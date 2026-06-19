বিশ্বত জিলিকিছে অসম সন্তান: শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত তেজপুৰৰ ড° গৌতম দাস
ড° গৌতম দাস তেজপুৰ কলিবাৰীৰ বাসিন্দা সৰুকণ দাস আৰু ডিম্বেশ্বৰী দাসৰ পুত্ৰ । তেওঁৰ এই সাফল্যই যুৱ-প্ৰজন্মক বিজ্ঞান আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে ।
Published : June 19, 2026 at 2:13 PM IST
তেজপুৰ : শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ কলিবাৰীৰ সুযোগ্য সন্তান তথা বৰ্তমান দক্ষিণ কোৰিয়াত মুখ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়া (Chief Scientific Officer) হিচাপে কৰ্মৰত ড° গৌতম দাসে বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰি অসম তথা শোণিতপুৰ জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
গৱেষণা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰকাশন আৰু প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁ “Global Scientist Index 2025”-ত অন্তৰ্ভুক্ত বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ড° দাসে ২০০৭ চনত পলিমাৰ বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত ২০১৪ চনত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পলিমাৰ বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ পৰা পিএইচডি ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰে । ইয়াৰ পিছত গৱেষণামূলক কৰ্মজীৱনৰ বাবে দক্ষিণ কোৰিয়ালৈ গমন কৰি বিভিন্ন আগশাৰীৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত হৈ থাকে ।
ঔদ্যোগিক গৱেষণা আৰু বিকাশ (R&D) খণ্ডৰ এজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিচাপে ড° দাসে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গৱেষণাক বাস্তৱ জীৱনৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান দিব পৰা ব্যৱহাৰিক প্ৰযুক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
তেওঁৰ গৱেষণা ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত উন্নত পলিমাৰ, শক্তি সামগ্ৰী, স্মাৰ্ট মেটেৰিয়েল, বহনক্ষম প্ৰযুক্তি, জৈৱ-সামগ্ৰী (Biomaterials), বহনক্ষম ৰসায়ন বিজ্ঞান, উন্নত আৱৰণ (Advanced Coatings), কাৰ্যক্ষম সামগ্ৰী, শক্তি প্ৰযুক্তি, আঠাজাতীয় পদাৰ্থ (Adhesives), পৰিৱেশ-অনুকূল সূত্ৰকৰণ (Formulations) আৰু উচ্চ কাৰ্যক্ষমতাসম্পন্ন সামগ্ৰী প্ৰণালী বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য ।
ড° দাসে এতিয়ালৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন জাৰ্নেল আৰু সন্মিলনত ৫০টাতকৈও অধিক গৱেষণামূলক প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছে, যিয়ে তেওঁক বিশ্বৰ বৈজ্ঞানিক সমাজত এক সুপ্ৰতিষ্ঠিত গৱেষক হিচাপে পৰিচয় দিছে ।
উল্লেখ্য যে ড° গৌতম দাস তেজপুৰ কলিবাৰীৰ বাসিন্দা সৰুকণ দাস আৰু ডিম্বেশ্বৰী দাসৰ পুত্ৰ । তেওঁৰ এই সাফল্যই তেজপুৰ তথা অসমৰ যুৱ-প্ৰজন্মক বিজ্ঞান আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ নতুন অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে ।