নগাঁও এৰি যাব নোৱাৰিব । চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিভাগৰ সচিব প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ ই-স্বাক্ষৰিত এই অধিসূচনাৰ জৰিয়তে নিলম্বনৰ আদেশ জাৰি কৰিছে । লগতে অধ্যক্ষ-সহমুখ্য অধীক্ষকক নিলম্বনৰ সকলো চৰ্ত কঠোৰভাৱে পালন হোৱাটো নিশ্চিত কৰাৰ লগতে জীৱিকা ভাট্টা মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে সেইবোৰৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:যোৰহাটত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