ETV Bharat / state

ছাকু বাই : ধাই মাতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি মাতৃস্নেহৰ বিৰল নিদৰ্শন ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ

কেঁচুৱাতে মাতৃহাৰা হোৱা ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল ছাকু বাইৰ তত্ত্বাৱধানত । এইগৰাকী মাতৃৰ মাতৃস্নেহৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ তেওঁ দাঙি ধৰে বিৰল নিদৰ্শন ।

Chaku Bai statue Mangaldoi
ধাই মাতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি মাতৃস্নেহৰ বিৰল নিদৰ্শন ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 7:35 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ সম্পৰ্কক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ, গভীৰ আৰু নিস্বাৰ্থ সম্পৰ্কসমূহৰ ভিতৰত এটা বুলি গণ্য কৰা হয় । কিয়নো মাতৃৰ গৰ্ভত থিতাপি লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তুলি-তালি ডাঙৰ দীঘল কৰালৈকে এগৰাকী মাতৃৰ ভূমিকা অপৰিসীম ।

মাতৃস্নেহৰ পৰশত এটি সন্তানে থুনুক-থানাক খোজটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ শক্তি আৰু প্ৰেৰণা লাভ কৰে । বিশেষকৈ কেঁচুৱা, শিশু আৰু কৈশোৰ অৱস্থাত এগৰাকী মাতৃয়ে পালন কৰা দায়িত্ব সন্তানৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আনহাতে, জৈৱিক নীতি অনুসৰিয়ে এজন পুত্ৰ এগৰাকী মাতৃৰ অধিক সান্নিধ্যলৈ আহে ।

ধাই মাতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি মাতৃস্নেহৰ বিৰল নিদৰ্শন ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ (ETV Bharat Assam)

কিন্তু জন্মদাতৃ মাতৃ নহ'লেও বহু তোলনীয়া মাতৃ আছে, যিয়ে সন্তানক অগাধ মৰম, ভালপোৱা আৰু দায়িত্ববোধেৰে তুলি-তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে । তেনে এগৰাকী মাতৃ হৈছে যশোদা, যাৰ তত্ত্বাৱধানতে শ্ৰীকৃষ্ণই শৈশৱ, কৈশোৰ আৰু যৌৱন অতিবাহিত কৰিছিল ।

জন্মদাত্রী নহ'লেও যশোদাৰ বাৎসল্য প্রেম আৰু শ্রীকৃষ্ণৰ প্রতি তেওঁৰ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ সনাতন ধর্মত চিৰন্তন মাতৃমূর্তিৰ প্রতীক হিচাপে সমাদৃত । তেনে এগৰাকী মাতৃ আৰু তেওঁৰ পালিত পুত্ৰৰ কাহিনীৰে আজিৰ এই প্ৰতিবেদন ।

Chaku Bai statue Mangaldoi
ছাকু বাইৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

তোলনীয়া মাতৃৰ স্মৃতিত বিশেষ পদক্ষেপ

যিসময়ত এগৰাকী মাতৃ বা পিতৃক নিজ সন্তানে নানান অত্যাচাৰ কৰি পদপথত অথবা বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ যায়, সেই সময়তে মঙলদৈৰ সন্তান, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, মানৱদৰদী চিকিৎসক ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱে দাঙি ধৰিছে মাতৃ প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন ।

Chaku Bai statue Mangaldoi
ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ (ETV Bharat Assam)

কেঁচুৱাতে মাতৃহাৰা হোৱা ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ এগৰাকী ধাই মাতৃৰ তত্ত্বাৱধানত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল। তেওঁ হৈছে ছাকু বাই । এইগৰাকী মমতাময়ী মাতৃৰ মাতৃস্নেহৰ ঋণ পূৰণ কৰিবলৈ ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱে কৰে এক বিৰল তথা সমাজৰ বাবে আদৰ্শনীয় কাম কৰিলে ।

মঙলবাৰে তেওঁ দেখুৱালে মাতৃৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধৰ অন্য এক নিদৰ্শন । ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱক লালন-পালন কৰা ধাই মাতৃ ছাকু বাইৰ এক প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি তেওঁৰ ৰুণমল বাগিচাত স্থাপন কৰি ৰাজহুৱাভাৱে উন্মোচন কৰে । নিজৰ জন্মদিনত এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ হিচাপে নিজৰ ধাই মাতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱে সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰে এক বাৰ্তা ।

ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ আৰু দৰঙৰ কোচ ৰাজবংশ

দৰঙৰ কোচ ৰাজবংশৰ আৰম্ভ কোচ ৰজা বিশ্বসিংহৰ পৰা আৰম্ভ হয় । ৰজা বিশ্বসিংহৰ পুত্ৰ নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ চিলাৰায়ৰ বংশৰ ৰঘুদেৱে কোচ হাজো শাসন কৰে । ৰঘুদেৱৰ পুত্ৰ পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ ভাতৃ বলিনাৰায়ণক পিছত ধৰ্মনাৰায়ণ নাম দি আহোম ৰজা প্ৰতাপ সিংহই দৰঙৰ ৰজা পাতে । তেওঁৰ পিছত সুন্দৰ নাৰায়ণ, মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ, চন্দ্ৰ নাৰায়ণ, সূৰ্য নাৰায়ণ আদি ৰজাই দৰং শাসন কৰে ।

Chaku Bai statue Mangaldoi
অনুষ্ঠানত উপস্থিত একাংশ অভ্যাগত (ETV Bharat Assam)

১৮২৬ চনত ব্ৰিটিছ শাসন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ৰাজনৈতিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় । তথাপি দৰঙৰ কোচ ৰাজবংশৰ বংশধৰসকলে বৰ্তমানলৈকে নিজৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আৰু বংশ-পৰম্পৰা সংৰক্ষণ কৰি আহিছে । এই বংশৰেই মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ চতুৰ্দশ প্ৰজন্ম তথা দৰঙী কোচ ৰজা ধৰ্ম নাৰায়ণৰ দ্বাদশ প্ৰজন্মৰ সদস্য ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ ।

ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱক সাতমহীয়া পানী কেঁচুৱাৰ পৰা ১৪ বছৰীয়া কিশোৰ তথা যুৱকলৈ তুলি-তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰা ধাই মাতৃ ছাকু বাইৰ প্ৰতিমূৰ্তি ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ নিজা ঘৰুৱা বাগিচা ৰুণমল বাগিচাত প্ৰতিষ্ঠা কৰে । এই মূৰ্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া ।

Chaku Bai statue Mangaldoi
ছাকু বাইৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধাই মাতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা

সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াই ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "মোৰ ২৫ বছৰীয়া সাংবাদিক জীৱনত বহু মহান ব্যক্তিৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা, উন্মোচন আদি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মোৰ সৌভাগ্য হৈছে । ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চিলাৰায়, বীৰ লাচিত আদি শিল্পী, সাহিত্যিক, বীৰ-বীৰাংগনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কাৰ্যসূচীত কেতিয়াবা নিৰ্দিষ্ট বক্তা, কেতিয়াবা মুখ্য অতিথি, কেতিয়াবা বিশিষ্ট অতিথি, কেতিয়াবা আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ হৈছে । কিন্তু জীৱনত এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী ধাই মাতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা আৰু উন্মোচনৰ দৰে বিৰল অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মানুহ কিমান সংস্কৃতিৱান আৰু কৃতজ্ঞ তথা ব্যক্তিত্বশালী হ'লে এনে বিৰল কামৰ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিব পাৰে তাৰেই যেন নিদৰ্শন হৈ পৰিল ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ ।"

আনহাতে, তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কয়:

সুখী মানুহবোৰ বেলেগ ধাতুৰে গঢ়া নহয়,

নহয় অদৃশ্য শক্তিৰে গঢ়া ।

তেওঁলোকে আওৰাব নোখোজে সুখী হোৱাৰ গদ্য,

নাথাকে আভিজাত্যৰ চমকত চামিল হোৱাৰ স্বপ্ন ।

গঢ়িব নাজানে তেওঁলোকে অহমিকাৰ দুৰ্গ,

বিচাৰি নুফুৰে ভোগবাদৰ স্বপ্ন ।

কোচ ৰজা ধৰ্ম নাৰায়ণৰ দ্বাদশ প্ৰজন্ম ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ বিৰল দৃষ্টান্ত

মঙলদৈৰ ৰুণমল বাগিচাত বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ চতুৰ্দশ প্ৰজন্ম তথা দৰঙী কোচ ৰজা ধৰ্ম নাৰায়ণৰ দ্বাদশ প্ৰজন্ম ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱক সাতমহীয়া পানী কেঁচুৱাৰ পৰা ডাঙৰ-দীঘল কৰা ধাই মাতৃ 'যশোদা'ৰূপী 'ছাকু বাই'ৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থকাৰ লগতে দৰঙৰ শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

Chaku Bai statue Mangaldoi
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত দৰং ৰত্ন সন্মানেৰে বিভূষিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বৰ্ষীয়ান শিক্ষাবিদ ফুলেন্দ্ৰনাথ চহৰীয়াই 'ছাকু বাই'ৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি দিয়া ভাষণত আবেগবিহ্বল হৈ পৰে ।

