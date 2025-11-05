ETV Bharat / state

লতাশিলত ৫ সহস্ৰাধিকে গালে 'মানুহে মানুহৰ বাবে...'

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উদ্যোগত লতাশিল খেলপথাৰত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন । সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আছুৱে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

Dr Bhupen Hazarika's death anniversary
সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আছুৱে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)
Published : November 5, 2025 at 4:42 PM IST

গুৱাহাটী: ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে অসম চৰকাৰ উদ্যোগত আজি ৰাজ্যজুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । প্ৰতিখন জিলাতে সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী ব্যতিক্ৰমী ধৰণে উদযাপন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টি 'মানুহে মানুহৰ বাবে…' শীৰ্ষক গীতটি জিলাই জিলাই পৰিৱেশন কৰা হৈছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ লতাশিল খেলপথাৰতো সংগীত শিল্পী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ৰাইজ একত্ৰিত হৈ 'মানুহে মানুহৰ বাবে' শীর্ষক গীতটি পৰিৱেশন কৰি সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বিমল বড়া, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হৈছে । সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজিক সমগ্ৰ বিশ্বক জনোৱাৰ বাবে এই প্ৰয়াস কৰা হৈছে । এইবেলি ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰতিখন জিলাতে শিল্পী সমাজ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মিলি 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটি পৰিৱেশন কৰিছে । সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিটো গীত, চিন্তাই মানুহক উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিব পৰাকৈ সমল আছে । নৱপ্ৰজন্মই গৱেষণা, আলোচনা, প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰৰ বাবে আহক আৰু চিৰস্মৰণীয় অসমীয়া সন্তানজনৰ বিষয়ে যাতে বিশ্ববাসীয়ে জানে ।"

গুৱাহাটীত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন (ETV Bharat)

দীঘলীপুখুৰীস্থিত সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আছুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

ইফালে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো অসমৰ গৌৰৱ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই । দীঘলীপুখুৰী পাৰত থকা সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আছুৰ নেতৃত্বই ।

শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "মৃত্যুবাৰ্ষিকীত ভূপেন দালৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ । প্ৰতিবছৰে একে দাবী কৰি আহিছোঁ । ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজি কেতিয়া পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ? ভূপেন দাৰ নামত গুৱাহাটী, তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত কেতিয়া গৱেষণাৰ বাবে এখন আসন স্থাপন হ'ব ? ভূপেন দাৰ নামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান কেতিয়া নিৰ্মাণ হ'ব ? গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনৰ নাম ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত কেতিয়া নামাকৰণ হ'ব আৰু সমাধিক্ষেত্ৰ কেতিয়া আহল বহলকৈ নিৰ্মাণ হ'ব ? এতিয়া ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে নোৱৰাৰ কোনো কথা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "চৰকাৰে এইবাৰ 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটি পৰিৱেশনৰ বাবে উদ্যোগ লৈছে, ভাল কথা । কিন্তু স্থায়ী কামখিনি কৰিব লাগে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভূপেন দাৰ সৃষ্টি-চিন্তন-কৰ্ষণ আৰু মন্থনৰ বাবে গাঁৱে ভূঞে অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ।"

Dr Bhupen Hazarika's death anniversary
লতাশিলত ৫ সহস্ৰাধিক লোকে গালে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীত (ETV Bharat)

অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "ভূপেন দাৰ গীতবোৰ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শুনিলে অসমৰ ইতিহাস সুকীয়াকৈ পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে । ভূপেন দাৰ অসম মুলুকত যে জন্ম হৈছিল তাক লৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ । ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজি বিশ্বৰ দৰবাৰত চিৰকাললৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । ভূপেন দাৰ শতবৰ্ষতে ৰূপৰেখা অংকন কৰিব লাগে যাতে ভূপেন দাৰ সৃষ্টি আদি অনাদি কাললৈ ভাৰত তথা বিশ্বৰ বুকুত জিলিকাই ৰাখিব পাৰো ।"

দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ অনুষ্ঠানৰ পাছত আছু নেতৃত্বই সমাধিক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা দীঘলীপুখুৰীস্থিত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সমীপত আৰু সমগ্ৰ দীঘলীপুখুৰীপাৰত ১০,০০০ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে সুধাকণ্ঠৰ গীতসমূহ ছেক্স'ফোনত সুৰ তুলি শ্ৰদ্ধা জনাব বিশিষ্ট শিল্পী কৈলাশ ৰাভা আৰু সংগীবৃন্দই ।

