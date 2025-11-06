ETV Bharat / state

ড৹ অনিল শইকীয়াক ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান

গোলাঘাটত ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান । লোক-সংস্কৃতিৰ সাধক ড৹ অনিল শইকীয়ালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বৰ্ষৰ ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা ।

D. Anil Saikia awarded the 'Bhupen Hazarika Sanhati Award' in Golaghat
ড৹ অনিল শইকীয়াক ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2025 at 5:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠ, ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক । বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান । সমান্তৰালভাৱে গোলাঘাটতো গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু ড৹ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি গোলাঘাটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় স্মৃতি দিৱস ।

এই স্মৃতি দিৱস অনুষ্ঠানতে প্ৰতিবছৰে অসমৰ লোক-সংস্কৃতিলৈ বৰঙণি আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিক ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । এইবাৰ ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান কৰা হয় লোক-সংস্কৃতিৰ সাধক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড৹ অনিল শইকীয়াক ।

ড৹ অনিল শইকীয়াক ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ ড৹ অনিল শইকীয়াই এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি অত্যন্ত আনন্দিত বুলি নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰে । সাংবাদিকৰ আগত ড৹ শইকীয়াই কয়, "ছাত্ৰ সন্থাই মোক ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান কৰিছে মোৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা । এই বৰ্ষটো ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী হিচাপে সমগ্ৰ অসমতে পালন কৰিছে আৰু এই বছৰটো আমাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক । আমাৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে । তাৰ লগতে অসমৰ স্বাভিমান ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত পুৰ্বৰ দৰে ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান কৰিছে । তাৰ বাবে মই সুখী হৈছোঁ ইয়াৰ পৰা মই আৰু শক্তি লাভ কৰিছোঁ ।"

ড৹ অনিল শইকীয়াৰ বিষয়ে:

ড৹ অনিল শইকীয়া অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ । তেখেতৰ জন্ম হৈছিল যোৰহাট জিলাৰ বাহনা ৰংদৈ গাঁৱত । পিতৃৰ নাম স্বৰ্গীয় চাদিৰাম শইকীয়া আৰু মাতৃ খৰ্গেশ্বৰী লীলাৱতী শইকীয়া ।

D. Anil Saikia awarded the 'Bhupen Hazarika Sanhati Award' in Golaghat
শৰাই জাপিৰে সম্বৰ্ধনা ড৹ অনিল শইকীয়াক (ETV Bharat Assam)

শিক্ষা জীৱন:

হলৌচুক গাঁও ২৬ নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰা অনিল শইকীয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমে ৰংদৈ দ গাঁও ১০৮ নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ভুঞাচুক গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, বাহনা হাইস্কুল, যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত একাদশ শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰে তাৰ পাছত ১৯৭৬ চনত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বি এচ চি, ১৯৭৭ চনত বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বি এ, ১৯৭৯ চনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিষয়ত এম এ আৰু ১৯৮৯ চনত জনসংখ্যা বিষয়ত পিএইচডি ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।

সাংস্কৃতিক শিক্ষা:

যোৰহাট জ্যোতি সংগীত বিদ্যালয়ৰ পৰা কণ্ঠ সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে শইকীয়াই । যোৰহাটৰ সন্ধান বৰুৱাৰ ঘৰত পিয়ান' আৰু পাশ্চাত্য সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । তাৰ পাছত তেওঁৰ ওপজা গাঁৱত লোকাই বায়ন আৰু বুদু বায়নৰ ওচৰত লোকবাদ্য আৰু ভাওনাৰ গীত মাতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । ৰংদৈ পহুচোৱা গাঁৱৰ ভেদুৰী দাসৰ পৰা লোক সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে পিতৃ মাতৃৰ পৰা নাম-প্ৰসংগ আৰু থলুৱা গীত-মাতৰ শিক্ষা লাভ কৰে শইকীয়াই ।

D. Anil Saikia awarded the 'Bhupen Hazarika Sanhati Award' in Golaghat
ড৹ অনিল শইকীয়াক বঁটা প্ৰদানৰ মুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)

কৰ্মজীৱন:

ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ত ১৯৭৯ পৰা ১৯৮০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে অধ্যাপনা আৰম্ভ কৰি কৰ্মজীৱন পাতনি মেলা শইকীয়াই পাছলৈ টংলা মহাবিদ্যালয়ত ১৯৮০ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ১৯৮০ চনৰ জুন মাহলৈকে অধ্যাপনা কৰে । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ১৯৮০ চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা ১৯৮২ চনলৈকে গৱেষণা, মৰাণ মহাবিদ্যালয়ত ১৯৮২ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ২০০৪ নৱেম্বৰ মাহ অধ্যপনা আৰু একে মাহৰ পৰা ২০১৫ চনৰ জুলাই মাহলৈকে স্থায়ী অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পালন কৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে গুৱাহাটী অমিয় কুমাৰ দাস সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত অধ্যাপক হিচাপে থাকি অসমৰ ১৯৫১ পৰা ১৯৯১ চনলৈকে প্ৰৱজনৰ ওপৰত গৱেষণা আৰু গ্ৰন্থ প্ৰনয়ন কৰে । ছিকিমৰ গেংটকত অৱস্থিত নেশ্যনেল স্কুল অৱ ড্ৰামা ২০১৫ চনৰ চেপ্তেম্বৰৰ পৰা ১৫ অক্টোবৰলৈকে আমন্ত্ৰিত অধ্যাপক হিচাপে 'নাটকত সংগীত' বিষয়ত পাঠদান কৰে ।

ড৹ শইকীয়াৰ সৃষ্টিৰাজী:

  1. বনৰীয়া ফুল, তিনিটা খণ্ড
  2. অভিসাৰ ( কাব্য উপন্যাস)
  3. বিজুলী শক্তিৰ কাহিনী (শিশু সাহিত্য)
  4. সংগীত আৰু নাটকত সংগীত
  5. মাটিৰ মানুহৰ মনৰ মানুহ হেম বুঢ়াগোহাঞি (সম্পাদিত)
  6. ঈশ্বৰৰ সন্ধানত হামিদ গ্ৰেবিয়েল (নাটকৰ সংকলন)
  7. শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠী (সম্পাদিত)
  8. অৰ্থনীতি তত্ত্ব (যুটীয়া ভাৱে)
  9. পৰিবেশ অধ্যয়ন (যুটীয়া ভাৱে)

ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে আৰু কেইবাখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে ।

আনহাতে তেখেতে লিখা পুৰ্ণাংগ নাটক, শিশু নাটক, চেমনীয়া নাটক, চুটি নাটক, চ'ৰাঘৰৰ নিবিড় নাটক অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত মঞ্চস্থ হৈছে । এনে এজন সংস্কৃতিৰ পূজাৰীক ছাত্ৰ সন্থাই ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱস। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱা পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ, ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

D. Anil Saikia awarded the 'Bhupen Hazarika Sanhati Award' in Golaghat
ড৹ অনিল শইকীয়া সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদানৰ মুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)

উক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মুকলি কৰে ফৰকাটিং মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ ড৹ তৰালী গগৈয়ে । ইয়াৰ পাছত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা উক্ত প্ৰতিযোগিতাত উদ্বোধন কৰে গোলাঘাট সন্মিলিত মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ সভাপতি পূৰ্ণ ৰাজখোৱাই ।

তাৰ পাছত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । গোলাঘাট ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি ড৹ পুতুল চন্দ্ৰ শইকীয়া সম্পাদক দিগন্ত কুমাৰ ভুঞা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপ সভাপতি অভিৱৰ্তন গোস্বামীকে আদি কৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনক সজীৱ কৰি ৰখা লোক সংস্কৃতিৰ সাধক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড৹ আনিল শইকীয়ালৈ এই বছৰৰ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট বোলছবি পৰিচালক দিনেশ গগৈয়ে ।

আনহাতে এই সম্পৰ্কে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি অভিৱৰ্তন গোস্বামীয়ে কয়,"গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু ড৹ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি গোলাঘাটৰ উদ্যোগত প্ৰতিবছৰে আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে স্মৃতি দিৱস আয়োজন কৰোঁ । এই স্মৃতি দিৱসত আজি আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ।"

গোস্বামীয়ে লগতে কয়,"তাৰ লগতে অসমৰ লোক-সংস্কৃতিলৈ বৰঙনি আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিক ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান কৰোঁ । এই বছৰ আমি এই সংহতি বঁটা অসমৰ লোক সংস্কৃতিলৈ অনৱদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা ড৹ অনিল শইকীয়াক । আমি আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজী আৰু আগবঢ়োৱা নিবলৈ সক্ষম হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: শ্যামকানুৰ ভাতৃ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কিয় ত্যাগ কৰিলে ৰাজ্যিক মুখ্য তথ্য আয়ুক্তৰ পদ ?

আগন্তুক ডেৰমাহত দুবাৰকৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী: আহি আছে গৃহ মন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, বিত্ত মন্ত্ৰীও

TAGGED:

BHUPEN HAZARIKA SANHATI AWARD
GOLAGHAT
DR BHUPEN HAZARIKA
ইটিভি ভাৰত অসম
DR ANIL SAIKIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.