তেওঁ কয়, "মানুহৰ জীৱনৰ 'সাত মাতৃ'ৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ধাই মাতৃ । ডাঃ দেৱে জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ দুগ্ধ পান কৰিবলৈ পালে কি নাপালে, দেখা পালে কি নাপালে, সাতমহীয়া পানী কেঁচুৱাতে মাতৃহাৰা হোৱাত সেই অভাৱ ১৪ বছৰলৈ পূৰণ কৰা ছাকু বাইৰ স্মৃতি আজি ৮২ বছৰ পূৰ্ণ কৰি ৮৩ বছৰত ভৰি থোৱা মুহূৰ্তলৈ বুকুত বান্ধি লৈ ফুৰাই প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠাৰে ধাৰ সুজিবলৈ কৰা প্ৰয়াস এক বিৰল ঘটনাৰূপে বিবেচিত হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ ৮৩ সংখ্যক ওপজা দিনৰ দিনাই তেওঁৰ জন্মদাতা পিতৃ বা জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ নহয়, প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্যবিদ বীৰেন সিংহৰ হতুৱাই নিৰ্মাণ কৰা ধাই মাতৃ ছাকু বাইৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি সমাজত এক ইতিবাচক নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ।

এই কামৰ বাবে অনুষ্ঠানৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা, মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ কমলাকান্ত বৰা, বিশিষ্ট অতিথি তথা উদ্যোগপতি মুকুল চন্দ্ৰ ডেকা, দৰং ৰত্ন পণ্ডিত ডঃ নগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা, মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট লোকসকলে তেওঁৰ শলাগ লয় ।

Chaku Bai statue Mangaldoi
মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

বিশেষ সংযোজন: দৰঙৰ কোচ ৰাজবংশ

অসমৰ কোচ ৰাজ্যৰ এক গুৰুত্বপূর্ণ শাখাই এসময়ত নামনি অসমৰ দৰং অঞ্চলত শাসন কৰিছিল । কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহৰ বংশৰ পৰাই দৰঙৰ কোচ ৰজাসকলৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ।

দৰঙৰ কোচ ৰজা সমুদ্ৰ নাৰায়ণৰ (১৮০৬-১৮১১) দিনত বিখ্যাত পুথি 'দৰঙ্গ ৰাজবংশাৱলী' সংকলন কৰা হয় । এই বংশৰ প্ৰসিদ্ধ ৰজাসকলৰ ভিতৰত ধৰ্মনাৰায়ণ, সমুদ্ৰ নাৰায়ণ আদি উল্লেখযোগ্য । অসম চৰকাৰে দৰঙৰ কোচ ৰাজবংশৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে ৫০ কোটি টকাৰ অনুদান ঘোষণা কৰিছে ।

দৰঙী কোচ ৰাজ্য

দৰঙী কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা আছিল ধৰ্ম নাৰায়ণ । তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আছিল বলিনাৰায়ণ বা বলদেৱ । তেওঁ আছিল কোচ মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ নাতি আৰু কোচ হাজোৰ ৰজা ৰঘুদেৱৰ পুত্ৰ । ১৬১২ খ্ৰীষ্টাব্দত মোগলে কোচ হাজো আক্ৰমণ কৰি তেওঁৰ ককায়েক পৰীক্ষিত নাৰায়ণক বন্দী কৰাৰ পিছত বলিনাৰায়ণে পলাই গৈ আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ওচৰত আশ্ৰয় লয় ।

Chaku Bai statue Mangaldoi
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল (ETV Bharat Assam)

মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত জয়ী হৈ আহোম ৰজাই বৰনদী আৰু ভৰলী নদীৰ মাজৰ অঞ্চলটো উদ্ধাৰ কৰে আৰু বলিনাৰায়ণক 'ধৰ্ম নাৰায়ণ' উপাধি দি ১৬১৬ খ্ৰীষ্টাব্দত দৰঙৰ কৰতলীয়া বা আশ্ৰিত ৰজা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

দৰঙী ৰজাসকল প্ৰকৃততে মূল কোচ ৰাজবংশৰে এটা শাখা । কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিশ্ব সিংহৰ পুত্ৰ তথা প্ৰখ্যাত সেনাপতি চিলাৰায়ৰ (শুক্লধ্বজ) পুত্ৰ ৰঘুদেৱে 'কোচ হাজো' ৰাজ্য গঠন কৰিছিল । ৰঘুদেৱৰে পুত্ৰ আছিল বলিনাৰায়ণ (ধৰ্ম নাৰায়ণ) ।

