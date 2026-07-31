বান বিভীষিকাৰ মাজতে, কুলশী নদীৰ বহুমুখী প্ৰকল্পৰ ডিপিআৰ অসম চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ
কুলশী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া বহুমুখী প্ৰকল্পৰ প্রতিবেদন অসম চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে দল-সংগঠন ।
Published : July 31, 2026 at 7:05 PM IST
গুৱাহাটী: অসম-মেঘালয় সীমাৰ কুলশী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন চমুকৈ ডিপিআৰ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মপুত্র ব'র্ডে অসম শক্তি উৎপাদন কোম্পানী লিমিটেডৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ড৹ ৰণবীৰ সিঙে অসম শক্তি উৎপাদন কোম্পানী লিমিটেডৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক সৌৰভ শইকীয়াৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে কুলশী বহুমুখী প্ৰকল্পৰ ডিপিআৰ প্ৰদান কৰে । ৫৫ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন এই বহুমুখী প্রকল্প নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব এতিয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ ওপৰত ন্যস্ত হ'ব ।
অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ কাষৰ কুলশী নদীৰ ওপৰেৰে কুলশী বহুমুখী প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াক এক বহুমুখী প্ৰকল্প হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে । ইয়াক প্ৰায় ২৬,০০০ হেক্টৰ মুঠ নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা, আকস্মিক বানৰ সন্মুখীন হ’ব পৰা সুবিধাৰ সৈতে ৫৫ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
ডিপিআৰ অনুসৰি, ২০১৭ চনৰ জুন মাহৰ মূল্যস্তৰত এই প্ৰকল্পৰ আনুমানিক ব্যয় ১,৪৫৪.৯৫ কোটি টকা । বিস্তৃত জৰীপ আৰু তদন্তৰ কাম সম্পন্ন কৰাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব’ৰ্ডে বিশদ প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন (ডিপিআৰ) প্ৰস্তুত কৰিছিল ।
ইয়াৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে স্থানীয় দল-সংগঠন । কুলশী নদীৰ উকিয়ামত হ'ব লগীয়া ৫৫ মেগাৱাট বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিশদ প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছতে অসম-মেঘালয় কুলশী নদীবান্ধ বিৰোধী সংগ্ৰামী মঞ্চ, নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতি, গাৰো জাতীয় পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে ছয়গাঁওস্থিত জংগম সাংস্কৃতিক ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কোনো কাৰণতে এই ৫৫ মেগাৱাট কুলশী নদীবান্ধ তথা বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰে ।
সংবাদমেলত কুলশী নদীবান্ধ বিৰোধী সংগ্ৰামী মঞ্চৰ সভাপতি চবিন চন্দ্ৰ ৰাভা, সম্পাদক চেংজান এন চাংমা, উপদেষ্টা দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয়, "ঐতিহাসিক চানডুবি বিল ১৮৯৭ চনত প্ৰৱল ভূমিকম্পৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল এই কথা সৰ্বজনবিদিত । তেনেস্থলত এই বিলখনৰ পৰা মাত্ৰ ৩ কিলোমিটাৰ উজনিত এই বান্ধ বা বহুমুখী প্ৰকল্প স্থাপন হ'লে বানপানী বা ভূমিকম্প বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত প্ৰস্তাৱিত এই প্ৰকল্প ভাঙি দিখৌ নৈ বা ৰঙা নদীৰ দৰে এক প্ৰলয়ংকাৰী ধ্বংস লীলাৰ সৃষ্টি কৰাটো নিশ্চিত ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"যাৰ ফলত উকিয়মকে ধৰি ইয়াৰ নিম্ন অববাহিকাৰ কুলশী নৈপৰীয়া ৰাইজৰ কৃষি, পশুধন তথা জীৱন জীৱিকা, সংস্কৃতিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হ'ব লগতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ ঐতিহাসিক চানডুবি বিল, কুলশী নৈৰ পৃথিৱী বিখ্যাত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলচৰ প্ৰাণী তথা অসমৰ ৰাজ্যিক জলচৰ প্ৰাণী নদীশিহু, দৰাবিলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মৎস্যজীবী, মৃতশিল্পী লোকসকলৰ লগতে সমগ্ৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা , ঐতিহ্য সংস্কৃতিৰ ওপৰত এক বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব ।"
সেয়ে উকিয়ামৰ লগতে কুলশী নৈপৰীয়া ৰাইজ, চানডুবিবাসী, কুলশীবাসী, পান্টানবাসী, দৰাবিলবাসী, ছমৰীয়াবাসী ৰাইজে এই নদীবান্ধ তথা বহুমুখী প্ৰকল্প কোনো কাৰণতে মানি নলয় আৰু প্ৰয়োজনত এক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বদ্ধ পৰিকৰ বুলি উল্লেখ কৰে ।
দাবী উত্থাপন কৰি সংবাদমেলত কয়,"সেয়েহে আমাৰ দাবী কুলশী নৈৰ প্ৰস্তাৱিত ৫৫ মেগাৱাট বহুমুখী প্ৰকল্প অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগিব, কুলশী নদীৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ কৃষি, জীৱন জীৱিকা, সংস্কৃতি ধ্বংস কৰা নচলিব, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলচৰ প্ৰাণী নদী শিহুৰ বাসস্থান তথা প্ৰজনন স্থলী আৰু চানডুবি আৰু দৰাবিল ৰক্ষা কৰক ।"