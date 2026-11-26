ডংকাম'কামৰ হেমতুনত বিচাৰ হ’ব ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ
অহা ২৮ তাৰিখে ডাঃ হাব্বে টেৰণ আৰু মহিলাগৰাকীক ডংকাম'কামৰ হেমতুনত কাৰ্বি পৰম্পৰাৰ ব্যৱস্থা(Karbi Customary Law) অনুসৰি বিচাৰ কৰাৰ বাবে উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷
Published : November 26, 2026 at 9:15 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগে জোঁকাৰিছে কাৰ্বি পাহাৰৰ তথা অসমৰ ৰাজনীতি ৷ এগৰাকী মহিলাই ডাঃ টেৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ তাৰ পাছতেই এতিয়া এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত নীতি অনুসৰি বিচাৰ কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ইতিমধ্যে অহা ২৮ তাৰিখে ডাঃ হাব্বে টেৰণ আৰু মহিলাগৰাকীক ডংকাম'কামৰ হেমতুনত কাৰ্বি পৰম্পৰাৰ ব্যৱস্থা(Karbi Customary Law) অনুসৰি বিচাৰ কৰাৰ বাবে উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷
মহিলাগৰাকীয়ে ২০২৫ চনতে ডাঃ টেৰণৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছিল হেমতুনত । তেতিয়া দুয়োগৰাকীকে গুৱাহাটীত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে ডাঃ টেৰণৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু তেওঁলোক দুয়োৰে মিলনৰ চিন স্বৰূপে এটি পুত্ৰ জন্ম পাইছিল । কিন্তু টেৰণে পাছত অন্য এগৰাকী মহিলাক বিয়া কৰায় ।
অৱশ্যে মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগক নস্যাৎ কৰিছিল ডাঃ হাব্বে টেৰণে ৷ এতিয়া এই বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা পুনৰ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে ৷ সেয়ে পুনৰ হেমতুনত বিচাৰৰ মুখামুখি হ’ব দুয়োগৰাকী ৷
এই অভিযোগক লৈ কংগ্ৰেছ দল সৰৱ হৈ পৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছিল যে, এই বিষয়ে কাৰ্বিসকলৰ হেমতুনত পৰম্পৰাগত প্ৰক্ৰিয়াৰে বিচাৰ হ’ব, তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত নকৰে ৷ ৰাজ্যিক মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে অভিযোগৰ সত্যতা নিৰূপণৰ বাবে ডিএনএ পৰীক্ষাৰ দাবী তুলিছিল ৷
কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক কৌশলী মন্তব্য কৰি এই বিষয়টো কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই হোৱাৰ পোষকতা কৰে ৷ এতিয়া অহা ২৮ নৱেম্বৰত ডংকাম'কামৰ হেমতুনত এই বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: এই বিষয়বোৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য নাথাকে : হাব্বে টেৰণ প্ৰসংগই তল-ওপৰ কৰিছে ৰাজনীতি