দৰঙী ৰাজবংশৰ কেইগৰাকীমান উল্লেখযোগ্য ৰজা

ধৰ্ম নাৰায়ণৰ পিছত তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে ব্ৰিটিছ শাসন আৰম্ভ হোৱালৈকে (১৮২৬ চন) আহোমৰ অধীনস্থ কৰতলীয়া ৰজা হিচাপে দৰং অঞ্চল শাসন কৰিছিল ।

ধৰ্ম নাৰায়ণ (বলিনাৰায়ণ) : কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ধৰ্ম নাৰায়ণৰ ৰাজত্বকাল আছিল ১৬১৬–১৬৩৮ খ্ৰী: । মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত তেওঁ বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ: ধৰ্ম নাৰায়ণৰ পুত্ৰ আৰু তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ৰজা ।

চন্দ্ৰ নাৰায়ণ, সূৰ্য নাৰায়ণ, ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ: এই বংশৰ আন কেইগৰাকীমান উল্লেখযোগ্য শাসক ।

সমুদ্ৰ নাৰায়ণ: তেওঁৰ নিৰ্দেশতে কবি বলদেৱ সূৰ্যখৰীয়ে এই বংশৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ 'দৰং ৰাজবংশাৱলী' ৰচনা কৰিছিল ।

কৃষ্ণ নাৰায়ণ: পৰৱৰ্তী সময়ৰ এজন ৰজা । তেওঁ আহোমৰ আধিপত্য অস্বীকাৰ কৰি নিজকে স্বাধীন বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।

কোচ ৰজাৰ ৰাজনৈতিক আৰু ঐতিহাসিক ভূমিকা

ধৰ্ম নাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ বংশৰ সেনাসকলে আহোম সাম্রাজ্যৰ হৈ মোগলৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ যুদ্ধত অংশ লৈছিল । ১৬৭১ চনৰ প্ৰসিদ্ধ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধতো দৰঙী ৰজাৰ প্ৰায় ১২,০০০ সেনাই অংশগ্ৰহণ কৰি শৌৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

ধৰ্ম নাৰায়ণে প্ৰথমতে ভূটান সীমান্তৰ ওচৰৰ খেৰখেৰিয়াত (বৰ্তমানৰ চামৰা চাহ বাগিচাৰ ওচৰত) ৰাজধানী পাতিছিল আৰু পিছলৈ মঙলদৈ তথা ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহলৈ ইয়াৰ বিস্তাৰ ঘটে ।

সাংস্কৃতিক অৱদান

দৰঙী কোচ ৰজাসকল কলা-সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ মহান পৃষ্ঠপোষক আছিল । ধৰ্ম নাৰায়ণৰ ৰাজসভাত ৰাম সৰস্বতী, দামোদৰ দ্বিজ, গোপীনাথ পাঠকৰ দৰে প্ৰসিদ্ধ কবি-পণ্ডিতসকলে স্থান লাভ কৰিছিল আৰু সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল ।

দৰঙৰ পৰম্পৰাগত লোক-পৰিৱেশ্য কলা যেনে খুলীয়া ভাওৰীয়া, ওজাপালি আৰু সুকনান্নী ওজাপালি (পদ্মপুৰাণ) আদি দৰঙী ৰজাসকলৰ দিনতে বিশেষভাৱে বিকশিত হৈছিল ।

অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ এই মহান ৰজাগৰাকীৰ স্মৃতিত মঙলদৈত তেওঁৰ এক বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে আৰু মঙলদৈ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো 'ৰজা ধৰ্ম নাৰায়ণ ষ্টেডিয়াম' নামেৰে নামকৰণ কৰিছে । (এই তথ্যখিনি বিভিন্ন উৎসৰ সহায় লৈ যুগুত কৰা হৈছে)

সাংবাদিক প্ৰবীণ বৰুৱাৰ সহযোগত আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত

লগতে পঢ়ক :কুৰামিৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি অসমৰ বন সুৰক্ষাৰ নতুন দায়িত্বত K9 স্নিফাৰ 'পৃথিৱী'
লগতে পঢ়ক :নষ্টালজিয়া: তাহানিৰ দিনৰ স্মৃতি মনত সজীৱ কৰিবলৈ দেৱ কুমাৰ বৰাৰ সংগ্ৰহালয়টোলৈ আহক!

TAGGED:

ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ
ছাকু বাইৰ প্ৰতিমূৰ্তি
মঙলদৈ
দৰঙী কোচ ৰাজবংশ
CHAKU BAI STATUE MANGALDOIট

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.